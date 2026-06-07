Лариса Долина появилась на премии в черном платье в белый горошек Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На красной дорожке премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» хореограф, актер и педагог Егор Дружинин появился вместе с женой, актрисой Вероникой Ицкович. В разговоре с корреспондентом KP.RU звездная пара неожиданно рассказала о своем отношении к одежде и призналась, что шопинг давно не занимает важного места в их жизни.

По словам Дружинина, новые вещи в семье покупают нечасто. Более того, супруги чаще супруге, а супруга предпочитает покупать одежду тоже не себе, а мне. Вот так это и происходит. Но чаще всего это к каким-то праздникам, не имеющим отношения к публичности. А иногда просто по велению души», — рассказал артист. выбирают одежду друг для друга, чем для себя.

Егор Дружинин и Лариса Долина рассказали, что делают со старой одеждой

«Я предпочитаю покупать одежду не себе, а супруге, а супруга предпочитает покупать одежду тоже не себе, а мне. Вот так это и происходит. Но чаще всего это к каким-то праздникам, не имеющим отношения к публичности. А иногда просто по велению души», — рассказал артист.

Хореограф, актер и педагог Егор Дружинин (в центре) вместе с женой, актрисой Вероникой Ицкович Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Особенно супругам нравятся покупки из путешествий. «Нам нравится привозить какие-то вещи откуда-то, чтобы они ассоциировались с этим моментом, с этим местом. Мы вообще люди, которые редко что-то планируют. Как нашей левой ноге захотелось. Но вообще мы не шопоголики ни разу», — признался Дружинин.

Когда же вещей становится слишком много, выбрасывать их супруги не спешат. «Чаще всего отдаем. Есть вещи очень хорошие, которые нам очень нравятся, но я понимаю, например, что объективно они мне не идут. Тогда мы отдаем тем людям, которым они могут подойти. У нас очень много студентов, они с благодарностью принимают эту одежду. Не потому, что находятся в каком-то зависимом положении, а потому, что с этого момента у них появляется какая-то ассоциация. Какая-то частичка нас им переходит. И нам это очень приятно», — объяснил артист.

Сергей Пудовкин и Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Похожего принципа придерживается и Лариса Долина, которая появилась на премии в черном платье в белый горошек. Певица призналась, что не вкладывает в свои наряды особого смысла. «А мой наряд должен что-то означать? Нет никакого значения. Просто красивый образ, как мне кажется», — сказала Долина.

А вот со старыми вещами народная артистка расстается легко. «Когда нарядов дома становится слишком много, я их раздаю своим студенткам. Мне не жалко с ними расставаться», — призналась певица.

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