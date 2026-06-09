«Была недалека от бедности» Милош Бикович рассказал о семье и показал молодую жену

Милош Бикович с женой Иваной Малич Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» прошла закрытая светская премьера комедии Клима Шипенко «Холоп 3» (в прокате с 11 июня). Одного из главных героев сыграл 38-летний Милош Бикович. Добавим, что актер снимался во всех трех частях. По случаю премьеры Милош впервые за долгое время вышел в свет с женой Иваной Малич, которая моложе его на девять лет.

Милош и Ивана охотно позировали перед камерами. Актер появился в летнем пыльно-розовом костюме, который сочетал с белой рубашкой, а его супруга — в приталенном платье-футляре коричневого оттенка.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Звезда «Холопа» не любит рассказывать о своей личной жизни, но известно, что они с Иваной познакомились в 2023 году, а поженились в 2024-м. В том же году у пары родился сын Василий. Малич — родом из Черногории, юрист по специальности. По некоторым данным, супруга Биковича пробует себя в актёркой профессии.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Действия комедии «Холоп 3» разворачиваются во времена Петра I. Специально для съемок, которые прошли в Турции прошлым летом, был отстроен настоящий корабль. Судном управлял герой Милоша Биковича Григорий, который вместе с командой занимался перевоспитанием новых мажоров — сыграли Кристина Асмус и Павел Прилучный.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это было сложно, масштабно. Энергия там другая. Мы заходим в эпоху Петра Великого… У меня было мало выходных, но даже эти два-три дня были прекрасными», — рассказал KP.RU Милош Бикович.

Актер добавил, что от накладных волос постоянно чесалась голова.

«Еще из-за соленой воды все вечно отклеивалось», — поделился актер.

Рассказал Бикович и о своем отношении к мажорам. Оказалось, что к представителям «золотой молодёжи» он сам никогда отношения не имел.

«Я вырос в семье, которая была недалека от бедности», — добавил Бикович.

Поделился актер и планами на лето:

«Я надеюсь что получится отдохнуть. Нужно выпустить один спектакль в Черногории. Доснять пару проектов, которые мы начали в прошлом году».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милош Бикович зарабатывает 2 миллиона рублей на одном съемочном дне

Милош Бикович увез Ивана Янковского в Сербию: он будет играть в экранизации повести Василя Быкова