В среду глава государства Владимир Путин провел совещание с правительством. Фото: REUTERS.

В среду глава государства Владимир Путин провел совещание с правительством. Обсуждали новую выплату семьям, летний отдых детей и, самое главное, глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил о состоянии экономики. Путин дополнил его доклад, заявив о снижении инфляции и пообещав снижение ключевой ставки.

Владимир Путин о снижении подоходного налога для родителей двух и более детей Владимир Путин провёл совещание с Правительством, в ходе которого затронул вопросы снижения подоходного налога, защиты детских учреждений в летний период и восстановления инвестиционной активности

Мы собрали главные события и новости с совещания Президента России.

НОВАЯ ВЫПЛАТА

Беседа проходила в формате видеоконференции, глава государства проводил ее из своей резиденции в Ново-Огарево. Первой темой стала поддержка семей с детьми – здесь Путин сделал несколько важных заявлений.

- Государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами России.

- Для семей, воспитывающих детей введена новая мера поддержки.

- Если у каждого из родителей доходы «невысокие», а в семье два и больше детей – налог НДФЛ будет снижен, «фактически до 6 процентов».

- Обратиться в Социальный фонд для получения налогового вычета можно уже с 1 июня 2026 года. Вернуть уплаченные в качестве налогов деньги сможет каждый из родителей.

- За первые десять дней с заявлениями обратились больше 1,5 млн россиян.

Беседа проходила в формате видеоконференции, глава государства проводил ее из своей резиденции в Ново-Огарево. Фото: kremlin.ru.

СПЕЦСЛУЖБАМ ПОРУЧЕНО БЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ

Дальше говорили о детском отдыхе. Президент заявил, что новые оздоровительные объекты открываются для подростков в Липецкой области и Краснодарском крае. Эта работа идет не первый год: в 2023-м на бюджетные деньги отремонтировали 136 и построили 336 детских лагерей. И государство собирается продолжать в том же духе – чтобы каждый ребенок (как и родители) летом могли отдохнуть и набраться сил.

- Всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей, - привел цифры Владимир Путин.

А к 2030 году в построенных лагерях для подростков откроется еще 200 тысяч мест.

Укрепление здоровья детей – наш общенациональный приоритет. Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы, - подытожил глава государства.

Не менее важно – на совещании Владимир Путин дал особое распоряжение спецслужбам страны: позаботиться, чтобы мальчишки и девчонки отдыхали безопасно. Президент добавил – Киев и его европейские хозяева додумались до введения санкций против детских лагерей.

- Я не понимаю, чего они добиваются, но, тем не менее, это происходит, и, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят, - сказал Путин.

Первой темой стала поддержка семей с детьми – здесь Путин сделал несколько важных заявлений. Фото: kremlin.ru.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА О СНИЖЕНИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ И ИНФЛЯЦИИ

Глава Минэкономразвития Решетников доложил на совещании о ситуации в экономике. По его словам, с конца 2025 года падают инвестиции в российскую экономику. В первом квартале 2026-го падение – 14,3%. Министр добавил – на ситуацию напрямую влияет «текущая денежно-кредитная политика». Речь, конечно, о ключевой ставке.

- При высоких ставках по депозитам инвестиции теряют привлекательность: компаниям выгоднее копить деньги. Многие предпочитают возвращать кредиты, делая это в ущерб новым проектам, - объяснил Решетников.

При этом все последние годы ситуация не была плохой: в 2022 году инвестиции выросли на 6,7%, в 2023-м на 9,8%, в 2024-м на 8,4%. Падение фиксируется в 2025-м – 2,3%, а по итогам текущего года аналитики ждут снижения еще на 1,5%.

Что планирует делать государство? Без сомнения, снижать ключевую ставку и убирать «административные барьеры» для бизнеса – например, лишние проверки.

О ситуации в экономике продолжил сам президент. Путин заметил, что власть прекрасно понимала, на что шла, повышая ключевую ставку. Главной целью было сократить инфляцию, чтобы экономическая ситуация как можно меньше ударила по простым людям.

- Ситуация под контролем, - заявил глава государства. - Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Поэтому, думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров.

Что же до инвестиций – в стране нет «инвестиционной паузы» считает Путин. Бизнес придерживает деньги, чтобы дождаться благоприятных условий. И государство должно их создать.

- Нам, безусловно, нужно запускать новый инвестиционный цикл. И надо учитывать реалии сегодняшнего дня, но и те предложения, которые сейчас прозвучали со стороны бизнес-сообщества, - сказал российский лидер.

Путин закончил речь, попросив оформить предложения бизнеса по смягчению сиутации и выходу на новый инвестиционный цикл - в поручения президента. Этим займется Администрация президента.

- Хочу всех поблагодарить за сегодняшнюю совместную работу, - подытожил Путин.

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