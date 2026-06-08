Сможет ли партия Пашиняна сформировать правительство: что будет после выборов в Армении

«Гражданский договор», партия нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна, получила менее половины голосов - сообщил республиканский ЦИК. Фото: REUTERS.

«Гражданский договор», партия нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна, получила менее половины голосов - сообщил республиканский ЦИК. А именно - 49,81%. А сам премьер еще минувшей ночью заявлял, что его партия получит парламентское большинство. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна с 23,29% стал вторым. На третьем месте — альянс «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Он чуть не дотянул до 10%. У партии «Процветающая Армения» - 4%. За 105 мандатов боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока. Голоса тех , кто в парламент не прошел, распределят между счастливчиками. И, таким образом, партии Пашиняна сможет, действительно, получить большинство голосов и сам он останется у власти.

Если, конечно, итоги выборов признают действительными.

Может ли быть иначе — об этом KP.RU говорил с доктором политических наук, профессором МГИМО Виктором Согомоняном.

Виктор Согомонян. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Так сможет партия Пашиняна сможет сформировать правительство или нет?

- Сможет, но у них нет конституционного большинства. Это создает проблемы. Например, при назначении генпрокурора. Но, в целом, не перевалив через 50 процентный барьер на выборах, Пашинян все равно получил большинство в парламенте.

- Пашинян еще в ночи стал заявлять о своей победе - и он, в общем, прав?

- Да - если не учитывать масштабные репрессии и фальсификации. От каруселей избирательных до голосования более 30 человек по адресу регистрации нескольких.

- ЦИК ведь должен поверять факты нарушений?

- Дело даже не в ЦИКе - за две-три недели до выборов проходили масштабные репрессии по отношению к оппозиции. Это не имеет отношение к Центризибркому - это государственная машина, которая просто терроризировала оппозиционеров.

- Менее четверти голосов получил блок «Сильная Армения» харизматичного миллионера Самвела Карапетяна...

- Это результат ниже ожидаемого. Популярность Карапетяна и непопулярность Пашиняна заставляли до этого воскресенья думать совершенно о другом результате «Сильной Армении». Казалось, что армяне, которые не могли допустить, чтобы Пашинян так давил на армянскую апостольскую церковь, вдруг проголосовали за него - чтобы он, в соответствии со своей программой, продолжал эту церковь притеснять. Это нонсенс, который приводит к единственному выводу - выборы сфальсифицированы.

- Все, кто в оппозиции к Пашиняну, в парламенте создадут единый блок - и если да, что это даст?

- Сейчас об этом сложно судить. Не сомневаюсь, что будет рассматриваться вопрос оценки выборов. И оценки легитимности парламента, который считается, согласно заявлению ЦИК, избранным. Но масштабные фальсификации обычно не позволяют считать избранный орган легитимным. Вопрос - в принципиальном решении оппозиции, считают ли они такой парламент легитимным. И пойдут ли они работать в этот парламент.

- Если пойдут?

- Тогда им придется рассматривать форматы своего участия в парламентской работе. Надо следить, как будут развиваться события. В 2021-м оппозиция и не думала оспаривать итоги выборов, а на этот раз победа Пашиняна не столь очевидна - это признают многие наблюдатели.

- По фальсификациям кто должен сделать заключение и принять меры?

- Вы говорите про нарушения непосредственно на выборах — это работа для ЦИК вместе с МВД. Но кто должен делать заключения по репрессиям в отношении оппозиции до выборов? Силовики что, должны выйти на самих себя?

- Явка высокая?

- Почти 59% - необычно высокая для Армении. При том, к высокой явке призывали оппозиционеры, полагая, что при низкой явке легче фальсифицировать итоги. Но и высокая явка не помешала фальсификациям.

- В республику приезжали для голосования граждане Армении из-за рубежа?

- Да, массово, и их задерживали, им вручали повести на военные сборы, пытались сделать все, чтобы они не проголосовали. Предполагалась, что эти люди будут голосовать не за Пашиняна. Этот тренд последних лет — и не только меня удивляет цифра проголосовавших за Пашиняна. Вся диаспора обсуждает - каким образом Пашинян, отказываясь от Карабаха и Арарата, давя на церковь, побеждает. Считать, что население в большинстве своем голосует за это — странно. И сейчас вопрос: есть ли у оппозиции план Б, раз они не смогли одолеть Пашиняна в выборной борьбе?

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