Муж Дины Авериной уколол Яну Кошкину за претензии в адрес гимнастки: «Не надо говорить»

Знаменитый российский фигурист и муж гимнастки Дины Авериной Дмитрий Соловьев колко ответил на критику со стороны телеведущей Яны Кошкиной. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый российский фигурист и муж гимнастки Дины Авериной Дмитрий Соловьев колко ответил на критику со стороны телеведущей Яны Кошкиной. Он подчеркнул, что считает ее поведение «маразматикой». Слова спортсмена прозвучали на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Видео заявления появилось в распоряжении KP.RU

Как отметил Соловьев, он вместе с Авериной ищет положительные стороны в конфликте. Так, благодаря поведению Кошкиной многие узнали о гимнастке. А рассуждения самой телеведущей попросту бессмысленны.

«Здесь не надо говорить, кто Олимпийский чемпион и советоваться с какой-то колонкой. По-моему, это немножечко попахивает маразматикой и отклоненями какими-то. Ну, мы ко всему, на самом деле, относимся очень спокойно, и на все реагируем с улыбкой. Потому что мы люди позитивные, мы никогда никому не желаем зла», - сказал Соловьев.

Тогда же он добавил, что сам статус Олимпийского чемпиона означает признание народа.

«Мы оставили это все в прошлом», - добавила сама Аверина.

Напомним, недавно между Кошкиной и Авериной разгорелся серьезный конфликт. Мама телеведущей возмутилась, что гимнастку представляют как Олимпийскую чемпионку. Ибо та, мол, заняла на соревнованиях в Токио только второе место. Тот факт, что многие россияне посчитали ту оценку несправедливой, мать Кошкиной опустила.

Тем не менее, сама телеведущая претензии поддержала. В итоге, все обернулось масштабным скандалом. В ходе него Кошкина даже обращалась к «умной колонке», чтобы подтвердить собственную позицию. Она уточняла у гаджета, какое место заняла Аверина на Олимпиаде.