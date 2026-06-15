Кевин Спейси отреагировал на обвинения в насилии, хейт и споры вокруг «Оскара»: «Люди считают, что социальные сети – и есть правосудие»

В 2017 году разгорелся бешеный скандал с участием Кевина Спейси Фото: EAST NEWS.

Американский актер Кевин Спейси, который несколько лет назад пережил «период отмены» из-за обвинений в сексуальном насилии (причем недоказанном в суде!), стал героем интервью Ксении Собчак. Первым делом журналистка спросила артиста, почему людей, обвиненных в преступлениях на сексуальной почве, просто вырезают в из фильмов и сериалов и линчуют в прессе, не дожидаясь решения суда?

- Я никогда не был против расследований по любому из обвинений в отношении меня, - ответил Спейси. - Проводите расследование, задавайте вопросы. Все это можно делать в суде, в рамках правового поля. Мы выиграли суд по каждому из пунктов обвинения по решению коллегии присяжных. У нас были все доказательства, факты, показания. Присяжные прислушались к ним, обратили на них внимание, и в конечном счете я был признан невиновным…

Но я скажу вам словами моего менеджера и лучшего друга. Самая главная проблема, беда и ошибка людей в том, что они считают, что социальные сети — это и есть правосудие. Но это не так. Правосудие вы найдете в суде, где есть судья, присяжные, свидетели, доказательства. Ты можешь решать, что позволительно говорить в зале суда, какие доказательства предъявить, что суд и присяжные примут в обнимание. По моему мнению, это и есть точная экспертная оценка. А в социальных сетях справедливости не найти.

При этом актер отметил, что за все 9 лет, сколько длилось расследование, он сталкивался не только с ненавистью, но и с поддержкой, которую ему оказывали незнакомые люди.

Кевин Спейси отреагировал на обвинения Фото: REUTERS.

- Мне на электронную почту приходили тысячи писем, - подчеркнул Кевин. - Люди останавливали меня на улицах, в отелях, аэропортах, торговых центрах, да вообще везде, куда бы я ни пришел и не приехал в последние 9 лет. Я видел щедрость, теплоту, гостеприимство, душевность. Все это я ощутил от совершенно незнакомых людей. Они показали мне вот что. В интернете про меня пишут разные гадости, но в реальной жизни я ни разу с таким не столкнулся. Вот от какого общества я получал обратную связь. Трогательную, эмоциональную. Меня подбадривали, окружали заботой.

Собчак также спросила дважды оскароносного актера (награжден за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски») о том, что сейчас происходит вокруг самой популярной кинопремии мира. Правда ли, что «Оскар», как говорят, сдает позиции?

- Я могу сказать вам только одно. Я невероятно горжусь, что я член Академии (организация, которая и «раздает» Оскары – Авт.), - поделился Спейси. - Ко мне отнеслись с огромным уважением. Мне может не нравиться какой-то конкретный фильм или чья-то игра, но мне приятно даже просто оказаться среди номинантов и получить признание коллег. Победа — это, безусловно, огромное достижение. Но я считаю, что для всех нас первоочередная задача — просто хорошо делать свою работу, насколько это возможно. И нам очень повезло, что мы получаем за нее признание.

Американский актер Кевин Спейси несколько лет назад пережил «период отмены» Фото: EAST NEWS.

Напомним, в 2017 году разгорелся бешеный скандал с участием Кевина Спейси. Артиста обвинили по делу о домогательствах и насилии. Не дожидаясь решения суда, голливудские кинобоссы вырезали Спейси из блокбастера «Все деньги мира» и скоропостижно уволили его из популярного сериала «Карточный домик» (персонажа Спейси попросту убили). Актер отрицал все выдвинутые против него обвинения, а в 2023 году суд его оправдал. Но позже в отношении Спейси выдвинули новые иски, однако в марте 2026 года стороны достигли мирового соглашения.

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