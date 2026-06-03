Российские ученые создали «бионический глаз»: на ПМЭФ показали прототип имплантата, который вернет зрение

Сетчатка глаза - это место, на котором формируется изображение. Фото: Color4260/Shutterstock/Fotodom

На Петербургском международном экономическом форуме ученые Сеченовского университета и компании «Моторика» показали новый прототип имплантата для глаз. Он нужен людям, которые потеряли зрение из-за болезни сетчатки. Устройство работает как «умный помощник». Имплант с помощью щадящей операции, без больших разрезов, помещают прямо под сетчатку. Он не имеет ни проводов, ни батареек и активируется обычным светом, который пропускают специальные очки.

Сетчатка глаза - это место, на котором формируется изображение. При многих заболеваниях (например, пигментной дистрофии сетчатки или возрастной макулярной дегенерации) светочувствительные клетки погибают, но часть нервных клеток сохранна. Новый имплантат как раз и должен заменить погибшие фоторецепторы.

Работает это так:

1. Специальные очки улавливают свет и посылают световые импульсы на имплантат.

2. Имплантат преобразует свет в слабые электрические сигналы.

3. Эти сигналы напрямую стимулируют сохранившиеся нервные клетки сетчатки.

4. Мозг снова начинает «видеть» изображение.

Главные преимущества российской разработки – имплант полностью беспроводной, в отличие от большинства зарубежных аналогов. Еще в нем значительно больше сверхтонких электродов, что позволяет стимулировать клетки точнее и естественнее. И - минимум травматизма при установке.

- Это сложнейшая междисциплинарная задача на стыке микроэлектроники, материаловедения и медицины, - рассказал директор Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Дмитрий Телышев. - Мы обладаем компетенциями в гибкой электронике и биосовместимых материалах. Наша цель - превратить лабораторную технологию в настоящий клинический продукт, аналогов которому в мире пока нет.

Директор Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Дмитрий Телышев. Фото: Кирилл Казачков / РОСКОНГРЕСС

Если технология успешно пройдет все этапы испытаний, а сейчас проект рассчитан на 3 года, - впереди тесты на животных, включая приматов, - она сможет кардинально изменить жизнь людей, которые сегодня считаются неизлечимо слепыми при сохранении части зрительного нерва.

Полного восстановления зрения не будет, но можно будет вернуть возможность ориентироваться в пространстве, узнавать лица, читать крупный текст.

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