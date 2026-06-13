В России хотят увеличить сроки развода в два раза: в чем причина

Если в семье нет детей, то срок рассмотрения заявления о разводе нужно продлить с одного до трех месяцев, а если есть дети – с трех до шести месяцев. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

7 из 10 браков в России распадаются. Такова печальная статистика ЗАГСов. Каждый год ставят точку в официальных отношениях около 600 тысяч семейных пар по всей стране. Уровень разводов не просто высокий, он зашкаливает. Отсюда периодически появляются различные заявления в пользу укрепления института семьи. На днях член комитета Совета Федерации по соцполитике Наталия Косихина предложила рассмотреть вопрос об увеличении сроков бракоразводного процесса. По ее словам, если в семье нет детей, то срок рассмотрения заявления о разводе нужно продлить с одного до трех месяцев, а если есть дети – с трех до шести месяцев.

- Многие решения о расставании принимаются сгоряча, на пике эмоций, - объяснила свое предложение сенатор. - Необходимо дать супругам больше времени на раздумья.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков уверен, мера действительно, необходима.

- Статистика разводов, безусловно, вызывает беспокойство у многих. И это понятно: создание семьи - не просто важное событие для каждого человека, но и значимый процесс для государства. Государство, в свою очередь, кровно заинтересовано в том, чтобы семьи сохранялись, а семейные ценности укреплялись, - сказал он. - В этом смысле увеличение сроков бракоразводного процесса, безусловно, способствовало бы стабилизации института семьи. Кроме того, такая мера пошла бы на пользу и тем гражданам, которые принимают решения под влиянием эмоций. Что же касается тех, кто твердо решил развестись, им никто не станет препятствовать, просто процедура займет чуть больше времени.

Психолог Александр Невеев сомневается в эффективности подобной меры.

- Статистика разводов в нашей стране, безусловно, неутешительна, и очевидно, что назрела необходимость в каких-то мчферах, возможно, даже перезрела, - считает он. - Однако, на мой взгляд, учитывая, что бракоразводный процесс почти всегда сопряжен со стрессом, а нередко и с откровенно конфликтными отношениями между супругами, искусственное удлинение этой процедуры и принудительное сохранение людей в обстановке ссор и нерешенных проблем вряд ли можно назвать мудрым решением. Если же мы действительно хотим улучшить ситуацию со вступлением в брак и увеличить статистическую продолжительность семейной жизни, одними усложняющими и запретительными мерами цели не достичь.

Психолог объясняет, что причины разводов лежат глубже. Колоссальная нагрузка на молодые семьи: финансовые вопросы, стоимость жилья, невозможность найти присмотр за детьми, пока родители работают. Сюда же относится и дилемма, кому уходить в декрет, кому забирать ребенка из сада, и так далее.

- Изменить ситуацию к лучшему способно только комплексное решение всего спектра проблем, которые мешают людям сохранять брак, - убежден Александр Невеев. - Простое же создание бюрократических барьеров на пути к разводу не только неэффективно, но и рискованно: это может привести к росту бытового насилия и эскалации конфликтов, которые, вполне вероятно, сошли бы на нет после официального расторжения брака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«При ребенке о деньгах не говорить! После 14 лет - передать отцу»: Что пишут россияне в соглашениях о «разделе» детей при разводе

Простые правила для каникул школьника: какие ошибки в воспитании не стоит допускать