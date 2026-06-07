Новая версия: Скандал вокруг поддельных работ Эрнста Неизвестного - эхо дележки его наследства

Одна из работ скульптора Эрнста Неизвестного - бронзовая скульптура "Два лица" (1962)

В российском искусстве скандал. Следственный комитет заявил о задержании высокопоставленного морского офицера, которого обвиняют... в подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного.

Попавший под следствие 46-летний Максим Кошкарев последние годы занимал пост заместителя начальника штаба Северного флота России. По званию - капитан 2 ранга. Служил на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» - флагмане Северного флота и самом большом в мире неавианосном боевом корабле.

По версии следствия, Кошкарев еще в 2020 году стал организатором группы, которая в течение шести лет промышляла продажей фальшивых предметов искусства. За это время Кошкарев и его подручные продали в частные коллекции минимум 30 предметов искусства, авторство которых аферисты приписывали Эрнсту Неизвестному, выручив за них не менее 90 млн рублей.

Офицера обвиняют в нарушении авторских прав (до 6 лет колонии) и мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет). Сейчас он сидит под домашним арестом и, признав свою вину, сотрудничает со следствием.

А шокированная публика недоумевает: как вообще морской офицер оказался в центре скандала, связанного с миром искусства?

ДРУГ МАНЬЯКА...

Но для начала несколько слов о маэстро.

Эрнст Неизвестный родился в 1925 году в Свердловске. Отец - врач, мама - поэтесса. Именно она, как гласит легенда, дала сыну имя Эрик - в честь героя стихотворения Игоря Северянина «Сказание о Ингрид», где есть строки: «Эрик Светлоокий, Севера король». Впрочем, имя будущий скульптор позже сменил: оно казалось ему «детским».

Российский художник и скульптор Эрнст Неизвестный. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Удивительно, но среди школьных друзей Эрика-Эрнста оказался... маньяк. Володя Винничевский на два года старше Неизвестного. Иногда бывал у него дома, играл с его младшей сестрой.

В 1938 году в Свердловске и соседних городах начали происходить убийства детей. Убийца уводил совсем маленьких ребятишек (от 2 до 4 лет) подальше от посторонних глаз, затем душил, добивал ножом и насиловал. Подозревали, что действует взрослый зэк-рецидивист, но в октябре 1939-го во время нападения на очередного ребенка трое курсантов школы милиции задержали 15-летнего Володю Винничевского. Его жертвами стали 8 малышей, еще 10 получили тяжелые ранения, но выжили. Эрик Неизвестный проходил по делу свидетелем. Винничевского расстреляли в 1940 году в возрасте 17 лет...

Во время войны Неизвестный ушел добровольцем на фронт. Воевал с 1943 года, командовал стрелковым взводом, участвовал в штурме Будапешта. За несколько дней до Победы получил тяжелое ранение. Чудом выжил. Долго ходил потом на костылях, с перебитым позвоночником.

...И ВРАГ ХРУЩЕВА

После войны Эрик осуществил свою давнюю мечту - пошел учиться на художника. Сначала - в Академии художеств в Риге, затем - в Московском художественном институте им. Сурикова. Стал членом московской секции Союза художников СССР, выставлялся, получил мастерскую. Однако эта гармония внезапно закончилась в 1962 году. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пришел в Манеж на выставку художников-авангардистов и устроил разнос. Рвал и метал, сыпал ругательствами, самое безобидное из которых - «мазня». Возмущался, что всю эту братию выучили на народные деньги, а они рисуют черт-те что... Всех участников выставки, включая Неизвестного, выставили из Союза художников. После этого Эрнст был вынужден трудиться разнорабочим и выполнять заказы на скульптуры вместо других мастеров - нелегально.

Через 10 лет такой подпольной жизни он подал документы на выезд в Израиль. Разрешили лишь в 1976-м. Неизвестный эмигрировал в США.

Примечательно, что памятник на могилу Хрущева его родственники потом заказали именно Неизвестному - это надгробие по сей день и стоит на Новодевичьем кладбище.

В Россию эмигрант вернулся уже в 1990-е в статусе признанного мастера.

Знаменитая статуэтка телепремии ТЭФИ создана по его эскизу. Скульптуры Неизвестного можно увидеть в Москве (например, «Древо жизни»), родном для него Екатеринбурге (памятник «Маска скорби»), Кемерове («Память шахтерам Кузбасса») и многих других городах. А в редакции «Комсомольской правды» стоит созданный мастером мемориал, посвященный погибшим военкорам газеты.

Монумент "Маски скорби" скульптора Эрнста Неизвестного на мемориале жертвам политических репрессий в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Скончался скульптор в 2016-м на 92-м году жизни.

Именно этот факт и сыграл важную роль в истории выплывших теперь подделок.

ИСПОЛЬЗОВАЛ ВТЕМНУЮ

Интересно, что Максим Кошкарев никакого отношения к искусству не имел. Картины не коллекционировал, с Неизвестным его тоже ничто не связывало. Почему же он решил подделывать работы именно этого мастера?

- Потому что потенциальному покупателю было тяжело проверить подлинность этих картин и скульптур. Единственный, кто мог бы в этом помочь, - вдова Эрнста Анна Грэм, живущая в Нью-Йорке, - рассказали «КП» в Главном военном следственном управлении СК России.

Для производства подделок морской офицер использовал втемную трех разных художников. О том, что их копии потом продают под видом оригиналов, они не знали.

«КП» удалось пообщаться с одним из таких мастеров. Владимир Мартынов живет в Мурманске. Раньше был моряком, а на пенсии увлекся живописью и иногда пишет картины на заказ. Так на него и вышел Кошкарев, приезжавший в Мурманск из Североморска (там находится база Северного флота, а между городами всего 25 км).

- Он попросил сделать копии, - рассказал «КП» художник. - Вышло около 25 картин. Сказал, что это пойдет в его личную коллекцию, я и согласился. Не знал, что все так закончится.

За одно полотно офицер платил художнику-любителю от 5 до 20 тысяч рублей. А продавал в сотни раз дороже!

- Однажды он попросил меня поставить подпись Неизвестного, - вспоминает Владимир. - Но я отказался.

«ГРЯЗНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ»

Жалобы на проданные Кошкаревым картины и скульптуры «Эрнста Неизвестного», которые появлялись на выставках под видом оригиналов, начали поступать еще пару лет назад. На них обращали внимание опытные искусствоведы. Например, основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова.

- Я подходила к одному из стендов и говорила, что нельзя выставлять работы, которые являются копиями тех, что давно находятся в частных или музейных собраниях, - рассказала Агафонова «Коммерсанту».

Галеристка даже написала на Кошкарева заявление в правоохранительные органы. Правда, по другому поводу.

- Он продал мне картины и скульптуры. Деньги взял, а предметы искусства не отдал, - подтвердила Любовь Агафонова корреспонденту «КП». - Но меня попросили в интересах следствия об этом эпизоде сейчас подробно не рассказывать.

В следствии говорят: на Кошкарева вышли, когда он начал скупать квартиры и дорогие авто.

- Именно поступление больших сумм на счета фигуранта и оформление на него и членов его семьи нового имущества вызвали подозрения, - рассказали «КП» в ГВСУ СК России. - Фигуранта проверили сотрудники ФСБ, которые и установили схему его заработков.

В то же время Любовь Агафонова считает шумиху вокруг Эрнста Неизвестного возмутительной:

- Это грязная спекуляция вокруг имени одного из наших лучших художников ХХ века и Третьяковской галереи...

При чем тут Третьяковка? Некоторые СМИ сообщили: якобы часть поддельных работ Неизвестного выставлялась там на выставке «Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника» (она шла полгода и завершилась в мае, еще до скандала). Известно, что в экспозицию действительно были включены работы мастера, в том числе из частных коллекций, и их подлинность никто не проверял. В СК сообщили: «Во время обысков, которые прошли в том числе в Третьяковской галерее, изъяли и осмотрели 37 картин и 10 скульптур». Но ведь из этой формулировки вовсе не следует, что подделки нашли именно в Третьяковке.

Между тем в кулуарах считают, что скандал может быть связан с очередным витком разборок из-за наследства Неизвестного. Имущество продолжают делить вдова художника Анна Грэм, с которой они много лет жили в Штатах, и живущая в Москве дочь от первого брака Ольга Неизвестная.

«КП» следит за развитием событий.

КОМПЕТЕНТНО

Почему именно он?

- Во-первых, Неизвестный - фигура мирового масштаба. Его работы стабильно высоко котируются на рынке. Крупные скульптуры могут стоить миллионы, а то и десятки миллионов рублей, - объясняет «КП» искусствовед, арт-консультант Жанна Полански. - Во-вторых, его работы - это очень узнаваемый стиль с мощными экспрессивными формами. Но в то же время такие формы усыпляют бдительность потенциальных покупателей. Даже у опытных коллекционеров возникает иллюзия, что перед ними подлинник. Без настоящего эксперта не разобраться. Именно экспрессивные, а не реалистичные скульптуры чаще всего подделывают. Есть еще один фактор. Эрнста Неизвестного не стало в 2016 году. Когда мастер уходит, всегда открывается окно возможностей для фальсификаторов. При живом скульпторе, художнике подделать его работы сложнее: есть первоисточник, к которому можно обратиться.

- Обыватели, пожалуй, и не вспомнят громких скандалов вокруг подделки именно скульптур.

- Из всех видов искусства скульптуру начали подделывать раньше всего. Первые подделки появились еще 2000 лет назад в Древнем Риме: фальсифицировали скульптуры Древней Греции. А во время эпохи Возрождения (когда резко возрос интерес к античности. - Авт.) даже Микеланджело и другие мастера его уровня занимались подделкой античных статуй. Они их потом порой закапывали в землю, создавая иллюзию, будто только нашли скульптуру. Но тогда речь шла о мраморе. В наше же время чаще подделывают бронзовые статуи.

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