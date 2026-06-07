Осторожно, букетчицы: Мошенники придумали новый способ обмана мужчин, идущих на первое свидание

В практике дейтинг-мошенничества появился новый эволюционный этап — «букетчицы» стали чаще использовать цветы как фильтр отсеивания ненужных или подозрительных мужчин перед дальнейших походом в ресторан Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Время сейчас такое – большинство людей знакомятся не в реальной жизни, а в интернете. С одной стороны, это очень удобно для людей с паталогической стеснительностью, а с другой – таит множество рисков и даже опасностей.

СЧЕТ, ПОЖАЛУЙСТА!

Мы уже не раз рассказывали о фейковых кафе, куда девушки из интернета заводят парней на первое свидание. Встречаются в условленном месте, затем красавица предлагает пройти в расположенное рядом кафе. Садятся за столик, спутница, хлопая ресничками, делает заказ по меню. Вроде и немного – бокал шампанского, сырная нарезка, фруктовая тарелка и какой-нибудь салатик. А официант вскоре приносит счет - тысяч эдак на 25-30. (Были случаи, когда «насчитывали» и до 100 тысяч!)

Молодой человек начинает возмущаться и ему показывают меню с ценниками. Мол, сам виноват, что не посмотрел заранее. Если отказывается платить – появляются крепкие бородатые ребята. Бить не бьют, но настроены очень серьезно. А тут еще и девушка начинает стыдить: «Ну чего ты позоришься? Ты же мужик! Оплати счет…»

На таких "свиданиях" меню может удивить чрезвычайно завышенными ценами. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

После этого свидание как-то быстро расстраивается. Пара расстается. Парень уходит грустить, а девушка… возвращается к месту встречи за очередным гостем, которого приводит в то же кафе. Причем общепит этот работает только для «своих» - без девушки, работающей на заведение, постороннего человека внутрь просто не пустят.

Эту схему в прошлом году вскрыл 26-летний москвич Владислав Осипов, который однажды сам стал жертвой подобного кафе в Царицыно. Ему тогда насчитали за напиток девушки и салатик 10 тысяч. Он устроил скандал, выложил свой рассказ в соцсети, и начал получать сообщения от молодых людей, которых чаровницы обманули на первом свидании в разных частях города.

Осипов решил, что с этой заразой надо бороться и стал в качестве активиста устраивать по фейковым кафе рейды, подсылая соратников под видом клиентов (его-то лицо быстро примелькалось), а затем вызывая полицию. Первое время участников мутных схем – администраторов, официантов и девушек – после задержаний отпускали, даже не заводя протоколов. Мол, нет состава преступления. Но потом возникли прецеденты, когда появлялись самые настоящие уголовные дела.

КОНСУМАЦИЯ 2.0

Вообще, подобное явление называется «консумация». Придумали его довольно давно. Но в классической схеме это выглядит так: к клиенту в баре подсаживается дамочка и начинает раскручивать его на напитки подороже. Со всего выпитого мужчиной она получает процент. Но в данном случае все несколько иначе: девушки ведут жертву в определенное заведение, куда посторонним доступ запрещен, а цены в меню в несколько раз выше рынка. И ладно бы речь шла о каких-то очевидно дорогих ресторанах. Нет же, обычно это захудалые кафе с уставшей мебелью, у которых даже собственной кухни нет – нарезки и несложные салаты несут из ближайших магазинов и просто раскладывают на тарелках. А когда клиент протестует, увидев счет на десятки тысяч, ему объясняют: «Ты же сам к нам пришел? Вот и плати!»

Доказать умысел всей этой шайки, включая девушек, на мошенничество, непросто. Фото: Lysenko Andrii/Shutterstock/Fotodom

Доказать умысел всей этой шайки, включая девушек, на мошенничество, непросто. На проработку нужно потратить время, поэтому правоохранители на местах просто не хотят заморачиваться…

Тем не менее, рейды Владислава Осипова принесли свой результат – если еще год назад в столице процветало полтора десятка подобных заведений, примерно половина из них ушла «в стоп».

Пошумев в Москве, Осипов поехал выручать обманутых консуматоршами ребят в других городах. За последние месяцы он побывал в Нижнем Новгороде, Волгограде и Казани.

- Пострадавшие писали заявления в полицию, я передал сотрудникам собранную информацию с ФИО участников схемы, - рассказывает активист. – Плюс, передавал контакты оперуполномоченных из Москвы, с которыми я добился уголовного дела по заведению у метро «Сокол». Они готовы были сотрудничать с коллегами из регионов, чтобы те тоже могли эффективно бороться с подобными заведениями. Но там будто не хотят. Девочек задерживают и отпускают. Якобы нет состава преступления… Несмотря на все наши съемки, заявления пострадавших и так далее.

«У ДЕВУШЕК ИНСТРУКЦИЯ»

- Одно время в столице и окрестностях после наших рейдов таких заведений стало совсем немного. Но к лету снова пошел расцвет, - продолжает активист. - Есть заведения в Подольске, Одинцове. В Москве - на Шаболовке, например.

По словам Владислава, как раз владелец точки у метро «Шаболовская», некий Шамиль, и придумал схему с цветами.

- У девушки, которая встречает пришедшего на «свидание» парня, есть четкая инструкция – зайти в - определенный цветочный магазин, выпросить, чтобы клиент купил букет от 2,5 тысяч рублей. После этого консуматорша ведет жертву в кафе. То есть, цветы – это еще и элемент отсеивания ненужных или подозрительных людей. На днях я отправлял в рейд своего знакомого. Ему, чтобы попасть в кафе, пришлось оплатить в магазине у метро «Академическая» букет за 6,5 тысяч рублей. В итоге парня привели в кафе, которое мы со съемочной группой одного телеканала пытались закрыть еще в сентябре прошлого года. Тогда как раз Шамиль устроил драку, а полиция долго не ехала. Впрочем, это уже дело прошлое…

Мошенники могут за вечер по 5-7 раз продать один и тот же букет цветов. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

- Сколько «букетчиц» могут работать на один цветочный магазин в течение вечера?

- До десяти девушек могут работать в одну смену. Кстати, такие же магазины помимо «Академической» сейчас есть в районе «Павелецкой». Был еще на «Римской», но его после нашего рейда закрыли – надеюсь, что все-таки не временно.

И «КЛУБНИКА В ШОКОЛАДЕ»!

Владислав рассказывает, что помимо цветов, девушки могут в тех же магазинах раскручивать парней и на мягкие игрушки. С цветами и плюшевым медведем красавица ведет ухажера в ресторан, заказывает там от души, а когда молодому человеку приносят счет и тот начинает разбираться с администрацией, исчезает.

- Уже через час, а то и минут сорок букет могут вернуть в тот же холодильник. И так по 5-7 раз за вечер. Плюс этот букет может сохранять товарный вид несколько дней. Получается, что у этой схемы для мошенников очень низкий порог «входа в бизнес». Для цветочного магазина достаточно арендовать совсем небольшое помещение. Плюс товар «долгоиграющий». Экономически дело довольно-таки выгодное и требует намного меньше вложений, чем кафе.

Помимо цветов, девушки могут в тех же магазинах раскручивать парней и на мягкие игрушки. Фото: Roman Fenton/Shutterstock/Fotodom

Впрочем, активист Осипов считает, что это временная схема. Сезонная.

- Схемы обмана постоянно эволюционируют, - объясняет Владислав. - Вместо сценариев, о которых уже слишком многие знают, придумывают новые. Например, несколько дней запустилась новая схема. Знаете, есть такие мастерские, куда влюбленные пары могут приходить и что-то совместно делать? Девушки, работающие на одну из групп, вызывают парней на свидание и тащат их в мастерскую, где их на мастер-классе будут учить вместе готовить клубнику в шоколаде…

Самые сильные эмоции молодой человек испытает, конечно, когда после всего ему выставят счет на несколько десятков тысяч рублей.

ВАЖНО!

Как не стать жертвой

1. Первый звоночек, если вместо девушки, с которой вы переписывались в соцсетях, на свидание пришла… совсем другая.

- Вместо девушек с потенциальными жертвами переписываются совсем другие люди, поэтому фотографии красавиц берут просто из интернета, - объясняет Владислав Осипов. – К клиенту менеджер отправляют девушку, которая свободна. Им даже неважно, чтоб она была похожа на ту с аватарки. Поэтому ты можешь общаться с худенькой блондинкой, а приходит брюнетка совсем иной комплекции. Достань телефон, сравни девушек. Не нужно убеждать себя, что она перекрасилась или фотка была старая. Другая девушка – первый сигнал, что тебя сейчас будут разводить.

2. Место встречи должен выбирать мужчина.

- Ничего такого в этом нет, - продолжает активист. - У нас, как правило, все-таки мужчины платят за девушку на свиданиях. И у них, соответственно, есть право самим выбирать место проведения свидания. Если девушка начинает предлагать свои варианты и настаивает на одном конкретном, это уже подозрительно.

ВОПРОС – РЕБРОМ

А девушек мошенники на «любовь» ловят?

- О массовых схемах, которые нацелены именно на девушек, я ни разу не слышал, - говорит Владислав Осипов. – Бывают только индивидуальные случаи, когда действуют альфонсы, работающие сами на себя. А мошенники зачастую даже со своими жертвами не встречаются очно. Есть схема, на которую ловят людей любого пола. Например, девушке через мессенджеры или соцсети начинает писать парень. Он весь такой классный, вежливый, отзывчивый. Постоянно пишет, и это длится несколько недель, а когда к нему возникает доверие и определенная привязанность, начинает предлагать вложить деньги в инвестиции «с гарантированным доходом»…

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