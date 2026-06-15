Трампа ждет решающая битва на саммите "Большой семерки": Макрон, Мерц и Стармер сделают все, чтобы заморочить голову президенту США

Фото: REUTERS.
Известный историк, политолог Сергей Станкевич и политобозреватель kp.ru Александр Гамов поздравили президента США Дональда Трампа с 80-летием.
…- Сергей Борисович, это Гамов, биограф Станкевича!
- Привет-привет, Александр! У вас ко мне что-то срочное?
- Да как вам сказать… Юбилей Трампа вон уже проходит. А мы его с вами так и не отметили?
- В каком смысле?
- Да в самом что ни на есть прямом - публицистическом!
- Ну, а что - давайте!
- Я готов. Записать, как всегда, ваши мысли…
- И, как обычно бывает, добавить свои.
- Ну, да, тогда - поехали! Начинайте, Сергей Борисович, пожалуйста! Запись пошла…
* * *
- (задумчиво) Вообще, Александр, я так полагаю, что 80-летний юбилей Дональда Трампа поистине отмечает (хоть и с разными чувствами) весь мир.
- Слово «поистине» здесь, по-моему, лишнее.
- (не очень уверенно) Может быть… Но я бы оставил.
- Хорошо, оставляем.
- (тоном докладчика) Из более чем 8 миллиардов жителей Земли мало кто не знает Дональда Фредовича и судачит по поводу его таких разных, но всегда очень громких дел.
(Станкевич делает вполне артистическую паузу..)
Повторяя классика, про Трампа можно сказать «он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог».
Вот и Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме пишет: «Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека…»
К кому ещё из лидеров «коллективного Запада» Путин мог бы сегодня так адресоваться? Да ни к кому. Уникален наш юбиляр!
- Погодите, Сергей Борисович, я выключаю запись!
- (Станкевич - удивленно) Но почему?
(Гамов - очень уверенно) Потому что это - не самое главное, что прозвучало в день юбилея президента США из Кремля. Еще до того, как была обнародована поздравительная телеграмма, помощник Президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков собрал журналистов Кремлевского пула, к числу которых и я тоже принадлежу…
- Да знаю!
- И - рассказал о телефонном звонке нашего президента - американскому. Разговор, Сергей Борисович, продолжался 55 минут. Обсуждались мировые проблемы. В том числе - и война в Иране, и конфликт на Украине. Причем - обсуждались в деталях. Я же вам ссылку на свою публикацию об этом сразу же и отправил. (см. https://www.kp.ru/daily/277790/5262986/ )
- Да, Александр спасибо. Я все прочитал…
- Отлично!
- Ну, что?.. Давайте Трампа тоже поздравим. И поблагодарим за две вещи.
- (Гамов - несколько иронично) Станкевич - за одну вещь, Гамов - за другую.
- Ну, допустим… Я бы сказал президенту США спасибо за эксклюзивную готовность поддерживать канал личного общения - прагматичного и уважительного - с Президентом России.
- Я думаю, из Кремля в Белый дом такая благодарность уже ушла. Уверен в этом.
- И еще - я бы поблагодарил бы Трампа за то, что он раз за разом говорит о верности традициям антигитлеровской коалиции 1941-го 1945 годов. Он снова упоминал об этом в телефонном разговоре с Путиным.
- Да!
- А такая «правильная верность» президента США крайне важна сейчас - на фоне уже неприкрытого возрождения на Украине (при попустительстве «забывчивых» европейцев) нацизма гитлеровского типа.
- Скажем так - неонацизма. Если трупы отъявленных нацистов из Европы начинают уже заводить в Киев…
- Русским и американцам снова есть кому вместе противостоять.
- Русским - разных национальностей.
- Впрочем, поскольку юбилейный день миновал, мы можем разбавить поздравления критикой.
- Может, не будем?
- Надо, надо… Всё же Дональд слишком многое рисует пышными словами, часто с пародийным самолюбованием, а вот дела у него сильно отстают. Иногда вообще не догоняют.
- Дела не догоняют слова?
- Ну, да.
Этот очевидный недостаток, однако, не мешает руководству России иногда опираться на несомненный креативный потенциал Трампа…
- Вот!
…- которого, по словам Юрия Ушакова, отличает «способность держать удар и добиваться своих целей».
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Вообще-то, Сергей Борисович, это слова Владимира Владимировича, которые передал нам, журналистам, в юбилейный день Юрий Викторович.
- Дарить нам с вами, Александр, юбиляру нечего, у него всё есть. Разве что передать бы ему через его посланцев Уиткоффа и Кушнера пару пачек печенья «Юбилейное» - для Дональда и Меланьи. Самое что ни на есть традиционное, консервативное, полностью наше. Пусть попробуют за семейным чаем.
- Давайте передадим. Это вы возьмете на себя. Хорошо?
- (смеется) При случае передам. Теперь - про наши с вами пожелания…
- Формулируйте, Станкевич, я, как ваш биограф, вам доверяю.
- Мы с Гамовым хотели бы пожелать Трампу действительно стать тем, кем он себя провозглашает.
1. Миротворцем номер один.
2. Чемпионом мира - в обоих смыслах слова «мир».
Сейчас Трамп, как никогда, близок к тому, чтобы подписать сначала перемирие на 60 дней, а потом и долгосрочный мир с Ираном.
3. Прекратить варварские израильско-американские атаки на древнюю цивилизацию.
- (Гамов - громко выкрикивает) Отстать от неё!
- 4. Открыть Ормузский пролив, опоясанный аж двумя блокадами. 5. Разморозить деньги Ирана…
6. Сеять с него санкции.
7. Помочь с восстановлением разрушенного…
Отличное покаянное занятие для 80-летнего властителя.
- Сергей Борисович! Ну, а Россия будет всячески - в меру возможностей - этому содействовать. И как союзник Ирана. И - потому, что ожидает: часть своего миротворческого запала Трамп сумеет и успеет потратить на урегулирование ещё и другого конфликта – украинского.
- В этой задаче, Александр, есть немалый, но пока замороженный задел.
- Это какой же?
- Скоро год, как на знаменитой встрече на Аляске Путин и Трамп договорились примерно так: мы, лидеры двух великих держав, утверждаем план окончания военных действий. А затем транслируем этот уже общий план на Киев и на Евросоюз. Там и там пока господствуют сторонники не просто войны, а опаснейшей эскалации. Остановить их, развернуть к миру могут только наши общие усилия. Берёмся! Трамп взялся, но так и не сделал свою часть работы, не устранил обструкцию, не сбил эскалационный психоз в Киеве и в европейских столицах. Сейчас у него будет такая возможность на саммите G7 во Франции. Там юбиляра ждёт для решающей мини-битвы тройка европейских лузеров – Макрон, Мерц и Стармер, крайне непопулярные в своих странах.
- Да и во всем мире!
- И примкнувший к ним криминальный гастролёр Зеленский.
Они сделают всё, чтобы заморочить Дональду голову, вернуть в общее атлантическое стойло и агрессивное русло.
Тут-то и потребуются Трампу его бойцовские качества – не зря же он на лужайке Белого дома целый турнир по боям без правил провёл. Давайте, Дональд, тряхните стариной.
* * *
- Александр! и пусть Зеленский выбирает между сроком за коррупцию и отставкой.
- Пусть, Сергей Борисович!
- Пусть евротройка выбирает между примирением с Россией и перспективой бороться с ней в полном одиночестве.
- Пускай!
- Ни оружия, ни разведданных, ни «старлинков» тем, кто мир саботирует.
- Ни-че-го!
- В 80 лет уже нельзя сто-то откладывать. Делать надо только главное и по максимальному, историческому счету. А мы этой благой работе – как всегда – дадим весомую и достойную оценку. Дадим, Александр?
- Дадим!