Киеву нужны деньги Абрамовича, которые, после продажи клуба «Челси», лежат на счетах мертвым грузом, а могли бы помочь украинской армии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский лидер Владимир Зеленский на майской встрече в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем заявил, что его режим не откажется от Донбасса. Об этом написало издание The Guardian после воскресного визита Зеленского в британскую столицу. В публикации уточняется, что Абрамович в Киеве на переговорах с Зеленским обсуждал не только его обращение к Владимиру Путину, которое должен был передать известный российский бизнесмен.

Глава незалежной в том разговоре «пошутил» про то, что Киеву нужны деньги Абрамовича, которые, после продажи клуба «Челси», лежат на счетах мертвым грузом, а могли бы помочь украинской армии. Уже прилетев в Лондон, Зеленский вновь поднял тему 2,4 млрд фунтов, предложив британском премьеру Стармеру направить эти деньги на закупку средств ПВО для ВСУ.

Ну, а послание о желании переговоров, которое Зеленский передал Путину через Абрамовича, пришло в Москву накануне террористического удара по колледжу в Старобельске. О своей ответной жесткой реакции Владимир Путин рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА?

- Почему миссия Абрамовича сложилась так, как сложилась?

- Абрамович еще в марте 2022-го использовался как посредник до и во время переговоров в Стамбуле. Да, у него были и остаются весьма широкие и самые разнообразные контакты и на западе, и на востоке.

- Но он же не один такой?

- Он не является единственным посредником - если говорить о тех, кто может осуществлять контакты Киева, Москвы, Вашингтона, европейских столиц. Когда речь идет об обмене пенными или телами погибших, там весьма активны и эффективны представители ряда арабских стран, прежде всего - ОАЭ. Остаются каналы по линии спецслужб. Например, между СВР и ЦРУ. Помимо государственных, есть и негосударственные акторы.

- Миссия Абрамовича весной 2022-го была удачной?

- Наверное - в том смысле, что достаточно быстро была найдена площадка, которая всех устраивала. И в Стамбуле смогли собраться с заранее проговоренными, практически подготовленными уже документами представители сторон конфликта.

Зеленский в очередной раз заявил, что не отдаст Донбасс Фото: REUTERS.

ДЕНЬГИ НЕ РЕШАЮТ ВСЕ

- Почему именно сейчас о нем вспомнили?

- Киеву страшно. И сейчас, спустя более чем четыре года, киевский режим пригласил именно его, чтобы через этого известного бизнесмена, и в прошлом политика (он был губернатором Чукотки — ред.) передать Путину предложение о встрече. Ответ российского президента мы знаем. Он об этом сказал на ПМЭФ.

- Зеленский решил не только предложение в Москву передать через Абрамовича, но и его деньги из Лондона забрать?

- То, что на этом фоне выяснилось, что у Романа Аркадьевича лидер киевского режима захотел заодно и пару миллиардов отжать — это не такая уж большая новость. 2,4 млрд фунтов, вырученные от продажи некогда принадлежавшего Абрамовичу футбольного клуба «Челси» — они ведь лежат «мертвым грузом» в Британии не со вчерашнего дня.

- Там, кажется, и суды были относительно судьбы этих денег?

- Были. И, понятно, что Абрамович не хотел бы, чтобы его миллиарды каким-либо образом пошли на ПВО либо на любую другую структуру ВСУ — потому что тогда он попадает под статью о финансировании противника во время ведения военных действий.

- И тут сразу к нему возникают вопросы в России?

- Конечно. Но давить на него продолжат, чтобы эти деньги достались именно Киеву.

Зеленский вновь поднял тему 2,4 млрд фунтов, предложив британском премьеру Стармеру направить эти деньги на закупку средств ПВО для ВСУ Фото: REUTERS.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

- Категоричная позиция Зеленского по Донбассу подрывает возможность переговоров?

- Не стало большим открытием в публикации англичан и позиция Зеленского по Донбассу. Он уже несколько раз заявлял, что «Донбасс не отдаст». Ну кто его спрашивать будет?

- Целесообразность встречи лидеров России и Украины после таких заявлений сомнительна? И риторика Зеленского о нерушимости границ 1991-го не бьется с ситуацией на фронте?

- О нецелесообразности встречи в данный момент президент уже сказал. Противник, несмотря на его террористические атаки дронами по объектам в глубине России и на рои дронов на фронте, ежедневно теряет территории. На грани падения Константиновка. А это ворота в сердце Славянско-Краматорской агломерации. И это будет сильный удар по моральному духу и украинских войск, и населения.

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