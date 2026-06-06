Вся правда про подработку школьникам на каникулах: Кем возьмут, сколько платят и как не ошибиться с выбором

Летняя работа для школьника - способ не разбогатеть, а получить первую запись в трудовой книжке, научиться общаться с начальством и распоряжаться деньгами, другими словами - брать на себя ответственность. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Лето — время прекрасное, но для родителей эти три месяца зачастую — сплошная головная боль. Чем и как занять ребенка, если папа с мамой работают, а «деревни с бабушкой» нет? В лагерь на три месяца не отправишь — накладно. А чем займется чадо дома, пока старшие на работе, легко себе представить — из телефона не будет вылезать. Но если ваш ребенок достаточно взрослый, то прекрасный вариант — работа на лето. Многие подростки мечтают самостоятельно заработать свои первые деньги, да и старшим спокойнее, что ребенок при деле. Насколько реально трудоустроиться школьнику на каникулах и кем он может пойти работать?

МЕСТА НАДО ЗНАТЬ

Статистика подтверждает: провести каникулы с пользой хотят очень многие. Так, по данным сервиса hh.ru, этим летом планируют работать более 300 тысяч ребят, и 120 тысяч из них уже ведут активные поиски. Аналитики подсчитали, что более 40 тысяч школьников сейчас рассматривают конкретные предложения, а 3 тысячи получили приглашения от работодателей. При этом наиболее востребованным форматом трудоустройства у школьников остается традиционная полная занятость, ее выбирают 60% подростков. Частичную – каждый пятый.

Этим летом планируют работать более 300 тысяч ребят, и 120 тысяч из них уже ведут активные поиски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Рынок труда для школьников действительно растет с каждым годом, - подтверждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович. – Компании активнее смотрят в сторону юных соискателей. Количество предложений для подростков растет по сравнению с предыдущими периодами. А в Москве и Московской области сосредоточена практически каждая пятая такая вакансия. Сами школьники тоже очень активны. Это говорит о колоссальном интересе к самостоятельному заработку.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КАНИКУЛЫ

На днях детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возрастной порог, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет (сейчас почти нигде нельзя работать до 14). «Комсомолка» подтверждает: родители тоже голосуют за раннюю финансовую самостоятельность отпрысков. Для этого мы провели опрос в соцсетях и поинтересовались, разрешили бы наши читатели подрабатывать своим детям на каникулах с 12 лет? Большинство из 1140 участников ответили положительно – 61%. Против – 37% (2% затруднились с ответом).

- Главное при оценке трудоустройства детей этого возраста - это то, какую именно работу они будут выполнять, - считает психолог Александр Невеев. - Если речь идет о деятельности, связанной с профессиональным развитием и требующей достаточно высокой квалификации, - например, ребенок хочет стать программистом и будет помогать в IT-компании, выполняя посильные функции, но при этом наблюдая за работой опытных специалистов, - это, пожалуй, хорошо. Совсем другое дело - неквалифицированный труд: работа курьером, дворником и тому подобное. Здесь ребенок, скорее, навредит себе. Он потратит на низкоквалифицированную работу время, которое мог бы использовать на развитие своих способностей, приобретение полезных знаний, умений. Да, она принесет деньги здесь и сейчас, но не создаст значимой базы для его дальнейшего роста и будущего вхождения в общество в роли высокооплачиваемого специалиста.

Социолог Яков Якубович, однако, другого мнения: родители и сами подростки переоценивают «цифровые» вакансии (SMM, дизайн, копирайтинг) и недооценивают живую физическую работу.

- Летняя работа для школьника - способ не разбогатеть, а получить первую запись в трудовой книжке, научиться общаться с начальством и распоряжаться деньгами, другими словами - брать на себя ответственность, - уверен эксперт. - Главное - официальное оформление, знание своих прав и здравый смысл при выборе работодателя.

НЕ НАВРЕДИ!

Психолог Александр Невеев связывает попытки подростков устроиться на работу и заработать с желанием почувствовать себя взрослым. Однако, по его мнению, трата даже честно заработанных денег не всегда идет на пользу. Например, долгие годы одним из проявлений «взрослости» считалось курение сигарет, а сегодня - вейпов. Если ребенок хочет заработать именно на это, то вредные последствия очевидны.

- Заключите с ребенком «семейный договор»: часть зарплаты он тратит сам, часть - откладывает. Это учит финансовой грамотности, - рекомендует Яков Якубович.

По мнению психолога, трата даже честно заработанных денег не всегда идет на пользу подростку. Фото: Kittyfly/Shutterstock/Fotodom

В целом, лето - удачное время для первых подработок, но нужно знать правила.

- По закону официально начать работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей или органов опеки трудовой договор разрешено заключать уже с 14-15 лет, а для творческой работы – и до достижения 14 лет, - комментирует юрист по трудовому праву Александр Кузнецов. - При этом работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников. Закон защищает их от перегрузок: в период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет - не более 35 часов.

КУДА И КАК УСТРОИТЬСЯ

По данным служб по подбору персонала, в этом летнем сезоне компании чаще всего ищут подростков на следующие позиции: курьеры, промоутеры, упаковщики, аниматоры, официанты и уборщики (см «Топ-5 вакансий»). Яков Якубович также рассказал, что государственные программы и центры занятости предлагают самый безопасный и надежный путь — официальное трудоустройство с соблюдением всех норм. В 2026 году масштабные программы реализуются по всей стране.

- В Краснодарском крае на летнее трудоустройство выделили 41 млн рублей и планируют помочь более 43 тысячам школьников. Подать заявление можно на портале «Работа России» или через центры занятости.

- В Иркутской области более 10 тысяч школьников смогут работать помощниками вожатых в летних лагерях, делопроизводителями, а также участвовать в благоустройстве и озеленении территорий.

- В Тульской области планируют привлечь к временному трудоустройству около 600 работодателей и создать порядка 10 тысяч рабочих мест для несовершеннолетних жителей региона.

ВАЖНО

- Не верьте объявлениям «высокий заработок без опыта». Нормальная почасовая ставка для школьника летом 2026 года в регионах - 150–300 рублей в час, в Москве - 350–500 рублей в час.

- Если работодатель говорит «договоримся на словах», без договора - это риск вообще не получить деньги.

- Проверьте, зарегистрирована ли компания. Можно бесплатно посмотреть выписку из ЕГРЮЛ на сайте Федеральной налоговой службы.

- Начинайте с государственного центра занятости населения (ЦЗН). Там дают ваучеры на временное трудоустройство, помогают с оформлением, и это 100% легально. Подать заявку можно через портал «Госуслуги».

- Ищите вакансии на проверенных городских порталах и сервисах по поиску работы.

- Не соглашайтесь платить за «обучение», «стажировку» или «оформление документов» - обычно об этом просят мошенники.

НА ЗАМЕТКУ

Подростку до 18 лет нельзя:

- выходить в ночную смену,

- работать с вредными веществами,

- поднимать тяжести сверх нормы,

- заниматься азартными играми или продажей алкоголя/табака.

Запрещен испытательный срок.

Увольнение по инициативе работодателя - только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

Работодатель обязан оплатить медосмотр и предоставить сокращенную рабочую неделю.

ЧТО ИЩУТ ШКОЛЬНИКИ

ТОП-5 вакансий, которые выбирают подростки

1. Официант, бармен, бариста - 37,8 тысяч резюме

2. Упаковщик, комплектовщик, маркировщик – 25,3 тысяч резюме

3. Разнорабочий – 20,4 тысяч резюме

4. Менеджер по продажам, по работе с клиентами – 18,9 тысяч резюме

5. Курьер, почтальон – 17,6 тысяч резюме

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ИМ РАБОТОДАТЕЛИ

ТОП-3 вакансий с почасовой оплатой

Догситтеры - 1–2 тысячи рублей

Аниматоры - 1–1,3 тысячи рублей

Уборщики - 0,8–1,4 тысячи рублей

ТОП-3 вакансий с посменной оплатой

Курьеры - 3–5 тысячи рублей

Упаковщики - 1,5–2,5 тысячи рублей

Промоутеры – 2 тысячи рублей

ТОП-7 вакансий с ежемесячной оплатой

Официанты - от 50 тысяч рублей

Сборщики заказов - от 50 тысяч рублей

Сотрудники колл-центров - 40 тысяч рублей

Разнорабочие - 35 тысяч рублей

Няни и озеленители - по 30 тысяч рублей

Фотографы - от 25 до 40 тысяч рублей

Продавцы - от 27 до 30 тысяч рублей

По данным исследования hh.ru на начало июня 2026 года.

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