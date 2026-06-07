Красная дорожка «МУЗ-ТВ -2026»: Постройневший Басков, романтичная Долина со спутником, Чеботина в образе Памелы Андерсон и Киркоров с талисманом бывшей жены

Чеботина вышла в свет в образе Памелы Андерсон, а Киркоров - с талисманом бывшей жены Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковной «Live Арене» отшумела церемония музыкальной премии «МУЗ-ТВ-2026. Движение» – один из главных светских вечеров российского шоу-бизнеса. Красная дорожка в этот раз собрала по-настоящему разнообразную палитру образов: от классической элегантности до смелых авангардных решений. И со сцены звучали хиты суперзвезд, и у входа в зал артисты демонстрировали свои эксперименты со стилем и образами, превратив красную дорожку в захватывающий показ эстрадной моды. Разбираем каждый образ по «косточкам» со стилистом и визажистом Инобат Джалиловой.

Стилист и визажиста Инобат Джалиловой Фото: Личный архив героя публикации.

Люся Чеботина

Люся Чеботина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

-Люся появилась на дорожке в новом образе, нарастив шикарные белые локоны. Памела Андерсон российского разлива - не иначе! Оверсайз-блейзер в роли платья – прием не новый, но в исполнении певицы он звучит убедительно и свежо. Двубортный пиджак черного цвета с широкими плечами и чуть расклешенными манжетами надет как самостоятельный наряд, открывающий стройные ноги – и это, пожалуй, главный козырь всего ансамбля.

Крупное колье с кристаллами добавляет образу нужную дозу гламура, не превращая его при этом в карнавал. Платформы с открытым носом в темно-зеленом оттенке – неожиданный, но удачный цветовой акцент, который разбивает монохромный образ и не дает ему уйти в строгость. Длинные платиновые волосы, гладко уложенные, завершают картину: этот образ требует именно такой прически – ничего лишнего.

Мари Краймбрери

Мари Краймбрери Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мари выбрала образ, в котором романтика встречается с чувственностью. Длинное платье из многослойного шифона белого цвета с открытыми плечами и корсажной линией лифа – это история о деликатной красоте без лишнего шума. Юбка с высоким разрезом спереди добавляет движение и легкость: при каждом шаге ткань красиво «дышит», создавая почти кинематографический эффект.

Белые очки с геометричной кошачьей оправой – смелое, но точное решение. Волосы собраны назад – это подчеркивает открытость образа и не загромождает силуэт. Белые сандалии с тонкими ремешками логично замыкают монохромную историю.

Лариса Долина

Сергей Пудовкин и Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Лариса Долина пришла на премию вместе со своим директором Сергеем Пудовкиным. Именно этот представительный мужчина в свое время открыл звезду певца Витаса. Теперь Сергей работает в творческом тандеме с Ларисой Александровой. Их дуэт на дорожке выглядел как грамотно выстроенный контраст. Сама певица выбрала черное платье с крупным горохом из полупрозрачной ткани – богатый, театральный образ с накидкой и объемными рукавами, который продиктован скорее сценической логикой, нежели красной дорожкой. Подобные ансамбли требуют пространства и движения – и в живом исполнении, безусловно, производят впечатление.

Черные очки в крупной кошачьей оправе, массивное колье-чокер, чуть небрежная укладка коротких серебристых волос– все это работает на образ «звезды старой закалки», которой не нужно ничего никому доказывать. Серебристые туфли с миссионерским носком добавляют неожиданную легкость тяжелому низу платья.

Возможно, образ выиграл бы от чуть более современного кроя – нынешний силуэт немного скрадывает фигуру Долиной.

Анна Пересильд

Анна Пересильд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Юная Анна Пересильд продемонстрировала один из самых концептуальных образов вечера. Короткое черное платье с открытыми плечами выполнено в технике корсетного кроя с вертикальными прострочками и объемными фигурными вставками по бокам – это явная отсылка к работам в духе архитектурной моды, где одежда скульптурно формирует тело, а не просто повторяет его.

Силуэт очень четкий: лиф плотно облегает торс, юбка – короткая, прямая, конструктивная. Легкие декоративные шнуровки по бокам придают образу игривость и не дают ему уйти в излишнюю строгость. Темно-синие туфли-лодочки с металлическим мысом – деталь, которую легко пропустить на фото, но именно она завершает образ.

Прическа – небрежный полухвост – немного контрастирует с конструктивной точностью платья, и это, пожалуй, единственный момент, который можно было бы выстроить чище.

Николай Басков и Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева и Николай Басков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Ведущая вечера Лера Кудрявцева и Николай Басков – пожалуй, самый гармоничный дуэт на сцене с точки зрения образов. Лера появилась в изысканном двухцветном ансамбле: белый объемный верх с широким открытым плечом и чуть театральным воланом сочетается с черными широкими брюками – строгими, с четким стрелкой. Это выход ведущей в полном смысле слова: образ читается издалека и держит внимание на протяжении всего вечера. Небрежно-волнистая прическа дополняет образ нужной долей непринужденности.

Лера Кудрявцева и Николай Басков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Постройневший Николай Басков выбрал классический элегантный смокинг с бабочкой и выглядит при этом не банально, а уместно: джентельмен, который следует своему коронному стилю и не пытается удивить там, где это излишне. Ведущие смотрятся на сцене невероятно органично, дополняя образы друг друга – будто намеренно подбирали наряды для парного конферанса.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина

Сергей Лазарев и Полина Гагарина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Этот дуэт – один из самых ярких на дорожке, и дело не только в красном платье Полины. Алое атласное платье с глубоким галстучным вырезом, высоким разрезом и легким клешением снизу – образцовый пример того, как работает «красное платье на красной дорожке»: не теряется в фоне, а выигрывает. Силуэт безупречно следует линиям фигуры, а открытые плечи и шея создают нужную воздушность. Образ дополняют черные узкие очки, чокер и аккуратное каре – все точно и по делу.

Сергей дефилирует по дорожке в черном смокинге с белой рубашкой без галстука и стильными очками с дымчатыми стеклами. Лаконичный выход, который идеально работает в паре с Полиной: он не конкурирует, он обрамляет.

Евгения Медведева с Ильдаром Гайнутдиновым

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Знаменитая фигуристка Евгения Медведева выбрала образ, в котором прочитывается безошибочный художественный вкус. Черное облегающее платье с открытым корсажным лифом и длинным шлейфом – классика жанра, но в исполнении Евгении она звучит не банально. Асимметричная деталь на плече и небольшой декоративный головной убор с пером – вот что превращает стандартный вечерний образ в запоминающийся выход.

Улыбка и уверенная осанка завершают образ не хуже любого украшения. Жених рядом – в белом оверсайз-костюме без галстука, непринужденно и современно. Вместе они смотрятся как пара с хорошим чувством стиля, не боящаяся контрастов.

Севиль

Севиль Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Певица Севиль выбрала образ, который трудно не заметить. Сиреневое облегающее платье из пайеток с широкими баской-оборками на талии и бретелями-спагетти – праздничный, нарядный, полностью соответствующий духу музыкальной премии. Пайетки мелкие и ровные, что создает мерцающий, почти жидкий эффект ткани. Пышные оборки на бедрах добавляют объем и игривость. Образ дополнен длинными серьгами с кристаллами, гладкая укладка с прямым пробором и насыщенный дымчатый макияж – чувственный и точный.

Группа «Корни»

Группа «Корни» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Участники группы «Корни» появились на дорожке каждый в своем образе – и вместе это работает как продуманный ансамбль с общим настроением. Первый – в белом костюме с принтом в духе граффити и уличного арта, крупный и самодостаточный. Второй – в голубом спортивном костюме свободного кроя с цепочкой на шее, расслабленно и современно. Третий – в красном оверсайз-костюме с черной водолазкой под ним, фактурно и броско. У всех троих – солнечные очки, у всех на футболках угадывается один и тот же принт: явно авторский мерч или коллаборация. Этот выход – не про изысканность, а про характер. И с этой задачей группа справляется отлично.

Лолита

Лолита Милявская Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Лолита – один из самых неожиданных и при этом безусловно удачных образов вечера. Бежевый пиджак с объемной розой из той же ткани на одном плече, белая футболка, широкие джинсы с потертостями, черные ботинки с квадратным носком и сумка с бамбуковой ручкой– это радикальный уход от привычного «вечернего» формата. И именно поэтому образ так запоминается. Короткая стрижка, круглые розоватые очки, сдержанный макияж – певица выглядит легко, непринужденно и уверенно.

Агата Муцениеце и Петр Дранга

Петр Дранга и Агата Муцениеце Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга пришли вместе и вместе создали один из самых элегантных дуэтов вечера. Агата – в длинном бордовом платье с закрытым воротом и великолепной накидкой из объемных перьев и бахромы того же оттенка. Этот образ – смелый, театральный, очень выразительный. Перья хаотично ниспадают, создавая живой, почти органический силуэт. Гладкая прическа и темная помада завершают образ.

Петр рядом – в полностью черном: черная рубашка, черные брюки, черная обувь. Это не отсутствие образа, а грамотный контраст, который дает Агате быть в центре внимания.

Жасмин

Жасмин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Жасмин появилась в образе, который мгновенно считывается как авторский. Черный жакет с глубоким вырезом, завязанный спереди в широкий бант, поверх атласной черной юбки с небольшим разрезом – это не просто вечерний ансамбль, а высказывание о том, что элегантность бывает с иронией. Многоярусное золотое колье, массивные серьги с кристаллами, изысканные туфли с кружевным мысом и маленький золотой клатч – каждая деталь на своем месте.

Прическа – чуть небрежная голливудская волна с боковым пробором – добавляет звездному образу летней легкости.

Виктория Дайнеко с мужем

Виктория Дайнеко с мужем Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов появились на дорожке как идеальная звёздная пара, где каждый играет свою роль. Виктория – в длинном платье из мятого шифона в оттенке «мокрый песок» с корсажным верхом: воздушный, немного богемный образ. Прическа – высокий хвост – открывает лицо и подчеркивает изящество декольте. Чокер из мелких бусин и светлые сандалии логично дополняют образ.

Кстати, на Виктории платье, которое она впервые надела в 2006 году на свою первую музыкальную премию. Так что в этом году этому вечернему наряду исполняется двадцать лет, а он по-прежнему актуален.

Муж рядом - в светло-бежевом костюме с открытой рубашкой и коричневыми ботинками. Дерзкий жест с очками смотрится уместно и игриво. Пара выглядит непринужденно и стильно.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Помолодевший Филипп Киркоров верен себе. Белый двубортный костюм оверсайз с широкими лацканами, надетый поверх черной водолазки, с объемными плечами и свисающими рукавами без рук – это настоящий театр эстрады. Декоративный ремень с крупной пряжкой, массивные украшения, многочисленные цепочки, татуировки на руках. Это, конечно, вызов – но у Киркорова это работает, потому что весь образ построен на провокации.

Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Серебристые завитые волосы и аккуратная бородка завершают образ романтичного эстрадного героя, который давно уже существует по собственным канонам.

У Филиппа интересное украшение в виде фигурки арлекина. Точно такое же он много лет назад дарил своей тогдашней супруге Алле Пугачевой. Видимо, ностальгирует о былом и заказал себе такое же украшение.

Лена Катина

Лена Катина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Солистка группы «Тату» Лена Катина выбрала образ, в котором читается зрелая уверенность. Пышное красное платье из многослойного тюля с корсажным лифом и объемными оборками внизу – праздничный, почти сказочный выход. Темно-рыжие волосы, красная помада и серьги-капли создают монохромную красную историю, которая звучит насыщенно и выразительно.

Легкая тюлевая деталь на одном плече добавляет вечернему образу асимметрию и движение.

Дима Билан

Дима Билан Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вечно юный Дима Билан появился на дорожке в образе, который балансирует между классикой и андеграундом. Рокерская черная кожаная куртка с металлической фурнитурой и крупными застежками-кнопками – поверх голубой рубашки и полосатого галстука. Широкие черные брюки, черные туфли, аккуратная стрижка с начесом и небольшая бородка. Образ смелый – куртка явно из другого жанра, нежели рубашка с галстуком – но именно это столкновение регистров и создает эффектный выход Димы.

Билан выглядит расслабленно и чуть загадочно.

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