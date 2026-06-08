Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз выступила со своим очередным антироссийским заявлением. Фото: REUTERS.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз выступила со своим очередным антироссийским заявлением. По ее словам, военные корабли стран ЕС получили право досматривать суда российского так называемого «теневого флота».

- Страны ЕС разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать танкеры «теневого флота» РФ, - буквально заявила мадам, пояснив, что задержания будут проводиться в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI.

Хотя полное название нынешней должности эстонки и звучит как Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности, а досмотр кораблей входит как раз в эту самую «политику безопасности», мадам из Эстонии в который уже раз существенно превысило рамки своих полномочий, не говоря уже о компетенции. Впрочем, значение последнего слова ей еще надо будет разъяснить, и не факт, что такая попытка закончится удачно, причем, для обеих сторон.

Эта самая операция IRINI была начата в 2020-м году с целью соблюсти санкции ООН по предотвращению поставок оружия в разорванную гражданской войной Ливию и незаконного экспорта ливийской нефти. Среди других задач — обучение береговой охраны Ливии и ВМС Ливии борьба с торговлей людьми. Про Россию там и тогда не говорилось ни слова. Сама эта операция стала продолжением прекращенной операции «София», для которой и были образованы силы ВМС Евросоюза. И перед ними тогда ставилась задача снизить количество утопающих в Средиземном море по пути из Ливии в Европу беженцев и прочих нелегальных мигрантов, которые облепляли каждое плавсредство вплоть до клотика. По идее, у Каллас все же есть некие неясные и непонятные полномочия, поскольку она принимает участие в заседаниях Европейского Совета, который и организовал ВМС Евросоюза, и распоряжается ими. Но ее слова далеко не последнее. И, как всегда у Каи Каллас, мозги за ее языком не успевают, причем, катастрофически.

Переориентация IRINI на Россию и суда любого другого «теневого флота» являются незаконными, поскольку к решениям ООН не имеют никакого отношения. Не зря, кстати, французы, которые задержали несколько таких судов, через несколько суток их отпускали. Поскольку при ином исходе эти действия можно было бы считать противоречащим морскому праву пиратством. Именно по этой причине Британия, которая больше всех в мире кричит о «теневом флоте» России, сама не задержала ни одного подобного судна, хотя они в избытке ходят по Ла-Маншу.

Понятное дело, что эстонской дэвушке никто тонкости про ООН и прочие нюансы не рассказал. Но почему ей на разъяснили, что для реализации такого решения надо получить разрешение или согласие на подобные действия у министров обороны и глав МИЖД соответствующих стран. По крайней мере, главы соответствующих ведомств трех стран, которые сейчас участвуют в операции кораблями своих военных флотов – Греции, Франции и Италии – должны были сказать хоть пару слов о принятом решении. А они молчат. Или же Кая не поставила их в известность о том, как намерена распорядиться их кораблями и их военными моряками, будучи ослепленной русофобией до окончательной потери разума? Министры обороны соответствующих государств не сделали пока ни одного заявления по данному поводу.

Пока разум молчит, говорит Кая…

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