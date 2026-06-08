Зеленский на целый час опоздал в Лондон на рандеву к Стармеру, Макрону и Мерцу Фото: REUTERS.

От этого Андрея Мельника у украинского «просроченного» узурпатора-комедианта нынче одни неприятности. Нет, не от бывшего посла Украины в Германии, хотя этот Андрей Мельник тоже тот еще кадр, а от бывшего главаря ОУН*, полковника Андрея Мельника, на днях перезахороненного на Национальном военном мемориале под Киевом вместе с женой после того, как закончился оплаченный срок пребывания на кладбище в Люксембурге. Над ним еще украинский «просрочка» Зеленский сказал проникновенную речь перед тем, как гроб опускали в могилу.

Из-за него «просроченный» вчера на целый час опоздал в Лондон на рандеву к Стармеру, Макрону и Мерцу. У Макрона даже руки опустились, и он не стал хлопать «просрочку» по спине и пониже нее в знак особой расположенности. Хотя, может, просто устал ждать. А все потому, что поляки отказали Зеленскому в базировании его самолета в Жешуве, и самолету пришлось перелететь в Кишинев, куда и Зеленскому надо было добираться. Из Кишинева Зеленский и вылетел в Лондон. Это что же, теперь, если он не погасит скандал в польско-украинских отношениях после перезахоронения Мельника с воинскими и государственными почестями и присвоения бригаде спецназа ВСУ имени «героев УПА»* ему придется теперь каждый раз, когда надо будет куда-то лететь, вставать на целый час раньше что ли?

Впрочем, тут украинский журналист Денис Иванеско не смог удержаться от комментариев по поводу той самой проникновенной речи Зеленского над новой могилой Мельника.

- Полковник Андрей Мельник вернулся в Украину другую: не ту, которую был вынужден покинуть, а ту, о которой мечтал. Мечтал он и еще тысячи других таких выдающихся украинских деятелей, - заявил тогда главарь бандеровского режима.

- О какой Украине мечтал Мельник, известно из Конституции Украины, написанной по его поручению. Если бы она действовала, Зеленский не смог бы возглавить страну, поскольку согласно второй статье главой государства может стать только «гражданин украинского происхождения». Зеленский, как он сам признавал, имеет еврейские корни, - изумился Иванеско. – Он, вообще, вряд ли получил бы украинское гражданство в «стране мечты Мельника». Ведь согласно статье 4 «лица еврейской национальности» были исключены из перечня тех, кто автоматически получает гражданство. Для них предполагалось разработать специальный закон.

От этого Андрея Мельника нынче одни неприятности Фото: EAST NEWS.

По словам журналиста, в проекте Конституции Украины, который в 1939 году составил по поручению Мельника его ближайший соратник Николай Сциборский, глава государства - это «вождь нации», который назначается пожизненно. А «Украина — это суверенное, авторитарное, тоталитарное государство». Без всяких там выборов и прочих атрибутов «гнилых демократий». Собственно, именно такую Украину и строит сейчас «просроченный» из остатков Незалежной.

Совпадает с версией государства Украины по Мельнику и направление политического строительства. В государстве Мельника должна быть запрещена деятельность любых политических партий, кроме ОУН*. В идеальном государстве «просрочки» должна остаться только его партия, которая видится ему исполнителем его воли.

- Единственной идеологией, воспитывающей граждан Украинского Государства, является идеология украинского национализма, а единственной формой политической организации общества является Организация украинских националистов, - написано в проекте Конституции, созданной для Мельника. Зеленский пока о таких формулировках может только мечтать, только тут Зеленскому стоило бы поостеречься. Поскольку что для польской шляхты, что для запорожских козаков, что для нынешних бандеровцев утопить или повесить еврея – это даже не поступок, а забава. Что все они с успехом доказывали, изначально не считая «жида» за человека. Это же только корчмарю Янкелю в «Тарасе Бульбе» (не школьный вариант, а полное произведение) повезло выжить, а его соплеменников казаки под радостные ухмылки утопили в Днепре.

Как пишет Гоголь про содержателя корчмы (кабака) Янкеля, «Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стороне. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство».

Ну прямо один в один про правление нынешнего Янкеля по фамилии Зеленский. Так что, поостеречься следует «просроченному» и держать себя подальше от полковника Мельника и бандеровцев, целее будет. Хотя, конечно, уже поздно предостерегать, и кто-нибудь, неважно, с чьей стороны, эту хрипатую сволочь, если подвернется такая возможность все же повесит на той самой гиляке. Возможно, «просроченный» тогда поймет, что зря он перезахоронил с почестями Мельника. Да и все сделал зря. А с другой стороны, не тащить же теперь Мельника назад в Люксембург, как сказал бы в этой ситуации признанный при жизни иноагентом и внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга ныне покойный Алексей Навальный**, «он вам не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать».

* - террористические организации, запрещенные в России.

** - был внесен в список иноагентов и реестр террористов и экстремистов на территории России.

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