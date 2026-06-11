Актриса Гленн Клоуз и режиссер Ридли Скотт получат почетные «Оскары»

Ридли Скотта все знают по множеству хитов - от «Чужого» и «Бегущего по лезвию» до «Тельмы и Луизы», от «Солдата Джейн» до «Гладиатора» Фото: EAST NEWS.

Стало известно, кто получит почетные «Оскары» за достижения всей жизни: это 79-летняя актриса Гленн Клоуз, 88-летний режиссер Ридли Скотт и 90-летний аниматор Флойд Норман (первый чернокожий аниматор, долгое время проработавший в компании Walt Disney, еще при жизни самого Уолта Диснея). Специальные премии имени Ирвинга Тальберга достанутся независимым продюсерам Кристин Вэшон и Памеле Коффлер, выпустившим с начала 90-х много пользовавшихся успехом картин («Детки», «Вдали от рая», «Май декабрь», «Фото за час», недавняя «Материалистка» и т.д.) Лауреаты получат свои статуэтки 15 ноября на специальном мероприятии.

Клоуз, будучи одной из самых известных и уважаемых американских актрис, одновременно считалась одной одной из главных «оскаровских» неудачниц. Ее впервые номинировали в 1983 году за фильм «Мир по Гарпу», но она проиграла Джессике Лэнг, снявшейся в «Тутси». Потом ее номинировали еще семь (!) раз - за фильмы «Большое разочарование» (The Big Chill), «Самородок», популярнейшее «Роковое влечение», «Опасные связи», «Таинственного Альберта Ноббса»... Казалось, в 2019 году она наконец-то получит статуэтку за фильм «Жена», где сыграла супругу лауреата Нобелевской премии по литературе (оказывалось, что все его книги на самом деле написала она). Но академики тогда внезапно предпочли ей куда менее известную в США британку Оливию Колман, сыгравшую королеву Анну в «Фаворитке». Потом Клоуз еще номинировалась на «Оскар» за фильм «Элегия Хиллбилли» - но фильм оказался неудачным, и параллельно она получила на него номинацию на антипремию «Золотая малина» как худшая актриса второго плана. (Не выиграла ни там, ни там).

Клоуз, будучи одной из самых известных и уважаемых американских актрис, одновременно считалась одной одной из главных «оскаровских» неудачниц Фото: EAST NEWS.

Ну, а британца Ридли Скотта все знают по множеству хитов - от «Чужого» и «Бегущего по лезвию» до «Тельмы и Луизы», от «Солдата Джейн» до «Гладиатора», от «Ганнибала» до «Марсианина». На его счету масса триумфов и масса неудач (или относительных неудач - тот же «Бегущий по лезвию» был признан и стал культовым только через несколько лет после премьеры). В любом случае, это одно из самых громких имен в современном кино. Но «Оскара» у него не было - он безрезультатно номинировался четыре раза. Скотт очень активно работает и сейчас, в своем более чем почтенном возрасте: в 2026 году у него выходит фантастический боевик «Созвездие пса» с Джейкобом Элорди и Джошем Бролином, запланированы съемки «Острова сокровищ» с Хью Джекманом в роли Джона Сильвера.

Вообще-то ходили слухи, что в этом году почетный «Оскар» достанется Харрисону Форду (83 года, одна-единственная номинация за триллер «Свидетель»). Несколько дней назад аналитики Variety называли его самым вероятным кандидатом на премию. Звучали также имена знаменитого продюсера Джерри Брукхаймера (82 года), выпустившего огромное количество блокбастеров вроде «Полицейского из Беверли Хиллз», «Топ Ган» и «Пиратов Карибского моря» и комедийной актрисы Бетт Мидлер (80 лет). Но всем им придется подождать.

Напомним, в прошлом году почетный «Оскар» достался Тому Крузу. В этом году он считается одним из вероятных кандидатов на обычный «Оскар» за фильм Алехандро Гонсалеса Иньяриту «Диггер» (который, впрочем, никто еще не видел).

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