Трамп готовится бросить Европу: на Западе заговорили о расколе в НАТО перед саммитом в Турции

Трамп и его помощники давно жалуются на то, что Европа их бросает. Теперь европейцы боятся, что их бросят США Фото: REUTERS.

Меньше месяца осталось до саммита НАТО, который пройдет в Турции. А оптимизма по поводу процветания «самого эффективного в истории альянса» все меньше. Новости о том, что США готовятся резко сократить свои военные ресурсы, которые могли бы направить в Европу во время войны или кризиса и которые она не в состоянии заменить сама, служат плохой прелюдией для демонстрации «сплоченности и непобедимости» на предстоящем саммите.

Сокращения, как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, включают в себя урезание на 30% количества стратегических бомбардировщиков, которых у европейцев нет, на 75-100% разведывательных и ударных беспилотников и примерно на 50% кораблей ВМС США. Все эти меры, утверждает издание, будут осуществлены в ближайшее время.

Разделение оборонных структур, пишет в Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер, это уже не просто опасения европейцев, а политика Трампа. Отталкиваясь от недавнего решения Пентагона отказаться от согласованной ранее продажи Германии ракет «Томагавк» большей дальности, намерения Трампа вывести 5000 американских военных из ФРГ и от предстоящего сокращения участия США в операциях НАТО в случае кризиса или нападения, бывший американский посол в альянсе делает почти что панические выводы.

«Решение приостановить продажу «Томагавков» указывает на гораздо более тревожную тенденцию: Вашингтон не только больше не размещает в Европе высокоточные ударные системы, но и лишает своих европейских союзников возможности вооружиться ими, опасаясь реакции России, - пишет Даалдер. - Другими словами, США сейчас активно стремятся отделить свою безопасность от европейской». «Похоже, что Пентагон больше прислушивается к опасениям России, чем к требованиям НАТО по сдерживанию», - нагнетает автор публикации.

Блок НАТО, как выразился недавно госсекретарь США Марко Рубио, превратился в «улицу с односторонним движением», где Америка в состоянии защитить Европу», а вот союзники не отвечают взаимностью. Это показал их отказ поддержать развязанную Вашингтоном войну в Иране. И тогда, резонно задают себе вопрос американцы, зачем им нужен такой альянс?

Блок НАТО, как выразился недавно госсекретарь США Марко Рубио, превратился в «улицу с односторонним движением» Фото: REUTERS.

В нынешних условиях, когда США откровенно предлагают европейцев самим оплачивать свою безопасность и перестать быть в этом отношении иждивенцами, сетует Даалдер, Европа пытается защитить себя, просит продать ей для этого американское оружие, а ей вдруг отвечают отказом. Сложилась странная ситуация: «Трамп и его помощники давно жалуются на то, что Европа их бросает. Теперь европейцы боятся, что их бросят США. Оба правы, и оба реагируют на это дальнейшим отдалением».

Вот тут, оказывается, зарыта самая главная собака. По мере того, как США отходят на второй план в обеспечении безопасности Европы, та увеличивает расходы на оборону, создает собственные средства, способные поразить территорию России, включая как обычные, так и ядерные вооружения. То есть создают свою, не зависящую от американцев систему обороны, в которой США не будут указывать, когда и как их использовать. В этом-то и ужас: «В результате у Вашингтона появится еще больше стимулов дистанцироваться от Европы и не ввязываться в войну с Россией».

Вот где, действительно, стынет европейская кровь. Поскольку безопасность США и Европы больше не будут взаимосвязанными, то мрачный вывод автора таков: «Вашингтон больше не будет автоматически рассматривать кризис, угрожающий Варшаве или Таллину, как угрозу безопасности США. А это означает конец интегрированной системы сдерживания, которая обеспечивала мир на протяжении последних 80 лет».

Тут впору, пустив слезу, выдавить: «НАТО жалко…». Ведь с какой помпой старушка пару лет назад отмечала на юбилейном саммите в Вашингтоне свое 75-летие! И рядом с тогдашним президентом США стоял Зеленский.

На саммит в Турции его тоже собираются пригласить. Вопрос помощи Украине, явно с преувеличением пишут западные СМИ, «станет ключевым на июльском саммите лидеров стран НАТО в Анкаре».

Интересно получается: США отказывают Европе, а та, не имея возможность получить американское оружие для себя, не может отказать Киеву? Неужели других тем у загибающегося, по прогнозам Даалдера, альянса нет?

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