Иван Охлобыстин поделился секретами крепкого брака: «Жена — главный собутыльник»

22 июля Иван Охлобыстин отпразднует еще и 60-летний юбилей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» прошла светская премьера комедии Клима Шипенко «Холоп 3» (в прокате с 11 июня). Каст получился поистине звездным. Картину представили Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Анна Чиповская и другие звезды. 59-летний Охлобыстин появился в сюртуке и джинсах. Жена Оксана и дети актера не стали выходить на дорожку.

«Надеюсь, что пока я тут занимаюсь гордыней, они купят мне попкорн и колу», — сказал Охлобыстин.

Добавим, что съемки третьей части комедии проходили в Турции. Но Иван Иванович стал чуть ли не единственным актером из каста, кто не летал туда, так как ему закрыли въезд в ряд стран из-за поддержки российской власти и активной позиции в отношении событий на Украине. Впрочем, по словам самого Охлобыстина, он совсем не переживает по этому поводу.

59-летний Охлобыстин появился в сюртуке и джинсах. Жена Оксана и дети актера не стали выходить на дорожку. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Когда мне прикрыли везде выезды, мы с супругой начали познавать нашу страну. И выяснилось, это прекрасно. Сейчас в России есть экоотели, каких я в Европе не встречал, честно говоря. Они есть во всей средней полосе. Мы приезжаем, на массажи ходим. По приезду мы с супругой обязательно пьем коньяк. Она мой главный собутыльник. Я другим не доверяю. У меня райдера как такового нет. Но есть один нюанс: я всегда езжу с супругой, я не люблю искать собутыльника где-то на месте… А так мы крепкие. Она у меня Валькирия вообще», — поделился актер.

Кстати, в этом году Охлобыстин отмечают 30-ю годовщину со дня свадьбы. А 22 июля Иван Охлобыстин отпразднует еще и 60-летний юбилей.

«Я не люблю дни рождения, я не понимаю, что праздновать – что на год меньше жить осталось? И расходная часть велика. Но я ничего не смогу сделать, я организую стол для своих близких друзей. Совсем близких. У меня есть компания, человек 30-50, которые со мной все эти десятилетия живут. Они очень разные – кто-то мент, кто-то бывший жулик, духовенства много, из музыки оперной… Очень разные люди. Это такая родная семья моя, компания», — рассказал Охлобыстин.

Порассуждал Иван Иванович и на тему возраста.

«Честно говоря, я думал, что не доживу до 40 лет. Когда я перешел через этот срок, у меня появилось к жизни немного такое туристическое отношение. Потом я думал: «Что я буду в своем нынешнем возрасте делать?» Ну, наверное, две основные – Альцгеймер и простатит. Но нет! Смотрите, как все вокруг клёво, все гремит, движуха какая-то», — рассказал Охлобыстин.

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