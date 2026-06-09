Дети много времени проводят на улице и хрусталик у них прозрачнее, чем у взрослых, а значит больше ультрафиолета проникает вглубь глаза. Фото: KDdesign_photo_video/Shutterstock/Fotodom

Лето - время активных прогулок, поездок на море и дачу. И хотя солнце дарит нам витамин D и хорошее настроение, для детских глаз оно - серьезная нагрузка. По словам Павла Бережанского, доктора медицинских наук, профессора кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, педиатра и иммунолога, к 18 годам человек уже получает практически всю безопасную для глаз дозу ультрафиолета. Дети много времени проводят на улице и хрусталик у них прозрачнее, чем у взрослых, а значит больше ультрафиолета проникает вглубь глаза. К тому же глаза ребенка еще развиваются, ткани более уязвимы. Поэтому защита зрения в солнечную погоду – не дань моде, а необходимость.

- Детские глаза более уязвимы, чем взрослые. Лишний ультрафиолет может повреждать хрусталик и способствовать его раннему помутнению в будущем, - отмечает Павел Бережанский, главный научный сотрудник в ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области», в своем канале в Telegram.

КАК ЗАЩИТИТЬ ГЛАЗА РЕБЕНКА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Многие родители считают, что чем темнее очки, тем они лучше. На самом деле степень затемнения и защита от УФ-лучей - это разные вещи. Очень темные очки без качественного УФ-фильтра могут навредить. Зрачок в них расширяется, и в глаз попадает еще больше ультрафиолета, чем если бы ребенок был вообще без очков. Поэтому выбирать нужно очки именно с надежной защитой от ультрафиолета.

Хорошие солнцезащитные очки должны иметь специальную маркировку на внутренней стороне заушника и сертификат качества. Обязательно ищите обозначение категории защиты от УФ.

Многие родители считают, что чем темнее очки, тем они лучше. На самом деле степень затемнения и защита от УФ-лучей - это разные вещи. Фото: Rawpixel.com/Shutterstock/Fotodom

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1. Категория светопропускания (Cat.)

Для детей доктор Бережанский рекомендует очки с маркировкой Cat. 3 или Cat. 4. Они достаточно темные, чтобы комфортно защищать глаза в яркий солнечный день - на пляже, на природе или во время прогулки по городу.

2. Материал линз - только пластик

Стеклянные линзы - это уже прошлое, уверен врач. Выбирайте только поликарбонатные или другие пластиковые линзы. Они значительно легче, тоньше и, главное, намного прочнее. Если ребенок упадет или ударит очки, пластик не разлетится на осколки, которые могут травмировать глаз.

3. Размер и посадка

Линза должна полностью закрывать глаз ребенка - от бровей до скул. Очки не должны:

- сползать, когда ребенок наклоняется или бегает;

- сильно давить на переносицу и оставлять красные следы.

Лучше всего примерить несколько моделей прямо в магазине. Пусть ребенок в них походит, наклонится, посмотрит по сторонам.

4. Заушники

Они должны быть достаточно крепкими, но при этом гибкими. Жесткие заушники быстро выйдут из строя у активного ребенка.

5. Цвет линз

Оптимальные цвета - серый, коричневый и зеленый. Эти оттенки наиболее комфортны для зрения:

- не искажают естественные цвета;

- хорошо повышают контрастность;

- меньше утомляют глаза.

Яркие, модные цвета (розовый, синий, желтый) часто хуже справляются с этими задачами.

Яркие, модные цвета (розовый, синий, желтый) часто хуже справляются с защитой глаз. Фото: Natalia Lebedinskaia/Shutterstock/Fotodom

Кому особенно важно носить очки?

Хотя ультрафиолет опасен для всех, светлоглазые дети (с голубыми, серыми, зелеными глазами) более уязвимы. В карих глазах больше меланина, который естественным образом защищает сетчатку.

! Но даже кареглазым детям при долгом пребывании на ярком солнце (море, дача, активные прогулки) очки необходимы.

Лучше потратиться один раз на хорошие очки, чем рисковать.

Не стоит покупать очки на рынке или в сомнительных местах. Лучше один раз купить хорошие очки в специализированном магазине оптики, где вам покажут сертификат и расскажут о характеристиках, чем потом лечить последствия.

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