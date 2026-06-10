Мария Миронова сделала новое заявление о бывшем муже, который отбирает у нее сына

Мария Миронова находится в шоке от требований бывшего мужа Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мария Миронова выступила с новым заявлением о бывшем муже Андрее Сорок, который грозится отобрать у нее сына Федора. Пара решает спор в суде, а их конфликт стал достоянием общественности.

Мария Миронова назвала абсурдом спор за сына Федю с бывшим мужем Андреем Сорокой, который моложе нее на 19 лет. 53-летняя актриса говорит, что является для ребенка самым близким человеком. Она в шоке от того, что ее бывший хочет забрать мальчика.

"Хотят увозить его из дома, а живем мы в Московской области, в 40 километрах от города. Даже поездка в Москву - это два часа дороги по пробкам в один конец", - цитируют Миронову 7 Дней.

Актриса судится с Андреем Сорокой за сына Федю Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшие супруги не смогли договориться полюбовно. "Для меня это какой-то страшный сон и абсурд... Никто отлучения ребенка от отца не планировал... Но человек наотрез отказывается приезжать в наш дом. Все его требования построены исключительно на том, чтобы встречаться с Федей вне его дома", - подчеркнула знаменитость.

Мария напомнила, что и сама в детстве пережила развод родителей. Она появилась на свет в семье актрисы Екатерины Градовой и Андрея Миронова. Ей было три года, когда родители развелись. При этом между ними не было скандалов из-за дочери.

"Мой отец всегда просил маму: «Катя, а можно я отвезу Машу в цирк?» Спрашивал, когда удобно, учитывал мои интересы, время моей мамы и, конечно же, всегда нам помогал. И никогда не требовал, чтобы моя жизнь подстраивалась под него", - резюмировала она.