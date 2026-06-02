«Деньги тратил на покупку квартир и машин»: Новые подробности дела о подделке картин и скульптур Неизвестного, по которому задержан замначштаба Северного флота

Стали известны новые подробности расследования уголовного дела о подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного. Фото: Бережков Алексей/ТАСС

Стали известны новые подробности расследования уголовного дела о подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного. Как сообщалось ранее, организованная группа промышляла продажей фальшивок в течение шести лет. При этом организатором этой схемы оказался заместитель начальника штаба Северного флота Максим Кошкарев.

Кошкарев – капитан 2 ранга, долгое время служил на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» (это флагман Северного флота - самый большой в мире неавианосный боевой корабль), является автором ряда научных статей о Севере. И вдруг – такой скандал.

Организованная группа промышляла продажей фальшивок в течение шести лет, организатором этой схемы оказался заместитель начальника штаба Северного флота Максим Кошкарев. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

«ПОКУПАТЕЛЮ БЫЛО ТЯЖЕЛО ПРОВЕРИТЬ ПОДЛИННОСТЬ»

По версии следствия, с 2020 по 2026 годы Кошкарев и его подручные продали в частные коллекции как минимум 30 предметов искусства, авторство которых аферисты приписывали Эрнсту Неизвестному, выручив за них не менее 90 млн рублей.

Недавно офицеру предъявили обвинение по статьям «Нарушение авторских прав организованной группой в особо крупном размере» (до 6 лет колонии) и «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» (до 10 лет). По решению суда Кошкарев сейчас находится под домашним арестом.

Как KP.RU сообщили в Главном военном следственном управлении СК России, в данный момент продолжается работа с фигурантом уголовного дела, устанавливаются подробности, почему военный моряк в какой-то момент вдруг решил заняться подделкой скульптур и картин.

- Кошкарев до этого был как-то связан с искусством, является коллекционером? Был лично знаком с Неизвестным?

- Нет. Ни то, ни другое, не третье.

- Почему в таком случае решил подделывать именно работы Эрнста Неизвестного?

- Логика была в том, что потенциальному покупателю было тяжело проверить подлинность этих картин и скульптур. Единственный, кто мог бы в этом помочь - вдова Эрнста (сам мастер скончался в 2016 году, - Авт.) Анна Грэм, проживающая в Нью-Йорке.

МАСТЕРОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ВТЕМНУЮ

В ГВСУ СК России рассказывают, что количество людей, которых Кошкарев втянул в свои схемы, пока еще только уточняется. Но достоверно известно, что изготовление копий он заказывал трем разным мастерам.

- Эти люди понимали, для чего они делают копии?

- Нет, их использовали втемную.

- На что Максим Кошкарев тратил деньги, полученные от продажи подделок?

- Приобретал квартиры и дорогостоящие автомобили. Именно поступление больших сумм на счета фигуранта и оформление на него и членов его семьи нового имущества и вызвало подозрения. Фигурант был проверен сотрудниками ФСБ, которые и установили схему его заработка.

Максим Кошкарев тратил деньги, полученные от продажи подделок на приобретение квартир и дорогостоящих автомобилей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Известно, что высокопоставленный военный признает свою вину и активно сотрудничает со следствием. Расследование громкого уголовного дела продолжается.

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