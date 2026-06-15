Торговцы опять рассказывают про дефицит черешни: не верьте, она уже дешевеет

Черешню на рынке продают в среднем по 900 рублей за кило, в сетевых магазинах - дешевле... Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Был на рынке, хотел купить черешни — так 900 рублей за килограмм! - жалуется коллега. - Говорят, какие-то проблемы с урожаем, из-за этого взлетели цены и резко упал у нас на нее спрос. В общем, я решил лучше купить клубнику — она вдвое дешевле.

В торговых сетях цены на черешню пониже — в Москве они начинаются от 600-650 рублей за килограмм (900 — 1200 рублей — это уже отборная).

- Меня в последние дни что-то все спрашивают про дефицит черешни. Но нет у нас никакого дефицита черешни и вообще проблем с ее предложением, - комментирует для KP.RU ситуацию руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. - В странах, откуда она к нам в основном поставляется, отличный урожай по сравнению с прошлым годом. И цена сравнительно хорошая.

Отечественной черешни на нашем рынке, по словам Ирины Козий, меньше 10% (другие эксперты называют чуть большие цифры, но все одно, по самым смелым оценкам в пользу российских производителей, не меньше 70% - импорт). Поэтому для цен на наших прилавках в первую очередь имеет значение, что с урожаем черешни в Турции, Азербайджане, Узбекистане. А там нынче все хорошо.

- Сейчас у нас широко представлена черешня из Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Сербии, а также от производителей из южных регионов России. Цены - в диапазоне от 350 до 650 рублей за килограмм, что соответствует уровню прошлого сезона. Ассортимент — разнообразный, доступны все самые популярные сорта, - рассказала «КП» и руководитель отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити» Ксения Малиновская.

Не менее 70% черешни на нашем рынке - это импорт Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Иными словами, если вам предлагают черешню за тысячу рублей/кило или около того и не какого-то отборного качества, а типа «потому что сократилось предложение», а еще рассказывают про заморозки в Краснодарском крае - не верьте и поищите другого торговца.

Но если какие-то проблемы с поставками черешни эксперты отрицают, то падение на нее спроса Ирина Козий подтверждает. И не только на нее — сократилось потребление многих видов фруктов, люди на них опять стали экономить — в пользу тех продуктов питания, без которых никак не обойтись.

Отдельный вопрос — клубника. На рынках она в этом году действительно дешевая (см. «А в это время»). Поэтому может «оттягивать» часть потенциальных покупателей черешни.

- В ближайшие две недели цены на черешню, скорее всего, будут корректироваться (то есть можно ждать их некоторого снижения), - предупреждает Ирина Козий. - Вторая половина июня - время самых массовых ее поставок. Потом, по мере того, как этот массовый поток будет уходить, цены начнут подрастать обратно. Хотя нужно отметить, что, например, те же турецкие производители в последнее время стараются растянуть сезон. И в этом году обещали поставки черешни буквально до августа.

Более доступная клубника может «оттягивать» часть потенциальных покупателей черешни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), за последние две недели в связи с приближением «самого сезона» в крупных торговых сетях страны черешня уже подешевела на 24% (со средних 800 рублей до 610 рублей за килограмм). В том числе начала поступать отечественная черешня — ее сбор из-за прохладной весны на нашем юге сдвинулся на более поздние сроки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что у нас с клубникой

В отличие от черешни, которая в основном все же импортная, доля отечественной клубники в самый сезон в торговых сетях и на рынках доходит до 70%. Нынешнюю ситуацию с этой ягодой Ирина Козий называет парадоксальной:

- В этом году отечественной ягоды из наших южных регионов не так много, она невысокого качества — в том плане, что она не «лежкая», не может храниться. Но при этом ее можно купить по очень низкой цене.

Нашим южным регионам в этом сезоне в очередной раз не повезло. Сначала из-за снегопадов там в некоторых местах «побило» туннели (легкие теплицы, где выращивается ранняя клубника), а в самый сезон грунтовой клубники пошли затяжные дожди.

- Из-за дождей ягода в основном очень влажная. До полок торговых сетей она в таком виде, через их систему распределительных центров, просто не доедет — ее надо съедать буквально за день. Везут — на рынки, и, поскольку продать надо быстро, там на нее в этом году действительно низкие цены, которые в разы отличаются от магазинных, - объясняет Ирина Козий.

- Сейчас в разгаре сезон грунтовой клубники из регионов России. Поставки идут из Краснодарского края, Адыгеи, Липецкой, Волгоградской, Воронежской областей, Кабардино-Балкарии и т. п. В ближайшее время они начнутся из Тульской, Московской и Тамбовской областей. Цены на клубнику в основном варьируются от 180 рублей (мелкий опт от 5 килограмм) до 550 рублей за килограмм, при этом отпускные цены (те, по которым ягоды закупаются у производителей — не путать с теми, что на прилавках, - Ред.) в среднем на 25% ниже уровня прошлого года, - свидетельствует Ксения Малиновская.

По ее словам, сейчас поступает в том числе и клубника высокого качества (в понимании торговых сетей — то есть не только более сладкая, но и более «лежкая»). Идут также поставки из Азербайджана, Белоруссии и Сербии.

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