Как спастись от обезвоживания в жару: главные правила питьевого режима

Большую роль в поддержании нормального самочувствия в жару в любом возрасте играет питьевой режим. Фото: BestPhotoStudio//Shutterstock/Fotodom

В жару усиленно работает система терморегуляции нашего организма, растет нагрузка на кровеносные сосуды. У людей старшего возраста в такую погоду чаще случаются гипертонические кризы, повышается угроза инфарктов и инсультов, предупреждают врачи-кардиологи. При этом большую роль в поддержании нормального самочувствия играет питьевой режим. Сколько жидкости нужно в зной мужчинам и женщинам? Что засчитывается в питьевую норму и как не переборщить, чтобы не навредить сосудам и сердцу? Об этом KP.RU рассказала заведующая кардиологическим отделением Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Щедрина.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ: КТО В ГРУППЕ РИСКА

- С возрастом у людей ослабевает естественное чувство жажды, поскольку снижаются реакции организма на недостаточное употребление жидкости, - говорит врач-кардиолог Анна Щедрина. - Поэтому у пожилых мужчин и женщин обезвоживание в жаркую погоду может наступить быстрее. Особенно повышается риск для тех, кто принимает диуретики (то есть мочегонные препараты, они могут входить, в том числе, в состав комбинированных лекарств для снижения давления. - Прим. Ред.). Также в группе риска пациенты, принимающие слабительные препараты - эти средства тоже повышают выведение жидкости из организма.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Щедрина Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

В то же время важно помнить: в старшем возрасте зачастую есть нарушения работы сердца, сосудов и слабее работают почки. Слишком большой объем жидкости может привести к чрезмерной нагрузке и ухудшению состояния, поясняет эксперт. Наибольшую осторожность нужно проявлять пациентам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Международные и российские медицинские рекомендации предлагают людям старшего возраста такой ориентир:

* для женщин в среднем 1,6-1,7 л жидкости в сутки;

* для мужчин 2 л в сутки.

Есть определенные нормы потребления жидкости для мужчин и женщин пожилого возраста. Фото: PawelKacperek/Shutterstock/Fotodom

- В такую норму жидкости включаются все напитки - вода, компоты, лимонады, кефир, чай, кофе. А также засчитываются супы, - поясняет врач. - Кроме того, воду содержат овощи и фрукты. Например, в 100 г арбуза около 90 г жидкости. С учетом таких продуктов суточная норма для пожилых женщин может достигать в среднем 2 л. Для мужчин - до 2,5 л.

Еще более точный способ определить оптимальный индивидуальный объем жидкости - рассчитать, исходя из формулы 30 мл/кг массы тела. Скажем, для человека весом 75 кг это будет 2,25 л жидкости в сутки.

! Важно: пациентам с ХСН обязательно нужно консультироваться о питьевом режиме с лечащим врачом. Для них норма рассчитывается персонально.

КАКИЕ НАПИТКИ ПОЛЕЗНЕЕ В ЖАРУ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

- Анна Юрьевна, какие напитки предпочтительнее для людей старшего возраста?

- В жаркую погоду организм активно теряет вместе с потом минеральные вещества, важные для работы сердца - электролиты. Их хорошо восполняет минеральная вода (в остальное время мы не рекомендуем ей увлекаться из-за повышенного содержания солей).

! Идеальное сочетание - когда треть или половина питьевой нормы (см. выше) приходится на минералку, а остальное - обычная вода, морсы, квас, чай.

- Правда ли, что крепкий черный чай и кофе из-за мочегонного эффекта могут ускорить обезвоживание и от них в жару лучше воздерживаться?

- Научные исследования показывают, что это преувеличение - выведение жидкости после чая или кофе у большинства людей ощутимо не повышается. Поэтому такие напитки включаются в норму как полноценные источники жидкости. Другое дело, что у некоторых пациентов из-за кофеина (он есть и в чае) может усиливаться тахикардия, учащается сердцебиение. В жаркую погоду это еще больше повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В таких случаях, конечно, нужно воздерживаться от кофе и чаепитий.

Выпивать сразу большой объем, тем более вечером, не стоит. Это создает чрезмерную нагрузку на почки. Фото: NMK-Studio/Shutterstock/Fotodom

КОГДА ОГРАНИЧИВАТЬ ЖИДКОСТЬ

- Употреблять жидкость мы рекомендуем равномерно в течение дня - примерно по 100-200 мл каждые полтора-два часа, - продолжает эксперт.

- А если пожилой человек из-за ослабления жажды или забывчивости «скопил» всю норму к вечеру?

- Выпивать сразу большой объем, тем более вечером, не стоит. Это создает чрезмерную нагрузку на почки, усиливает диуретический эффект ночью (то есть придется часто просыпаться и бегать в туалет. Это приводит к нарушениям сна и увеличивает риски падений у пожилых людей). Возможна задержка жидкости и отеки.

В вечерние часы мы советуем людям старшего возраста ограничивать употребление напитков. В жаркую погоду пик зноя приходится на утренние и дневные часы - именно на это время и стоит сдвинуть основной объем питьевой нормы.

- Если пожилой родственник говорит: у меня нет жажды, не буду пить - что делать?

- Наблюдения, наша практика показывают: если пациент в старшем возрасте отказывается есть или пить, то лучший способ - совместный прием пищи или употребление напитков. Это и метод убеждения, и социализация (общение). Попейте вместе чай, посидите рядом со стаканом воды или лимонада.

ПАМЯТКА

Как распознать признаки обезвоживания.

Для людей старшего возраста дефицит жидкости особенно опасен. При обезвоживании серьезно страдает сердечно-сосудистая система, которая и так уже зачастую ослаблена.

Вот, какие признаки могут сигнализировать о нехватке жидкости:

- Цвет мочи: в норме он соломенно-желтый, прозрачный. Темная, концентрированная моча (цвет крепкого чая) признак того, что жидкости мало.

- Частота мочеиспусканий: в норме не реже, чем каждые 3-4 часа днем. Увеличение интервалов может говорить о нехватке жидкости.

- Вес: резкое снижение массы тела за 1-2 дня (на 1 кг и более) у пожилого человека в жару почти всегда означает чрезмерную потерю воды.

- Самочувствие: появление сухости во рту, головокружение при вставании, слабость тоже могут быть сигналами нехватки жидкости.

… и как определить, что человек употребляет слишком много жидкости

- В быту можно использовать простой способ: ежедневно взвешиваться, - подсказывает врач-кардиолог Анна Щедрина. - Такой метод мы применяем, в частности, при хронической сердечной недостаточности. Если в течение одного-двух дней человек прибавляет 1 кг веса, то это явно задержка жидкости. Также признаками избыточного накопления жидкости могут быть отеки и одышка.

Пациентам рекомендуется снизить употребление воды, соли и обратиться к врачу для рассмотрения вопроса о назначении диуретической (мочегонной) терапии.

Для людей старшего возраста дефицит жидкости особенно опасен. Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/Fotodom

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- Спутанность сознания, необычная сонливость, очень редкое мочеиспускание (менее 2-3 раз за сутки).

- Падение артериального давления с головокружением, которое не проходит после питья.

- Появление или нарастание одышки, отеков ног/стоп.

! При любом из этих симптомов нужна экстренная медицинская помощь.

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