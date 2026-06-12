«При ребенке о деньгах не говорить! После 14 лет - передать отцу»: Что пишут россияне в соглашениях о «разделе» детей при разводе

Один из главных вопросов, которые закрепляют в документах, - с кем будет жить ребенок Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Те, кто хоть однажды переживал развод, знают - мало что с этим сравниться. Там не просто рушится разом привычный уклад и вера в человечество (пусть и временная) - порой такие войны начинаются, что мама не горюй! Сложней всего, если у бывших супругов есть совместные дети. Тогда стороны начинают делить не только имущество, но и чад.

Многие делают это в суде. Но подобные процессы, если каждый родитель упорно тянет одеяло на себя, могут растягиваться на годы. К тому же, суд вовсе не гарантирует, что итоговые условия устроят одну из сторон даже в случае ее победы. А пока родители воюют, больше всего страдают дети - получают удары по психике. Иногда и до неврозов доходит.

Так что в последнее время бывшие, чтобы не погружаться в пучину раздоров, стараются договориться обо всем на берегу. Соглашения о «разделе» детей и других условиях подписывают и заверяют у нотариусов. Причем, это могут сделать и супруги, которые еще не развелись, и которые уже расстались, и даже пары, не оформлявшие брак, но имеющие совместных детей. Важно, что бумага с печатью нотариуса в будущем, если одна из сторон начнет юлить, будет иметь повышенную доказательственную силу. То есть, просто так отказаться от соблюдения договоренностей под предлогом «я передумал(а)» - не получится.

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) рассказали о самых необычных условиях, которые россияне прописывают в соглашениях по детям.

С КЕМ ЖИТЬ?

Один из главных вопросов, которые закрепляют в документах, - с кем будет жить ребенок. Чаще, особенно, если дети совсем маленькие, бывшие супруги договариваются, что чадо остается с мамой. Но нередко бывает, когда стороны соглашаются, что ребенку будет лучше жить с отцом.

- Была история, когда бывшие супруги согласились, что сыновья остаются жить с папой и его новой женой, - рассказывают в ФНП. - В другом случае нотариус удостоверил соглашение о проживании ребенка с бывшим мужем его матери. Мужчина являлся не биологическим отцом, а усыновителем и воспитывал мальчика с раннего детства, по-настоящему заменил ему отца. При разводе мать согласилась, что сын переедет к отчиму. Хотя в воспитании ребенка договорились участвовать оба.

Кстати, если в семье несколько детей, закон не запрещает выбрать для них разные места проживания. Нотариусы при этом советуют заранее оговорить и закрепить в документе, что братья и сестры должны иметь возможность регулярно общаться друг с другом.

- Есть в нотариальной практике и случаи, когда родители не закрепляли место проживания ребенка на все время его взросления, а выбирали гибкий режим. Так, в одном из соглашений было прописано, что сын до 14 лет живет с матерью, а затем переезжает к отцу.

Но иногда мама с папой договариваются, что ребенок живет у каждого из них по очереди. И тут, конечно, важно не устроить своему ребенку бесконечное «кочевание с вещами» - со сменой школ, кружков и так далее.

- У нас был случай, когда к нотариусу обратились бывшие супруги, которые после развода поддерживали хорошие отношения, но жили в разных городах, - уточняют в Федеральной нотариальной палате. - Мать с ребенком остались дома, а отец переехал в другой регион и начал там бизнес. Родители заключили соглашение, по которому ребенок жил с мамой в течение учебного года, а каникулы и часть праздников проводил у отца в другом городе.

Специалисты уточняют, что в соглашении лучше всего прописать не только, с кем живет ребенок, но и где – конкретный адрес. Для второго родителя это будет страховкой, что без его ведома сына или дочь не увезут в другой город или даже другую страну.

Сложней всего, если у бывших супругов есть совместные дети. Тогда стороны начинают делить не только имущество, но и чад Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

РЕБЕНОК СТАВИТ УСЛОВИЯ

Периодически родители пытаются внести в соглашения пункты, которые противоречат закону. Например, - запрет на общение одного из супругов с ребенком. Документ с такими условиями нотариус никогда не удостоверит. А вот прописать, что родитель, с которым живет ребенок, не будет препятствовать его общению со вторым родителем, можно. Как и график таких встреч.

Впрочем, бывают и более интересные условия. Причем, их инициаторами иногда становятся сами же дети.

- Был такой реальный случай: нотариус удостоверяла документ, в котором отдельно оговаривалось, что возить сына в хоккейную секцию будет именно папа. Подросток увлекался спортом, подавал надежды и заявил, что бросит хоккей, если его начнет возить на тренировки мама. Объяснил, что в команде так не принято. (То есть, мальчику не хотелось выглядеть в глазах других ребят «маменькиным сынком», - Авт.).

Различные запреты в документы тоже вписывают. Например, если папа берет ребенка на выходные, он не должен привлекать к какому-либо травмоопасному спорту и прочему экстриму. Могут закрепить запрет ночевать с ребенком у посторонних людей (в том числе у своих новых пассий) или даже временно оставлять его у третьих лиц – няням, родным и так далее.

Помимо этого, родители могут запрещать друг другу курить при ребенке или употреблять алкоголь. Или – ругать при чаде свою бывшую вторую половинку.

- История из практики - родители несколько лет конфликтовали после развода, судились по алиментам и разделу имущества. В какой-то момент постоянные споры начали негативно отражаться на дочери-подростке: ухудшилось поведение, она стала хуже учиться в школе и так далее. Тогда мужчина и женщина договорились по соглашению, что не будут обсуждать при дочери судебные споры и финансовые претензии друг к другу. Отдельно прописали право ребенка самостоятельно в любое время связываться с одним из родителей без контроля второго.

ВЕЛИК – МОЖНО, А САМОКАТЫ - НЕТ

Среди самых необычных пожеланий, которые родители вносили в соглашения – списки, на чем ребенку можно кататься во время прогулок, а на чем нельзя.

- В «безопасном» списке был гироскутер, коньки, ролики и велосипед, - уточнили в ФНП. – А вот электросамокаты, например, были запрещены.

- А финансовые вопросы, вопросы об алиментах часто вносят в документы?

- Именно в этот документ алименты не могут быть включены, для этого есть отдельное соглашение. При этом в соглашениях по детям часто указывают, кто из родителей оплачивает посещение ребенком секций, репетиторов или путешествия. Кстати, был случай, когда мужчина пытался внести в соглашение пункт, что его экс-супруга обязуется никогда не обращаться к приставам за взысканием возможных задолженностей по алиментам. Но нотариус этот пункт исключил, потому что подобные условия ограничивают правооспособность женщины. А это уже нарушение закона.

ВАЖНО!

3 наивных вопроса

1. А если один из родителей так или иначе заставляет вторую сторону подписывать документ на невыгодных условиях?

- Прежде чем удостоверить такой документ, нотариус побеседует со сторонами, выяснит их реальные намерения, убедится, что решение принято по доброй воле, а не под давлением, - объяснили «КП» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. - Посоветует, какие пункты можно внести в соглашение, чтобы оно отвечало ожиданиям участников и не входило в противоречие с нормами закона.

2. У договора есть срок его исполнения?

Для подобных соглашений сроки обычно прописываются до момента наступления совершеннолетия ребенка.

3. Что делать, если бывшие решили внести в документ новые пункты?

Это можно сделать в любой момент. Но только в случае согласия обеих сторон.

КСТАТИ

Сколько стоит заверить такое соглашение?

Стоимость любого нотариального действия состоит из суммы федерального (он един для всех регионов России) и регионального (устанавливается в каждом субъекте с учетом прожиточного минимума и других параметров) тарифов.

Так, федеральный тариф за удостоверение соглашения об определении места жительства и порядка общения с ребенком –500 рублей. А вот с региональными все очень индивидуально. В Ивановской области это 8 тысяч рублей (то есть в сумме заверение обойдется в 8,5 тысяч), в Ленинградской – 9,5 тысяч (в сумме 10 тысяч), в Башкортостане – 10 тысяч (итого 10,5 тысяч), а в Москве 13 тысяч (итого 13,5 тысяч).

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