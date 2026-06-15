Гелий, золото, бюджет. Как мир в Омузском проливе отразится на экономике России

С 15 июня объявляется снятие Штатами морской блокады Ирана, а также немедленное прекращение военных операций. Фото: REUTERS.

ВОТ НЕФТЬ КАК ХЛЫНЕТ!

Похоже, ближневосточный кризис близится к завершению. США и Иран договорились о прекращении конфликта. С 15 июня, то есть с текущего понедельника, объявляется снятие Штатами морской блокады Ирана, а также немедленное прекращение военных операций, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Ирана. 19 июня в Женеве запланировано подписание мирного соглашения. Будет объявлено 60-дневное перемирие, в ходе которого стороны обсудят снятие санкций с Ирана и другие вопросы.

Как ситуация с разблокировкой Оромузского пролива скажется на экономике России?

- Конечно, в результате этой сделки цена на нефть снизится, и рынок уже закладывает этот сценарий, - сказал KP.RU ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. - Ближневосточная нефть пойдет через разблокированный Ормузский пролив, и мировой дефицит будет постепенно ликвидирован. Причем, на первом этапе поток нефти будет довольно масштабным, потому что, когда в начале марта пролив был перекрыт, страны Персидского залива продолжали добывать нефть и закачивали ее в резервуары. А теперь, когда пролив стал свободным, они будут экспортировать и те излишки, которые закачали в хранилища, и добываемую нефть. Причем, увеличить добычу они смогут довольно быстро, поскольку у них есть опыт маневрирования объемами производства - внутри ОПЕК они много лет оперативно меняли объемы: то больше добывали и экспортировали, то меньше.

В результате сделки США и Ирана цена на нефть снизится. Фото: Сергей Коньков/ТАСС

ПОЧЕМУ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ ОБВАЛА МИРОВЫХ ЦЕН

Казалось бы, крупный вброс нефти на мировой рынок должен привести к резкому падению цен, но это маловероятно, считает эксперт.

- Дело в том, что и спрос будет высоким, - говорит Юшков. - Страны-импортеры будут активно восстанавливать производство, подсевшее во время кризиса. Причем закупать будут нефть не только для текущего потребления, но и для восстановления объемов в своих стратегических хранилищах, откуда брали нефть во время событий в Ормузском проливе. Плюс к этому, даже те страны, которые не практиковали создание резервов, теперь будут их формировать - на случай возникновения в будущем такого же топливного кризиса. Эти факторы будет сдерживать падение цен.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ: УПАДЕТ, НО ОТОЖМЕТСЯ

Но в итоге цена все-таки упадет, считает эксперт:

- Думаю, нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне 70-80 долларов за баррель — это ниже, чем сейчас, но выше показателей января-февраля этого года, когда нефть в какие-то моменты опускалась ниже 60 долларов за баррель.

Ну а наш российский бюджет как отреагирует на мир в Ормузском проливе?

- Мы хорошо подзаработали на истории с перекрытием Ормузского пролива, но этот период заканчивается, - говорит Юшков. - При расчетах надо понимать, что наша нефть марки Urals долларов на 20 дешевле, чем Brent, то есть наша нефть будет стоить в пределах 50-60 долларов за баррель, и это более или менее нормально: это лучше, чем было в начале года. Помните, в начале января у нас средняя цена была 41 доллар за баррель, в феврале — 44, в марте — 77, а в апреле — уже 95. В бюджете же заложена средняя цена по году- 59 долларов.

Ормузский пролив. Фото: REUTERS.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Страны Ближнего Востока производят много удобрений. Во время конфликта их производство и экспорт упали. Цены возросли. Это дало возможность заработать России, которая производит практически всю линейку удобрений.

- Теперь мировые цены будут снижаться, - говорит Юшков, Но дело в том, что весной в мировом сельском хозяйстве использовались дорогие удобрения, и урожай, который поступит в продажу этим летом-осенью, из-за дорогих удобрений будет более дорогим, чем например, год назад.

Российских продуктов это не коснется, а вот импортные овощи-фрукты могут подорожать.

- К тому же их будет меньше, поскольку из-за высокой цены удобрений их закупали меньше, соответственно, меньше будет и урожая, уточнил эксперт.

ЗАГРАНИЧНЫЕ АВИАПЕРЕЛЕТЫ ПОДЕШЕВЕЮТ, НО НЕСКОРО

Из-за роста цен на нефть, подорожал и авиационный керосин, что привело к росту цен на авиаперевозки. Россию это практически не коснулось. Выросли только цены у тех компаний, которые совершают зарубежные рейсы — потому что для обратных рейсов приходится заправлять самолет за границей по более высокой цене. У нас цены не выросли, и для того, чтобы сохранить стабильность, в России недавно был введен запрет на экспорт авиационного топлива.

- Даже если прямо сейчас возникнет мир на Ближнем Востоке, цены в Европе и США на авиационный керосин и, соответственно, на авиаперевозки до осени точно не изменятся — этот рынок слишком инерционен, - сказал KP.RU главный редактор портала AVIARU.Network Роман Гусаров.

По мнению эксперта говорить о мире в регионе пока рано.

- Росавиация ввела ограничения для полетов в ближневосточном регионе — это плохой признак, говорящий о том, что предпосылок для мира пока не видно, - говорит Гусаров.

На высокую стоимость билетов влияет еще и то, что самолетам приходится облетать опасные зоны, что повышает расход топлива.

Если конфликт будет завершен, то цены на авиаперевозки будут снижаться.

НА ЧТО ЕЩЕ ПОВЛИЯЕТ МИР В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ

Курс рубля

- В последнее время цены на нефть не оказывают особого влияния на курс рубля к доллару, - говорит Юшков. - Поэтому вряд ли события в Ормузском проливе повлияют на этот показатель.

Фондовый рынок, акции, облигации

Рынок после небольшого проседания в конце первой декады июня пошел вверх — это иллюстрирует рост стоимости бумаг Фонда корпоративных облигаций, объединяющего облигации компаний из разных отраслей российской экономики. Но рост не тотальный.

- Понятно, что прибыль нефтяных компаний уменьшится, поэтому их ценные бумаги могут подешеветь, говорит Юшков.

Золото

После затяжного падения цена на золото в последние дни уверенно растет. Если еще несколько дней назад цена на Лондонской бирже падала менее 4100 долларов за тройскую унцию, то сейчас уже перевалила за 4300. Правда до былых значений в 5000 и более еще далеко.

Гелий

События в Иране привели к мировой нехватке гелия — продукта очень широкого применения: от производства полупроводников до медицины. Он добывается, как побочный продукт переработки метана — природного газа. Первое место — у США, третье — Россия, а на втором — Катар. Основные производственные мощности этой ближневосточной страны разбомбил Иран.

- Цены на гелий во время конфликта сильно выросли, и мы на его экспорте хорошо зарабатывали, - говорит Юшков.

Катар не скоро вернется в число лидеров по производству гелия. Для восстановления разрушенных производств потребуется несколько лет, пишут мировые СМИ.

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