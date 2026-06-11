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В мире11 июня 2026 12:16

Эта война будет вечной: США завязли в Иране, разъяренный Трамп обсуждает ядерный удар

Политолог Багдасаров предсказал затяжной характеры войны США с Ираном
Максим ПЛОТНИКОВ
Дональд Трамп грозится разбомбить Исламскую республику «к чертовой матери». Фото: Robert V Schwemmer/Shutterstock/Fotodom

Дональд Трамп грозится разбомбить Исламскую республику «к чертовой матери». Фото: Robert V Schwemmer/Shutterstock/Fotodom

На Ближнем Востоке опять горячо: Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по Ирану, иранцы закрыли Ормузский пролив и атаковали американские военные базы в Кувейте и Бахрейне. Тегеран сообщил и об атаках на суда ВМС США (Пентагон этот отрицает). Ну а Дональд Трамп грозится разбомбить Исламскую республику «к чертовой матери».

О том, насколько может затянуться ближневосточный конфликт, KP.RU побеседовал с экспертами.

Триггером для обострения стали обстрелы Израилем Ливана, где находится дружественная Тегерану «Хезболла» (и за эти провокации, по инсайдам, Нетаньяху получил жестокий разнос от Трампа), ответные удары Тегерана и крушение американского боевого вертолета Apache в районе Ормузского пролива после атаки иранского беспилотника.

Триггером для обострения стали обстрелы Израилем Ливана, где находится дружественная Тегерану «Хезболла»

Триггером для обострения стали обстрелы Израилем Ливана, где находится дружественная Тегерану «Хезболла»

Фото: REUTERS.

На этот раз американские военные атаковали объекты военной разведки Ирана, системы связи, радиолокационные станции, пункты управления дронами и средства ПВО. Звуки взрывов были слышны в Минабе, Мохре, Бендер-Аббасе, Сирике и Тегеране.

Ответ последовал практически сразу. Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по 18 американским объектам на Ближнем Востоке. Среди целей были авиабазы в Кувейте и Бахрейне, штаб-квартира Пятого флота ВМС США и авиабаза Аль-Азрак в Иордании.

Незадолго до ударов в Белом доме прошло совещание с участием ключевых представителей администрации и силового блока. Обсуждали ограниченную по времени, но масштабную операцию — для того, чтобы Иран «подвигнулся» на переговорах. Министр обороны Пит Хегсет тдал понять: Вашингтон рассматривает военную силу как инструмент дипломатического давления.

А вот по данным американского журналиста Сеймура Херша, президент США начал обсуждать с подчиненными возможность … ядерного удара по Ирану. На тайной встрече в Белом доме Трамп интересовался, насколько возможно использовать такую «опцию», чтобы ускорить завершение конфликта.

МИР НЕ СВЕТИТ

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров дал KP.RU свой прогноз:

– Конфликт может продолжаться очень долго. Даже если США и Иран подпишут какое-то соглашение, это вовсе не означает, что оно будет работать. Скорее наоборот – договоренности будут регулярно нарушать, стороны продолжат обмен ударами.

Для этого есть несколько причин. Первая связана с Израилем. Сейчас Биньямин Нетаньяху фактически игнорирует позицию Трампа и продолжает военные действия против Ливана. А Иран не может позволить себе просто отказаться от поддержки своих союзников.

Сейчас Биньямин Нетаньяху фактически игнорирует позицию Трампа и продолжает военные действия против Ливана

Сейчас Биньямин Нетаньяху фактически игнорирует позицию Трампа и продолжает военные действия против Ливана

Фото: REUTERS.

- Трамп может усмирить Нетаньяху?

- Нет, он фактически игнорирует позицию президента США.

В октябре в Израиле должны пройти парламентские выборы. Сохранит ли Нетаньяху власть, пока сказать сложно. Но, пока он остается у руля, рассчитывать на серьезное снижение напряженности не приходится.

Еще одна причина - внутренняя ситуация в Иране. Да, появляются сообщения о том, что президент Масуд Пезешкиан заинтересован в компромиссе с Соединенными Штатами, поскольку экономическое положение у Исламской республики очень тяжелое. Но президент - не главный центр принятия решений.

Реальная власть сосредоточена в Корпусе стражей исламской революции. А там настроения совершенно другие. Руководство КСИР исходит из того, что американцы проигрывают противостояние - и Белый дом должен идти на уступки.

Поэтому конфликт будет затяжным. Стороны могут делать паузы и даже возвращаться к переговорам. Но затем напряженность будет возникать снова.

Я не верю в сценарий применения Соединенными Штатами ядерного оружия. Как и в успешную наземную операцию американцев - силами, которые находятся на Ближнем Востоке, провести такую кампанию невозможно. Если Пентагон все же решится на подобный шаг, то столкнется с очень серьезными проблемами, операция, скорее всего, будет обречена на провал.

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