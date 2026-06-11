Охладиться под кондиционером без простуды: терапевт привел простые правила

Снизить температуру в жару время может только кондиционер. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

На улице жара, и открытые окна не охлаждают квартиру, а только запускают тепло. Реально снизить температуру в такое время может только кондиционер. Но многие боятся этого прибора – мол, из-за него постоянные болезни и простуды. Правда ли, что от охлаждения кондиционером можно заболеть?

С медицинской точки зрения, простуда - это острая инфекция, которую вызывают конкретные вирусы, передающиеся от человека к человеку. Сам по себе холодный воздух не способен вызвать болезнь. Однако почему же многие связывают кондиционер с простудой?

- Резкий перепад температур и холодный поток снижают иммунитет слизистых оболочек носа и глотки, - объясняет терапевт Дмитрий Демидик, главный врач клиники «Стратегия здоровья». - Когда разгоряченный человек с тридцатиградусной жары заходит в помещение с температурой восемнадцать градусов, сосуды слизистой рефлекторно сужаются. Кроме того, кондиционеры сильно сушат воздух, а пересушенная слизистая носа теряет свою способность задерживать и выводить микробы.

В этот момент мы и можем заболеть.

Резкий перепад температур и холодный поток снижают иммунитет слизистых оболочек носа и глотки. Фото: Yurii_Yarema/Shutterstock/Fotodom

Плюс даже качественное оборудование, которое способно определять и регулировать влажность, чистоту, скорость движения воздуха, необходимо регулярно проверять и обслуживать. Врач также обращает внимание на фильтры прибора: «Если вовремя не почистить кондиционер, то он начинает распылять пыль, частицы плесени и бактерий, которые споссобны вызвать аллергию, инфекцию. Это важный момент».

Терапевт Дмитрий Демидик подчеркнул важные правила безопасного пользования кондиционером:

- Не выставляйте температуру ниже 22 – 23 градусов и избегайте прямого потока холодного воздуха. Тогда кондиционер послужит на пользу вашему здоровью.

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