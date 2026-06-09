О чем сигналит запах пота: ученые выяснили, работают ли на самом деле феромоны

Нейробиологи выяснили, что чувствует нос при вдыхании запаха чужого тела. Фото: puhhha/Shutterstock/Fotodom

Лето, час пик, автобус. Кто-то просит открыть окно, а кому-то дует. В салоне смешиваются десятки ароматов: вот дама с «шанелью» из соседней лавки, чувствуется дыхание чьего-то вчерашнего рагу с чесноком, а сосед и вовсе уже взмок так, что пора отжимать, но пересесть не получится. Тут даже самый стойкий дезодорант не спасает. Но, быть может, у нас просто «феромоновая несовместимость» по запаху, и будь рядом – другой, то его интенсивный «аромат» стал бы рождением новой любви вот прямо здесь, в автобусе?

В общественном транспорте смешиваются десятки ароматов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Интернет действительно полон инструкций, как усилить свои природные «приворотные» молекулы духами с «феромонами». Но научные данные говорят о том, что человеческие феромоны – это, увы, всего лишь маркетинговая сказка о любви с первого дуновения.

В эксперименте австралийских психологов женщинам давали вслепую понюхать футболки нескольких незнакомцев и их собственного мужа или парня. Результат оказался парадоксальным. С точки зрения чистой биологии пот «чужаков» часто казался дамам банально более приятным. Запах мужа не побеждал в конкурсе на самый изысканный аромат. Однако стоило зайти речи о чувствах и притяжении тел, как все менялось. Именно запах постоянного партнера женщины выбирали как «самый сексуальный» и манящий. Он казался им мягким, знакомым и родным, полностью затмевая резкие запахи незнакомцев.

Приятные запахи связаны с эмоциональной привязанностью. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Другие эксперименты показали, что те молекулы, которые чаще всего называют кандидатами в человеческие феромоны - андростадиенон и эстратетраенол, - действительно могут чуть-чуть менять настроение участников экспериментов, но этот эффект очень слаб, нестабилен и совсем не похож на магию инстинктивного влечения. То есть, брызгаясь «феромоновой туалетной водой», вы просто наносите на себя приятный запах, а не отправляете тайный шифр противоположному полу. В набитом автобусе ореол собственной пахучести может помочь остаться в зоне комфорта от запаха чужого, но вопрос еще, а не помешает ли это другим?

Что же тогда заставляет нас с наслаждением вдыхать запах любимой шеи или рубашки? Особенно, после долгой разлуки. Ответ на самом деле прост. Дело в эмоциональной привязанности. Сначала идут доверие и любовь, а уже потом мы тоскуем по запаху любимого, того, с кем нас связывают тепло, забота и близость. Привычка и нежность первичны, это они делают аромат родным, а не наоборот.

Если не любовь, тогда что на самом деле вынюхивает наш нос?

Все же, почему же запах некоторых людей отталкивает нас мгновенно, словно удар током? Если нос не ищет идеального партнера, то чем он вообще занят в переполненном автобусе?

На самом деле наш нос - без нашего ведома - сканирует пространство на предмет угроз. Мы, как и животные, только с гораздо меньшей чувствительностью, чем собаки, например, неосознанно вынюхиваем сигналы опасности. И главные из них - страх и болезнь.

В одном из экспериментов ученые пошли на хитрость: дали добровольцам понюхать пот людей, только что посмотревших забористый фильм ужасов. Результат: у нюхающих сами собой напрягались лицевые мышцы, складываясь в ту самую «маску страха». Тревога в прямом смысле передавалась воздушно-капельным путем.

Еще более поразительным стал шведский эксперимент, наделавший шума в нейробиологии. Здоровым людям искусственно активировали иммунную систему, так, словно организм уже начал бороться с инфекцией. И всего через пару часов запах их пота становился уловимо «нездоровым» - более интенсивным и менее приятным для окружающих. Так что наш нос способен улавливать химические сигналы воспаления еще до того, как появятся температура или кашель.

Но и это не все. Самое удивительное оказалось в том, как тело реагирует на такой сигнал. Почуяв «больной» или откровенно отвратительный запах, мы не просто морщимся. Наш собственный организм переходит в боевую готовность, в слюне повышаются показатели воспаления. Срабатывает древний механизм защиты.

Так что интенсивный запах несвежего тела окружающие подсознательно считывают не как сигнал страсти, а как сигнал потенциальной угрозы - грязно, нездорово, тревожно. Летняя духота многократно усиливает этот эффект: то, что утром было легким намеком, к обеду превращается в недвусмысленное заявление о вашем стрессе и «танцующих» бактериях. Дезодорант же - не попытка обмануть эволюцию, а простой акт вежливости, который помогает нам не вызывать у ближних ложную иммунную тревогу.

А что дальше?

Как говорят, наши отношения с запахом способны выйти на новый уровень. Ученые уже вовсю разрабатывают электронные «носы», которые могут по составу выдыхаемого воздуха или кожного сала выявлять онкологические и другие заболевания на ранних стадиях. А инженеры ищут способы оцифровывать и передавать запахи на расстоянии, как мы сейчас передаем фотографии и голосовые сообщения. Возможно, лет через десять приятель пришлет вам не только фото моря, но и «вкусный запах» бриза и сосен прямо на смартфон. А то и свой аромат отсканирует и отправит. По обоюдному согласию, конечно. Будет, чем насладиться в автобусе.

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