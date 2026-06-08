«Ликвидация Зеленского – одна из задач»: что ждет киевский режим после усиления атак

Зеленский – международный террорист, мы никогда с ним ни о чем не договоримся. И ликвидация его – одна из задач, которая должна решаться. Фото: REUTERS.

После атаки дронов ВСУ на пассажирский поезд в Крыму один машинист погиб, другой в госпитале. Ранее были атаки на автобус, и на грузовики, шедшие в Крым по новым территориям. Киев анонсирует удары по Крымскому мосту. Киевский режим пытается полуостров превратить в остров - наращивая удары по логистике. Что этому противопоставить?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.

БИТЬ ПО ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ

- Что делать с попытками Киева блокировать Крым?

- В ситуации, в которой мы сегодня находимся, есть один быстрый и эффективный путь исправить положение – удары по электрогенерации Украины. Все волны ударов, которые мы там проводим, с большим количеством дронов и ракет, они размазываются тонким слоем по территории. Критический узел уязвимости киевского режима - электрогенерация. Не будет света – остановится военная промышленность, наступит коллапс системы военного и госуправления Украины.

Критический узел уязвимости киевского режима - электрогенерация Фото: REUTERS.

- Но на линии боевого соприкосновения мы успешнее противника?

- Стратегическая наступательная инициатива находится в руках российского военного командования. Но новые реалии современной войны - это полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника. В этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3 до 5 человек. Поэтому и темпы продвижения те, которые есть.

НЕ НАШ СЦЕНАРИЙ

- Вы предлагаете бить только по электростанциям?

- Должно быть так: один удар – нет 2-3 электростанций. Они не должны подлежать восстановлению после таких ударов. А нынешний сценарий навязанных нам боевых действий нам не нужен.

- Это какой же?

- Война на истощение. Принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Примерно через 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных беспилотников самолетного типа.

Примерно через 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных беспилотников самолетного типа. Фото: aapsky/Shutterstock/Fotodom

- Тяжело придется ПВО.

- Ни одна ПВО в мире не сможет выполнить свои задачи в таких условиях в полном объеме. Поэтому есть только один путь – выключить им свет. Сейчас лето, никакой гуманитарной катастрофы с населением не произойдет. А ближе к осени миллионов 10 граждан Украины откочуют в страны Евросоюза. И пусть ЕС их кормит, снабжает, обустраивает, это будет их головная боль.

НИКОГО НЕ ЖАЛЕТЬ

- Показалось, что откладывают удары по ТЭЦ как раз на осень - чтобы ударить накануне отопительного сезона.

- Такие удары надо было наносить еще 3 года назад, но не было политического решения. В данном случае я высказываю обоснованную экспертную точку зрения, беря за основу опыт военной операции НАТО против Югославии в 1999 году, которая достигла поставленных целей. Альянс действовал так, как надо было для достижения победы.

Зеленский – международный террорист, мы никогда с ним ни о чем не договоримся. И ликвидация его – одна из задач, которая должна решаться.

- Если эти задачи мы сегодня не решим?

- Не успеем в то окно возможностей, которое пока существует, мы окажемся в этой ситуации уже через год - когда уже нам ударами европейских дронов Зеленский будет отключать свет.

УСИЛИВАТЬ КОНТРРАЗВЕДКУ

- Мы пытаемся себя обезопасить, усиливая ПВО, но не пытаясь решить проблему дронов на территории противника?

- По линии Минобороны надо усиливать возможности департамента военной контрразведки ФСБ России. Переформатировав эту структуру в полноценную третью службу ФСБ. Со своим аналитическим аппаратом, со своей силовой компонентой, с подчинением руководству ОДКБ всех приграничных управлений ФСБ России, где велика террористическая опасность.

По линии Минобороны надо усиливать возможности департамента военной контрразведки ФСБ России. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

- Брать за основу лучшие советские практики?

- Контрразведка СМЕРШ была признана нашими противниками лучшей спецслужбой времен Второй мировой. В ситуации, в которой мы находимся, надо брать за основу лучшие, апробированные советские практики.

- Возможно применения тактического ядерного оружия по объектам, которые иным способом не уничтожить на Украине?

- Это может касаться системы подземных газохранилищ. И тоннелей железнодорожных в Закарпатье, через которые идет трансферт оружия и военной техники с территории стран НАТО на Украину. Минимизировать риски большой войны мы можем, лишь сломав хребет противнику. А делать это надо всеми средствами, которые есть, не оглядываясь на то, кто и что скажет. Я думаю, что договариваться можно только после того, как режим Зеленского сдохнет, либо, наматывая кишки, приползет подписывать мирное соглашение на наших условиях.

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