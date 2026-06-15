Антарктида плавится в разгар зимы: что происходит с климатом по всей Земле

Ученые говорят, что мы наблюдаем климатическую аномалию невероятной силы, которая подействует на всю планету. Фото: Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images

В Антарктиде сейчас зима, но температура кое-где достигает 15 градусов тепла. Это градусов на 20 выше климатической нормы. Ученые говорят, что мы наблюдаем климатическую аномалию невероятной силы, которая подействует на всю планету.

Аргентинская база «Эсперанса» на полуострове Тринити фиксирует необъяснимые климатические аномалии. Вот уже три недели температура превышает ноль градусов, а на днях термометры показали аж плюс 15 градусов. Да, это самая северная (то есть теплая) точка ледового континента. И все-таки типичная зимняя температура здесь составляет около 10 градусов мороза. Представьте, если бы в Москве в декабре случилась 15-градусная оттепель. Чего не случалось ни разу - а в Антарктиде уже случилось.

Что сразу сказалось на ландшафте: на острове Кинг-Джордж (это еще на 160 км севернее базы) снега почти не видно, а кое-где появляется что-то похожее на зелень. Обычно остров покрыт снегом, сантиметров 20 минимум. Вдобавок временами идет дождь, который интенсивно растапливает те части ледников, что не растаяли сразу.

На острове Кинг-Джордж снега почти не видно, а кое-где появляется что-то похожее на зелень. Фото: Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images

Справедливости ради, климат на полуострове Тринити переменчив: сказывается влажное дыхание океана, часты дующие с севера теплые ветра. И мягкие зимы там уже были, например, в 1988 году – плюс 8. Но сегодня ученые фиксируют абсолютный рекорд «жары».

- Это просто невероятно, - говорит Рауль Кордеро, профессор климатологии из университета Гронингена. - Это примерно на 20 градусов выше нормы для этого времени года. Огромная аномалия.

Ледник Шусмит, который сокращается на 3 сантиметра в день. Фото: Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images

Другое свидетельство аномальной жары видно со спутников: огромный (как территория Франции или 15 Московских областей) участок моря Беллинсгаузена в Западной Антарктиде не покрылся льдом. По мнению климатолога Уилла Хоббса из университета Тасмании, льда в этом году там уже и не будет. Это негативно скажется на местной фауне, в первую очередь на пингвинах, которые привыкли к другим температурам.

Но по-настоящему ученые опасаются таяния гигантских ледников, в первую очередь ледника Судного дня (так называют ледник Туэйтса в Западной Антарктиде). Он держит весь ледяной щит западной части континента. Если он сползет в океан и растает, чуть ли не половина льда Антарктиды последует за ним. Что приведет к росту уровня Мирового океана, по разным оценкам, от 0,5 метра до 3-4 метров. По последним наблюдениям, ледник быстро тает, потому что снизу его подмывает теплая океаническая вода, и теряет миллиарды кубометров льда ежегодно. «Всемирный потоп» больнее всего ударит по побережью Юго-Восточной Азии, но в какой-то степени последствия ощутят по всему Земному шару.

Турецкие ученые установили, что площадь ледника на острове Подкова, наблюдавшаяся в течение последних 10 лет, значительно сократилась в Антарктиде. Фото: Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images

Впрочем, профессор Кордеро говорит, что одна теплая зима сама по себе не приведет к разрушению ледника, хотя тенденция тревожная:

- Волна жары произошла из-за чрезвычайно сильных западных ветров, - говорит он. - Это происходит все чаще с 1980-х годов, и связано с изменением климата.

Согласно пессимистическим климатическим моделям, действительно быстрое разрушение ледника Судного дня начнется в 2060-х годах. Впрочем, так ли это, мы не знаем, модель есть модель. Так, недавно ученые не без труда измерили температуру воды под ледником, и она оказалась несколько выше, чем предсказывали модели. По мнению профессора климатологии из новозеландского университета «Те Херенга Вака» Николаса Голледжа, надо начинать всерьез беспокоиться, когда глобальные температуры поднимутся на 4 градуса от нормы. Сейчас они превышены на 1,5 градуса.

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