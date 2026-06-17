Украинцы прозвали "агент Бурятка": учитель из Якутии после смерти ребенка возглавила школу в прифронтовом Токмаке

Оксана Бухольцева, директор школы в прифронтовом Токмаке, рассказала о работе под обстрелами ВСУ. Фото: Личный архив героя публикации.

Оксана Бухольцева еще в детстве обожала физику и математику. Школу в далекой Якутии она окончила с серебряной медалью. А на выпускном заявила: «Я буду учителем физики, а еще директором школы». Но тогда она еще не знала, что начнет директорствовать и рассказывать о силе тяжести там, где эту силу тяжести будут демонстрировать… снаряды.

Оксана Бухольцева с мужем Сергеем и сыном Сашей. Фото: Личный архив героя публикации.

«ЭКСТРИМА ЗАХОТЕЛОСЬ?»

- В 2014 году я работала директором школы в Северобайкальске и к нам приехали беженцы из ЛНР. Люди остались без домов, потеряли все и переселялись целыми семьями. Вот через них я и впитывала все, что происходило в ДНР и ЛНР, - рассказывает Оксана Васильевна.

В 2021 году от ковида умер ее единственный сын и она, чтобы спастись от отчаяния, решила ехать помогая другим, чтобы хоть немного заглушить собственную боль. Тогда в ДНР прошла мобилизация, мужчины ушли на фронт, и одна из школ осталась без директора.

- Мы ехали в автобусе в Донецк и со мной рядом ехала дончанка. Спросила у меня пренебрежительно: «Что, экстрима захотелось? Попутешествовать решили?» Я понимала ее боль и сказала, что еду надолго. Так и оказалось, - вспоминает она.

Дальше был таксист, который отказался везти: «Город под обстрелом, воды нет. Я вас куда бы не привез, потом обвините меня. Возвращайтесь домой! Одумайтесь!»

Не на ту напал. Не зря ВСУшников так пугают боевыми бурятами, женщины у них под стать мужчинам.

Оксана Бухольцева в Донецке быстро стала своей. Фото: Личный архив героя публикации.

НУ КАКИЕ ТУТ ДВОЙКИ?

Донецк в 2022 году встретил Оксану розами, зеленью и практически пустыми улицами. И, если взрослые иногда попадались, детей не видно было вовсе. Квартиру, которую она договорилась снять, разбило снарядом за день до заезда. Город ее будто испытывал на прочность, а потом, оценив ее настойчивость, принял.

- Помню свой первый урок в 11-Б классе донецкого лицея. Паренек один так спрашивает с вызовом: «А вы вообще знаете почему конфликт начался у нас с Украиной?» и смотрит так на меня. Говорю: «Догадываюсь!» А он: «Давайте я вам скажу? Нам навязывали украинский язык. Вы думаете, я его не знаю? Знаю! Но говорить и учиться я хочу на русском!» Этот парень потом в МГИМО поступил, талантливейший гуманитарий оказался, - рассказывает Оксана.

Дистанционка, обстрелы, отсутствие воды. Все это после уроков она описывала в своем виртуальном дневничке в соцсетях.

- В каких условиях дети учились! Порой спрашиваешь, тебя почему на уроке не было? А в ответ: «Оксана Васильевна, у нас вчера в дом прилетело». Ну, какие тут двойки? – разводит руками она.

В Донецке ей довелось застать референдум о вступлении в Россию.

- Я видела, как люди шли голосовать за Россию целыми семьями, каким счастьем светились их глаза. И это после всего, что пришлось им пережить. Кругом флаги российские, песни, - вспоминает Оксана, которая, кроме преподавания, помогала военным: плела маскировочные сети, передавала им все необходимое, что собирали с людьми.

Премия Поступок имени Сергея Пускепалиса. Фото: Личный архив героя публикации.

УЧЕБА ПОД ДРОНАМИ

В Донецке она работала год, а потом ей предложили возглавить школу в Токмаке Запорожской области. Чиновники от образования кричали «Караул!»: за год в школе сменилось пятеро директоров.

- Я приехала в Токмак в ноябре, в начале второй четверти и, как раз в этот день погиб мальчик-второклассник. Горе… Бесконечно проводим инструктаж с детьми. Как вести себя, когда беспилотник увидели, что делать, если нашел боеприпас, как бежать, куда прятаться при обстреле. И все равно много детей гибнет, - вздыхает педагог.

Проблем оказалось уйма. К российской программе приходилось подтягивать и детей, и учителей, последних не хватало, родители и педагоги сами скидывались на топливо для школьного автобуса, а учились дети часто без света и интернета.

- Низкий поклон родителям, которые поверили нам, отпускали своих детей в школу. Я в первую неделю проехала по близлежащим селам и ахнула. В Таврии школа разбита, В Новом Гае – разбита, в Новогоровке – тоже разбита. Мы выезжали за детьми в шесть утра. 120 детей у нас на подвозе. Смотришь - 6.20, а дите уже стоит у дороги, ждет школьный автобус. Вот так учиться хотят, - голос директора дрожит от слез.

Ехали в предрассветных сумерках и тумане, молились, чтобы не попасть под обстрел врага или свой танк, ведь у тех нет габаритных огней. За рулем автобуса – бывший «афганец», он военную технику чувствует, как рыба боковой линией. Другой водитель тут бы не справился.

Последний звонок в школе Токмака. Фото: Личный архив героя публикации.

ДЕТЯМ И УЧИТЕЛЯМ УГРОЖАЛИ СВОИ ЖЕ

- Повезло, что школа эта всегда была русскоязычной. Но, в отличие от Донецка, там многие в семьях общаются на украинском, точнее на суржике. Тем, кто застал украинскую программу, было сложно. Одна из учителей, той еще советской закалки, перевела своего внука при Украине на удаленку, когда увидела, что у них в учебниках истории. Сказала: «Мой ребенок эту чушь про Бандеру и ОУН-УПА (запрещенная в России экстремистская организация) учить не будет!» - говорит директор.

И все время местные учителя получали угрозы от своих же земляков, которые предпочли уехать на Украину. А Оксану украинские СМИ и вовсе окрестили «агентом Буряткой» за то, что та активничала - то конкурсы патриотической песни проводит, то субботники, то олимпиады. А украинские патриоты выкладывали потом фото с этих мероприятий в своих пабликах, типа «Ганьба Токмака» (Позор Токмака), обводили каждого ребенка, писали его имя, где живет и грозили физической расправой.

- Я ребятам говорила, ну зачем вы это читаете, подпитываете негодяев своим страхом? А потом этот канал чуть ли не родным нам стал - какое мероприятие мы не проведем, они не упустят, тут же у себя выкладывают: вот какую, мол, бурную деятельность развернула агент Бурятка. Теперь родители учеников улыбаются при встрече: «Уже неделю про нашу школу ничего в Ганьбе не пишут, не работаем?» - смеется «агент Бурятка».

Вскоре за ней из Бурятии в школу Токмака приехали работать коллеги. Она просто сказала: «Очень тяжело, друзья, не хватает учителей. Может посоветуете кого?» Они поняли, что это SOS о помощи и подставили плечо.

В школе сейчас учится 555 человек! У каждого класса есть параллель. Правда, первоклашек с каждым годом все меньше. Но эта проблема по всей России.

- Потрясло, когда я увидела Бессмертный полк на 9 мая в Токмаке. Тут, в отличие от Сибири, война коснулась абсолютно каждой семьи - кто-то воевал, другого угнали в плен, третий – партизанил. Такой маленький городок и столько героев Советского Союза. А в квартире, которую я сняла, пиджак с наградами и медалями висел на самом видном месте. У кого-то так картины висят или иконы. И люди тут ждали Россию - восклицает Оксана Васильевна.

Здание для школьников в Токмаке. Фото: Личный архив героя публикации.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В УСЛОВИЯХ СЕКРЕТНОСТИ

Неожиданное неудобство первого времени жизни в Токмаке - Оксана никак не успевала в магазины. Они работали с 8.00 до 15.00, а она выходила из школы сильно позже. Сейчас многие магазины работают допоздна.

Часто после ударов ВСУ Токмак остается без света. И это не не день-два - на момент нашей беседы с Оксаной Васильевной в ее районе третий месяц нет света, он появляется на несколько часов и на этом все. Но она и к этому привыкла. Выручает генератор, топливо экономят, больно подорожало.

- Недавно в сотнях метров от дома упал дрон, какие-то элементы попали на балкон. Чудом не полыхнуло! Проблемы в городе со связью - ее просто нет. Но я всегда говорю, что у учителя есть доска и мел. А как раньше учили? Переходим на дистант только, когда холодно или нет воды, чтобы не допустить антисанитарию, - поясняет она.

Но даже тут находчивая директор придумала, как разместить домашние задания, если нет связи и невозможно войти в электронный журнал. Листики с заданиями вывешивают на окнах школы, дети или родители фотографируют, а готовые домашние задания приносят и оставляют на партах с указанием их класса.

Выпускники Токмака. Фото: Личный архив героя публикации.

- Тяжело всем. Но поколение 70-х сложно чем-то испугать, а уж меня, выросшую в Якутии, и подавно. Я нахожу силы в людях. Как-то иду на работу, а мальчишка завидел меня и кричит: «Тетя! Те-тень-кааа! Я вас в интернете смотрю, я на вас подписан!» Помахала ему рукой. Я ж стараюсь легкое что-то писать и полезное туда добавлять, вразумлять между делом, - усмехается блогер-директор.

Последние звонки в Томаке в этом году из соображений безопасности не проводились, но провели классные часы - детей собирали в разных кабинетах в разное время, без родителей. Зато вместо одного последнего звонка прозвучало целых четыре!

Дроны врага над Токмаком летают сотнями. Бьют по трансформаторным будках, водоканалу, машинам. Наши парни их сбивают, но бдительность народ не теряет.

В прошлом году Оксана получила премию Сергея Пускепалиса «Поступок». Оказывается, запорожские журналисты выдвинули ее кандидатуру. И боевой директор волновалась, как девочка, получая статуэтку «Взлетающий журавль».

Долгожданные каникулы Оксана Васильевна проводит в школе – нужно позаботиться о распределении нагрузки учителям, подготовить школу к следующему учебному году. А еще мечтает увидеть мужа Сергея, который возглавляет школу в их Северобайкальске и переживает за жену, и любимого внука Ромку.

Последний звонок в условиях секретности. Фото: Личный архив героя публикации.

СТРАНИЧКИ ДНЕВНИКА ДИРЕКТОРА

6 декабря 2022 года

«Донецк. Дневной обстрел. Ночной обстрел. Куда попало. Хотя нет. Не куда попало - под мушкой народ: в собор, центральный рынок, в торговые центры, университет, молодёжный центр, автовокзал, многоквартирные жилые дома и туда, где люди работают: в стадион, в музей, детский сад, школу. Вот такой праздничный салют укронацисты запустили в свой профессиональный праздник (6 декабря Украина празднует день ВСУ – авт.). Кровавый салют.

Был человек… и нет человека. Шёл по улице, репетировал, искал обновку, покупал продукты, ждал автобус, смотрел телевизор… Депутат, рок-музыкант, судья военного суда, и просто покупатель, пассажир, чья-то мама, дочь, чей-то сын.

Уехала сюда, или даже убежала от себя сюда, в Донецк. От сочувствующих и искренне скорбящих вместе со мной. Здесь мы все на одном поле - у всех жизнь поделена на до и после. По кому-то прошла танком, кого-то осколками зацепила. Здесь я нужнее».

Оксана Бухольцева награждена званием "агент Бурятка". Фото: Личный архив героя публикации.

17 сентября 2023 года

«Донецк. Обстрелы сегодня громкие. Я дома. Как меня научила завуч: подальше от окон, рядом рюкзачок с документами. Сижу на диване, работу работаю.

Разгребаюсь с лабораторными. Дистант — это не пачку тетрадей ручкой с красной пастой проверить. Каждое письмо отдельно от каждого ученика.

И рано я решила, что только «верхние этажи ходят за водой в подвал», вот и я в этих же рядах. Успела тонюсенькой струйкой набрать воду в ведро. Зато свет есть и интернет работает. Тьфу три раза. В квартире температура норм, на улице тепло. Открываю балкон и грею комнаты».

31 мая 2026

«Токмак. Вчера нашему околотку свет дали менее, чем на 10 минут. Сегодня в 11:00 два раза моргнул и всё. В 19:20 есть свет и вода. Это здорово.

Что каждый начинает делать в этот момент, это его личные приоритеты. Я сразу бегу к стиралке. Закидываю белое. Потом в душ. После быстро все приборы ставлю на зарядку. Даже пою: «На зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись!»

Сейчас мечтаю закинуть вторую стирку. Но нет, напряжение 173, стиралка не тянет, поэтому и белое там спокойненько лежит… ждёт повышения напряжения.

Свет, побудь с нами. Пусть и не 220…

Есть районы города, где свет почти не отключается, есть те, с которыми мы по переменки с электричеством.

За эти два месяца появились привычки: заходишь в туалет и не включаешь свет, даже если он есть, покупаешь продукты на один день, потому что не пользуешься холодильником, спать ложишься в 20:30 - 21:00, смотришь телевизор в постели на планшете, пишешь планы в блокноте ручкой.

У кого-то депрессия, а у меня ощущение спокойствия, что нет этих постоянных гонок по вертикали.

Уверена, что всё у нас будет хорошо».

3 июня 2026

«Токмак. Мобильной связи нет. Интернет нестабильный.

Света нет. Вода через раз. Ночь темная. Главное тихая.

Вчера ходили искать бензин. Уже 120 руб за литр с рук народ берет.

Менее месяца назад на заправке брали за 75.

Спасибо друзьям, что нас не забывают, когда находят топливо.

Вот так и живем. Кстати, мы неприхотливы, нам одного генератора в 1,2 кВт на две квартиры хватает».

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