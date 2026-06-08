Не поддаться жару! Как защитить автомобиль от летнего зноя

Раскаленный воздух и палящее солнце могут нанести вред и человеку, и технике. Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Что ж, лето наступило — и календарное, и климатическое! В центральный регион пришла жара. И обещает задержаться как минимум на недельку — столбик термометра замрет возле отметки «плюс 30 градусов». Погода — и приятная, и опасная. Ведь раскаленный воздух и палящее солнце могут нанести вред и человеку, и технике. О чем нужно помнить, чтобы автомобиль не заработал «тепловой удар»? И чтобы ездить на нем было комфортно?

Правильно остужаемся

Кондиционер в такую жару — чуть ли не главная вещь! Правда, включать его сразу на полную мощность, если машина постояла на пекле и раскалилась внутри, как духовка, не стоит. Лучше сначала открыть окна/двери и выпустить горячий воздух. А уже после запускать климат-контроль. Кроме того, именно в эти моменты полезен режим рециркуляции — он блокирует забор воздуха снаружи автомобиля и начинает «гонять по кругу» тот, что уже есть внутри. Так салон охладится быстрее, а техника не будет работать на износ.

— И убедитесь, что в системе хватает фреона, плюс он, скажем так, не «просроченный», — советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Его утечка, как и плохое качество, сведет эффективность работы кондиционера к нулю. Только не заправляетесь фреоном в кустарных мастерских или, тем более, на стихийных «пунктах» вдоль шоссе. Лучше поручить эту работу мастерам в нормальном сервисе.

Что делать, если нет кондиционера? Спасет обычный портативный мини-вентилятор, на 12 вольт, который можно запитать от прикуривателя. Стоят недорого — в районе 1000 рублей. Но в такую жару бывают крайне полезны.

Следим за лакокрасочным покрытием

Краска от солнца выгорает — это факт. Куда страшнее другой факт — защититься от вредного воздействия лучей специальными средствами и автомобильной косметикой почти невозможно. Не спасет ни воск, ни обработка кузова керамикой. Единственный более-менее действенный метод — парковаться в тени. Желательно — не в тени дерева или шатких механических конструкций, ведь лето — пора не только жары, но и ураганных ветров с ливнем и грозами. Идеальный вариант — крытый паркинг, площадка под крышей или гараж. Если, конечно, таковые есть в доступности.

— Есть, правда, специальные чехлы и тенты. Которыми часто пользуются, особенно, когда куда-то уезжают надолго, чтобы укрыть машину и спрятать ее от солнца. Но тут другая сторона медали — такие тенты на ветру трутся о кузов. А попадающая под них пыль (поверьте — она попадет в любом случае: заваакумировать машину не выйдет!) выступает в роли абразива. В итоге краска хоть от солнца не страдает, но страдает от такой вот обработки «наждачкой». И даже непонятно, что хуже, — предупреждает Антон Шапарин.

Кондиционер в такую жару — чуть ли не главная вещь! Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Еще один метод — покрытие кузова защитной пленкой — тоже следует использовать с умом. Во-первых — это уже дорого. Подобная услуга обойдется не менее, чем в 100 тысяч рублей.

— А во-вторых — через несколько лет она склеится с краской в единое целое. Станет «частью корабля, частью команды». И снять эту пленку получится лишь вместе с краской. Надо ли говорить, в какую «копеечку» обойдется подобная процедура? — добавляет Антон Шапарин.

Защищаем салон

Помимо парковки в тени, есть пара способов уберечь нутро машины от перегрева. Самое простое и действенное — специальные экраны, которые расстилают под лобовым и/или задним стеклом. Стоят тоже недорого — в среднем от 500 рублей на маркетплейсах. И действительно эффективны — предотвращают попадание прямых солнечных лучей, оберегают пластик и другие материалы отделки салона.

Можно использовать и чехлы на сидения. Это особенно актуально для кресел из кожи (неважно — натуральной или искусственной). Под воздействием солнца и жары они со временем могут растрескаться.

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Проверяем технические жидкости

Как человеку в жару нужно пить больше воды, так и машине важно избегать «обезвоживания». Речь, в первую очередь, об антифризе. Тут, как с фреоном в системе кондиционирования, важно и количество этой жидкости в бачке. И ее качество.

— Если антифриз — откровенно дешевый, какой-то неизвестной марки, или — что еще хуже — поддельный, то велика вероятность, что он содержит метанол, а не, скажем, этиленгликоль. Значит, температура кипения у него ниже, и эффективность от его использования — хуже, — предупреждает Антон Шапарин.

В общем, на антифризе лучше не экономить. И обязательно следите за его уровнем! Если охлаждайки недостаточно, мотор может быстро закипеть, а это чревато серьезной поломкой. Тут список возможных последствий внушительный, и каждое дороже другого: от вызова эвакуатора до капитального ремонта двигателя.

— Плюс не забывайте про масло. Его характеристики тоже важны. Если масло не рассчитано на высокие температуры, оно превращается в воду и двигатель никак не бережет. Лучше залить что-нибудь с нужной маркировкой. Например, 5W-40 или 5W-50 (вторая цифра как раз отражает степень вязкости масла при высоких забортных температурах), — отмечает Антон Шапарин.

Избегайте ненужных манипуляций

Иногда что-то не делать — тоже действенный способ добиться поставленной цели. Например, не стоит переоценивать тонировку. Даже если сделать все по правилам (чтобы передние стекла пропускали не менее 70% света), именно от жары она не защитит, поскольку пленка не блокирует тепловое излучение. Да, в салоне станет чуть темнее, но уж точно никак не прохладнее! Есть, правда, решение — атермальная пленка. Работает наоборот — пропускает весь свет (то есть, спрятаться от посторонних глаз не выйдет), но блокирует ИК-волны, которые и отвечают за «доставку» от Солнца тепла.

— Не вижу смысла и в совете снижать давление в шинах, — добавляет Антон Шапарин. — Да, горячий воздух расширяется, но поверьте — температура покрышек всегда по умолчанию на порядок выше, чем температура окружающего воздуха. Ведь они разогреваются из-за трения об асфальт на больших скоростях. В этом смысле для покрышек нет особой разницы, «плюс 20» на улице или «плюс 30». Снижать давление на 0,1–0,2 атмосферы — просто бессмысленно. Можно лишь ускорить износ шин.

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