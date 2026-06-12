Владимир Путин заявил о создании русского Старлинка. Фото: REUTERS.

За накрытым столом с орехами и сухофруктами, и без привычных бумажек с речью. Владимир Путин 12 июня 2026 года, в День России, встретился с бойцами-штурмовиками, теми, кто первый идет в атаку – чтобы поговорить по душам.

Владимир Путин встретился с участниками СВО

- Я хотел с вами встретиться именно сегодня, в День России. Ведь вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие – участники специальной военной операции, напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день, День России! – тепло начал Путин.

Президент добавил – он готов выслушать любые предложения, любую критику. Все, что нужно «штурмам», Россия постарается сделать. Готов был и ответить на любые вопросы.

Владимир Путин 12 июня 2026 года, в День России, встретился с бойцами-штурмовиками Фото: REUTERS.

УШЕДШИЙ ГЕРОЙ

Каждый вопрос, который штурмовики задавали президенту, давался не без труда. У бойцов, героев, бесстрашно шедших в атаку, буквально дрожали руки. От осознания важности миссии, возложенной на них – сказать о проблемах армии.

- Под пулями меньше переживаете, чем здесь, - удивился Путин.

- Никак нет, это намного важнее. Мы под пулями более себя, наверное, естественно ведем, когда не перед главой государства, - ответил сержант Лисовой.

Он и задал первый вопрос – о Наране Очир-Горяеве. Герой России, блистательно проявивший себя в Северске, а в декабре рассказавший о боях за город в Итогах Года с Путиным, 5 июня трагически погиб. Бойцы предложили увековечить его память.

Глава государства с теплом вспомнил старшего лейтенанта: его честность, мужественность и скромность. Как Очир-Горяев, на вопрос, чем помочь, просил лишь одного…

- Настоящий мужчина, понимаете, он же многодетный отец, между прочим, был, одного только попросил. Хотя выяснилось, что, как обычно, далеко не все социальные вопросы решены, бытовые. Но он сказал: «Мама в возрасте уже, здоровье барахлит. Если можно – помочь маме». Такие вещи, такие моменты, они до слез прошибают, понимаете. К сожалению, мы теряем и таких людей, - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин назвал светлым человеком Героя России Нарана Очир-Горяева

Президент попросил всех встать – в память о светлом человеке и обо всех, кто положил свою жизнь за Отечество. В полной тишине метроном отчитал минуту молчания.

Продолжив, глава государства пообещал: называть именами героев будут не только воинские части. Улицы, школы, в которых они учились. Обсуждение уже идет и в Администрации президента, и в правительстве.

- Это уже не для них нужно, это нужно для нас, живущих сегодня, и для будущих поколений, - подытожил президент.

«РАССВЕТ» ПРОТИВ «СТАРЛИНКА»

Сержант Денис Огняник вспомнил, что штурмовики на передовой несут с собой все – паек, воду, боекомплект, проходят по 15 километров в сутки. На «ленточке» обеспечение – грузовыми дронами. Но у противника есть тяжелый беспилотник Баба-Яга, на «Старлинке»… Когда у нас будет такой же канал связи?

- Такая работа идет. В 2023 году запущены в космос первые спутники, способные решать такие задачи. И в 2024-м, 2025-м. У нас есть, можно сказать, частная структура, которая с этим работает, мы наращиваем низкоорбитальную группировку. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет хорошим темпом. Надеюсь, что и просто на земле, что называется, вы это в ближайшее время почувствуете, - сказал Путин.

Президент сначала не хотел называть компанию, которая этим занимается. И все-таки сказал – «Бюро 1440» (первоначальное название «Мегафон-1440»). Она начала работать в 2020 году, а в 2022 и 2023 годах в космос запущены экспериментальные миссии «Рассвет-1» и «Рассвет-2». По данным открытых источников, полноценный запуск программы «Рассвет-3», являющейся аналогом «Старлинка», намечен на 2027 год. В космосе будет сформирована группировка из 288 спутников, ее каналы связи будут глобальными – то есть в зоне покрытия будет вся планета.

Министр обороны Андрей Белоусов, сидевший по левую руку от президента, добавил – грузовые дроны у нас есть, пусть и без «Старлинка». В этом году в армию поставят 20 тысяч таких «птичек».

Владимир Путин сказал, что «Рассвет-3», являющейся аналогом «Старлинка», намечен на 2027 год. Фото: REUTERS.

ПРОСЬБА ШТУРМОВИКА

Лейтенант Степаненко решительно обратился к президенту с целым рядом предложений:

1. Армии нужны беспилотники на оптоволокне с искусственным интеллектом – аналогичные тем, что есть у Украины.

Путин раскрыл тайну – только что он наградил на закрытой церемонии представителей оборонной промышленности. Они рассказали, какие технологии готовятся к внедрению, и чем мы будем удивлять противника.

- С нашей стороны БПЛА с использованием искусственного интеллекта, дроны, в которые вложены образы назначенных к поражению объектов и так далее – все это в работе, - заявил глава государства.

2. Штурмовикам нужны сеткометы и патроны с дробью к автоматам калирба 5.45 (АК и другим), для уничтожения дронов врага.

- Каждый день я слушаю доклады от ваших командиров, они тоже прекрасно понимают, как можно решить эту задачу. И, как я понимаю, поправьте меня, когда удается преодолеть дроновую опасность, стрелковые бои завязываются очень…ослабленные. Настолько противник рассчитывает на эту «стену дронов». Мы понимаем, что это одна из важнейших задач. Этим занимаются все наши структуры и умельцы по всей стране, - ответил Путин.

3. Для бесшумного перемещения на «ленточку», бойцам нужны электрические мотоциклы.

Этот вопрос, по словам президента, тоже в разработке. Российские «кулибины» и большие предприятия заточены под производства для передовой.

Герои-штурмовики передали свои просьбы главе государства. Фото: REUTERS.

ВОЙНА С НАТО

Герой России, сержант Денис Свиридов обратился к Путину с просьбой сделать все возможное, чтобы создать нашей армии техническое превосходство над неприятелем.

- Россия практически одна противостоит так называемому коллективному западу в лице НАТО. Все без исключения страны НАТО делают все возможное, чтобы довести, как они думают, развязанную ими войну до победного конца, - заявил Путин.

Президент продолжил – Запад поторопился и даже открыто объявил о своих планах: нанести стратегическое поражение и разделить Россию.

- Некоторые даже в НАТО вступили, чтобы поучаствовать в разделе пирога! – добавил Верховный главнокомандующий. – Я бы показал им известный вам всем жест, если бы камер не было.

Путин намекнул на жест, описывающий, чего добьется Запад, идя против РФ

Благодаря сплоченности народа, силе русского духа, наша страна выстояла. И будет стоять, пообещал президент.

- Только один можем дать совет нашим недругам - не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно, так и решать все вопросы с помощью переговоров, но это были должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались нам ставить. Теперь уже нет, теперь уже вроде как говорят: давайте переговоры вести. Мы согласны - но только с учётом наших национальных интересов, - подытожил Путин.

Фото: REUTERS.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

1. Противник перешел на дроны, которые работают на частотах 8-12 мегагерц, многие российские РЭБ их просто не видят. Но у народных конструкторов есть средства, которые могут их остановить. Можно ли их поставить в войска?

Путин ответил, что работа с народными умельцами идет постоянно, множество технологий было принято на вооружение и закуплено. Но противник может снова поменять частоту сигнала – поэтому сейчас стоит задача создать РЭБ, покрывающую все частоты.

2. Лейтенант Сергей Чувашов передал поздравления президенту от всех десантников. И спросил – как государство будет поддерживать тех ребят, которые выбыли из строя после тяжелых ранений.

- Вы знаете, я помню одну из первых встреч с матерями наших погибших ребят. Они делились проблемами, с которыми сталкиваются их семьи. Некоторые говорили, что их вернувшиеся сыновья находятся в тяжелом состоянии. Уже тогда были поставлены задачи Министерству здравоохранения были, Министерству обороны, был создан государственный фонд «Защитники Отечества», - вспомнил Путин.

Президент продолжил: создаются места службы в войсках для ребят с такими проблемами – в военкоматах, в армейских штабах. Проводится реабилитация, работает программа «Время Героев» для тех, кто хочет поучаствовать в будущем страны. Защитников отечества протезируют, дают возможность получить новое образование, устраивают на работу. С семьями работают психологи. Все, чтобы они смогли вернуться к нормальной жизни.

3. Задали президенту вопрос об атаках беспилотников в тыл. Путин ответил решительно:

- Мы видим, что противник расширяет БПЛА самолетного типа главным образом для решения одной задачи: внести раскол в российское общество, посеять растерянность и нанести экономический ущерб. Ничего не получится.

Президент заявил, что у России есть ответ. План работы он перечислил по пунктам:

- Укрепление системы ПВО для работы на разных высотах. Работа идет.

- Удары наносят ущерб экономике, но своей цели – развалить экономику, враг не добьется.

- Третье – Россия уже наносит сокрушительные ответные удары, и мощь «ответки» будет нарастать.

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