Сцены кусаются: почему билеты в театр стоят до 50 тысяч рублей

В нынешнем сезоне театральные билеты в среднем по России подорожали на 10%, по Москве - на 15%. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ценой в 10-20 тысяч за билеты в партер на ведущие спектакли со звездным составом артистов уже не удивишь не только жителей Москвы. Но и Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Перми, которые славятся богатым театральным наследием и разнообразием постановок, отмеченных престижными наградами.

Но все чаще стоимость театральных билетов - особенно на некоторые постановки - стала совсем уж больно бить по кошельку. Взять хотя бы недавнюю скандальную премьеру «Гамлета» (18+) с Юрой Борисовым на сцене МХТ им. А.П. Чехова, где стоимость билетов в первые ряды партера дошла до 50 тысяч рублей.

KP.RU решил разобраться, что происходит с ценами на билеты в театрах и от чего они зависят.

«ЗРИТЕЛЬ ПЛАТИТ ЗА ЖИВОЕ ИСКУССТВО»

В нынешнем сезоне театральные билеты в среднем по России подорожали на 10%, по Москве - на 15%. Об том KP.RU рассказали в сервисе по продаже билетов Ticketland.

- Цена билета - это отражение реальной экономики: себестоимость постановки, операционные расходы, инфляция, баланс спроса и предложения. Разброс цен - нормален и обоснован, от 500 рублей за дальние места в театрах до 60 000 рублей за партер МХТ им. А.П. Чехова со звездным составом и более дорогостоящими декорациями. Спрос на театр растет: зритель платит за живое искусство, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе Ticketland.

При этом в сервисе по продаже билетов отметили, что на спектакли в театры Москвы, входящие в топ-10, средняя цена билета составила 3460 рублей. Другое дело, что выловить дешевый билет очень непросто. Обычно они разлетаются в первые 10 минут с момента старта онлайн-продаж, а чтобы купить билет по приемлемой цене в театральной кассе, порой приходится пару часов отстоять в очереди.

На спектакли в театры Москвы, входящие в топ-10, средняя цена билета составила 3460 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Стоимость билетов - больная тема для директоров театров. Об этом предпочитают не говорить, журналистские вопросы на эту тему раздражают и пугают. Представители театров согласились пообщаться с KP.RU лишь на условиях анонимности.

При покупке билетов онлайн театралы часто стали сталкиваться с такой ситуацией: цены растут на глазах, буквально в считанные минуты. Например, в 12:00 открываются онлайн-продажи. Первые 10 минут платежная система «лежит», человек пытается оформить билет, но оплата не проходит, бронь слетает. А как только система отвисает, то все дешевые билеты на дальние ряды исчезают, а билеты в партер, которые буквально только что стоили условные 5000, уже стоят 5500 или 6000. В ответ на возмущенные отклики зрителей в соцсетях, директора театров поясняют: «у нас действует динамическое ценообразование». Простым языком, это как с билетами на поезд или самолет: чем меньше свободных мест осталось, тем дороже стоят билеты.

- Если в первые 10 минут старта продаж система дает сбой, то это делается не специально, она просто не выдерживает наплыва пользователей, желающих купить билеты. К сожалению, не всегда техника прекрасно работает. Специально театры ажиотаж не раздувают. Динамическое ценообразование подразумевает, что если есть большой спрос на билеты, и под конец продаж их остается немного, то их стоимость растет. При этом неважно, за какое время «улетели» почти все билеты - за час, за день или за месяц. Вне зависимости от этого цены на последние невыкупленные билеты могут вырасти, потому что цена спектакля в глазах зрителя поднялась. Насколько именно вырастет цена - решение руководства конкретного театра и оно зависит от того, что это за спектакль, кто в нем играет, насколько сложные там декорации. Если же происходит наоборот - спектакль не особо интересует зрителя и к моменту его показа билетов остается много, то динамическое ценообразование ведет к снижению цены на билет, - пояснили KP.RU представители театров.

- Если билеты на спектакль стоят втридорога, значит ли это, что артисты, задействованные в нем, много зарабатывают? - уточняю я.

- У штатных артистов гонорар никак не зависит от стоимости билета. Есть определенная сумма, выше которой артист, служащий в том или ином театре, не получает. Но мы сейчас не говорим про звезд и приглашенных артистов, которые не являются постоянными сотрудниками театра, - с ними заключаются отдельные контракты, - пояснили «КП» в одном из театров.

Среднюю стоимость театральной постановки представители театров назвали закрытой информацией. Но как ранее рассказывал в интервью «КП Афише» директор театра имени Пушкина Владимир Жуков, постановка спектакля на основной сцене может стоить от 15 до 50 млн рублей - в зависимости от художественной задачи: пьесы, режиссера, актерского состава, масштаба постановки, сценографии, костюмов, музыки. По словам Владимира Жукова, есть спектакли, которые важны для труппы, для художественного развития театра. А есть спектакли, которые становятся драйверами продаж. И это не всегда одни и те же спектакли. Задача театра - держать баланс.

Цена театрального билета - это отражение реальной экономики: себестоимость постановки, операционные расходы, инфляция, баланс спроса и предложения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Окупаются спектакли тоже очень по-разному. Многое зависит от того, кто поставил спектакль, насколько он кассовый, сильно ли полюбился зрителю. Какой -то спектакль может окупиться за год, а какой-то за пять лет, четкой формулы не существует, - объяснили KP.RU представители театров, а потом добавили: «Меценатов, которые бы содержали или финансировали театры в России, сейчас нет. Да, государство дает театрам субсидии, но театры и сами вынуждены зарабатывать».

«ПЕРЕКУПЩИКИ НАХОДЯТ ЛАЗЕЙКИ»

Высокие цены на ведущие постановки руководители некоторых театров объясняли необходимостью поставить заслон перекупщикам, которые завышали стоимость билетов чуть ли не вдвое.

«Почему еще такая стоимость билетов? Потому что если мы будем опускаться вниз, начнем вести другую ценовую политику, то обязательно найдутся люди, которые захотят на этом заработать. Неправильно давать возможность заработать людям, которые не принимали никакого участия в создании этого спектакля, - объяснял высокую стоимость билетов на спектакль «Кабала святош» (16+) художественный руководитель театра МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский.

Художественный руководитель театра МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Это была скорее превентивная мера, чем решение острой проблемы индустрии, которую нужно решать системно – например, через досудебную блокировку сайтов-двойников. Мы вместе с Театром Вахтангова продвигаем эту инициативу в Минцифры, - пояснили KP.RU в Ticketland.

Представители театров, с которыми удалось пообщаться корреспонденту KP.RU, признают: проблема перекупщиков до конца не решена. Самостоятельно театры с ней справиться не могут, даже путем повышения цен на билеты.

- Госорганы стараются применять различные меры для борьбы с «перекупами», но они все равно находят лазейки, это вечная проблема, - сказали KP.RU в одном из театров.

Напомним, сейчас в Москве с перекупщиками борются при помощи системы именных билетов и цифровых сервисов, таких как Mos ID и «Мосбилет». Проект был запущен с марта 2025 года. С этого времени в театры и концертные площадки, подведомственные Департаменту культуры Москвы (в общей сложности их 64) билеты можно покупать только по документам. При покупке необходимо указывать данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, загранпаспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, военный билет, карта москвича, именная банковская карта и др.). Для прохода на мероприятие нужно показать контролеру оригинал любого документа из утвержденного перечня. Такой билет нельзя передать другим людям без процедуры переоформления.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на портал mos.ru, кликнyть вкладку «Мосбилет», и он выдаст афишу и подборки событий. Вводить данные при покупке каждый раз вручную не нужно, они привяжутся автоматически. К тому же можно не брать с собой в театр оригинал документа, а пройти вместо него по QR-коду, используя идентификатор личности Mos ID - тогда в поле выбора документа нужно выбрать «Mos ID» (код сформируется в приложениях «Моя Москва», «Мой id» и «Госуслуги Москвы» автоматически после покупки билета). А если ваша учетная запись на портале mos.ru содержит биометрические данные (фото лица), на входе можно не показывать ни документ, ни QR-код: контролер наведет камеру на лицо посетителя, и система автоматически отобразит возможность прохода.

Если место в театре приобретено с помощью сервиса «Мосбилет», то покупателю гораздо проще будет вернуть или передать свой билет прямо в личном кабинете. Это делается в один клик.

Еще с советских времен билеты в театр были предметом дефицита и распределения Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Экономист Денис Ракша:

«Театры вынуждены зарабатывать»

- Бюджеты театров формируются из двух источников: федеральных и региональных субсидий и из тех денег, которые театры зарабатывают сами на продаже билетов. Чтобы чувствовать себя уверенно, независимо, делать новые постановки, повышать зарплату сотрудникам (а это же не только актеры, но и вспомогательный, технический персонал, а могут быть и приглашенные артисты), театрам нужно зарабатывать. Бюджетные деньги жестко фиксированы, дополнительные расходы театры могут совершать только из тех денег, которые заработали сами. Вот театры и пытаются заработать, - рассказал KP.RU экономист Денис Ракша.

- Часто кажется, что театры все больше ориентируются на людей состоятельных, способных купить один билет по 10-20 тысяч рублей…

- Еще с советских времен билеты в театр были предметом дефицита и распределения. Все эти контрамарки, знакомые администраторы... Я думаю, в этом смысле мало что изменилось. Люди, у которых есть какие-то выходы, знакомые, этим пользуются. А те, у которых этого нет, но они очень хотят по на какую-то конкретную постановку, участвуют в ценовой конкуренции за такую возможность.

Что касается динамического ценообразования, то, я думаю, театры прибегают к нему потому, что не хотят, чтобы их прям сходу, с порога ругали за то, что они ставят какие -то зубодробительные цены. Поэтому театры говорят: «билеты быстро раскупили, и мы заранее вам объявили, что оставшуюся треть билетов мы продаем по повышенной цене, раз такой высокий спрос. Не было бы спроса, мы бы продавали по старой цене, а может быть даже снизили бы». И это абсолютно законно. Это называется «рынок».

По факту мы видим, что качественный театр действительно для богатых, состоятельных людей, или для тех, кто готов отказаться от лишней порции макарон (утрированно) ради того, чтобы посмотреть на любимых актеров. Государство борется с неравенством в тех областях, которые считаются жизненно необходимыми, а без театра прожить можно. В то же время, многие театры продают льготные билеты для многодетных, пенсионеров, участников СВО. У них есть квоты для определенных категорий граждан.

Кто ходит по утрам в театр, тот поступает мудро

Советы, которые помогут сэкономить при покупке билетов:

- Самые популярные спектакли и громкие премьеры чаще всего показывают вечером в выходные. По утрам и в будни зал тяжелее заполнить, поэтому театры снижают цены. При этом вы также сможете увидеть на сцене ведущих исполнителей.

- Летом в театры попасть проще из-за начала дачного сезона. Даже на топовые постановки можно поймать билет. На сайтах некоторых театров в случае отсутствия билетов можно оставить заявку. Если кто-то сдаст билет, вам на электронную почту тут же придет уведомление. Возможно, кто-то откажется как раз от недорогого билета, и вы сможете его ухватить. Но действовать надо быстро!

- Подпишитесь на рассылки театров и их каналы в мессенджерах. Летом заполняемость залов меньше, и театры часто предлагают промокоды. Скидки на билеты могут доходить до 30-50%.

- Подпишитесь на театральные сообщества в мессенджерах. Там за несколько дней до спектакля нередко предлагают билеты по номиналу.

- Поискать недорогие билеты на заветные спектакли можно и на досках объявлений. Но здесь главное не нарваться на перекупщиков и мошенников. Если вы видите, что человек продает билет по завышенной стоимости, на такое предложение соглашаться не стоит. Если же цена соответствует номиналу, и у продавца хороший рейтинг на основе отзывов других покупателей, то такому предложению можно доверять.

- Можно пользоваться и старым способом: ловить свободный билетик на пороге театра перед началом спектакля. Бывает, что кто-то из зрителей пришел в последний момент без спутника, и билет просто пропадает.

- У многих билетных агрегаторов есть программы лояльности и акции (скидки могут доходить до 40% на горящие спектакли. А на портале мэра и правительства Москвы (вкладка «Мосбилет») можно копить баллы и оплачивать ими до 20% стоимости билетов в театр.

- За покупку билетов также можно получать кешбэк от банков. Для этого в начале месяца нужно выбрать в приложении своего банка категорию «искусство» или «развлечения».

Рейтинг «КП» Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

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