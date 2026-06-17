Геннадий Онищенко: Творить милосердие, помогать страждущим, предупреждать недуги и исцелять душу - наш святой долг

Геннадий Онищенко Академик РАН, Герой Труда ДНР - с политобозревателем «КП» Гамовым - в канун Дня медицинского работника. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Геннадий Григорьевич, в воскресенье, 21 июня, мы всей страной будем отмечать День медицинского работника. А ведь это праздник не только для профессионалов-медиков, а в первую очередь, я считаю – для нас, ваших пациентов.

- А знаешь, Александр, я соглашусь с тобой.

Потому что в основе медицины лежит, уместно будет напомнить об этом, идея служения человеку, безусловное признание человеческой жизни, как основной ценности на Земле.

А воплощают эту идею конкретные люди – врачеватели, медицинские работники.

С древних времен именно врачевание признавалось обществом как самая почетная и важная профессия.

- Прекрасные стихи об этом написал замечательный поэт Эдуард Асадов:

Если б все профессии на свете

Вдруг сложить горою на планете,

То, наверно, у ее вершины

Вспыхнуло бы слово: «Медицина».

Ибо чуть не с каменного века

Не было почетнее судьбы,

Чем сражаться в пламени борьбы

За спасенье жизни человека.

- Творить милосердие, помогать страждущим, предупреждать недуги и исцелять душу – это самое святое для человека занятие. И принадлежность к нему наши последователи древнего врачевателя Гиппократа подтверждают своим упорным трудом на протяжении всей профессиональной жизни.

- Медицина всегда была уделом искушенных, любознательных, упорных людей. А нынче, при таком развитии науки и практики, при таком необходимом объеме знаний и навыков для исцеления больных и представить трудно, насколько это сложно.

- Да, искусство лечить людей - самое трудное из искусств.

Эти слова сказал много веков назад древнегреческий философ Сократ. И это на самом деле так. Но я хочу особенно подчеркнуть, что медицина в России не исчерпывается умением врачевать. У нас она всегда была воплощением высокого патриотизма, нравственности, подлинной интеллигентности, профессионализма и жертвенности.

В основе всего этого лежит чистосердечная преданность врачебному долгу и больному человеку.

Медицина обладает огромной властью над людьми. Властью, которой надлежит пользоваться мудро, ответственно и человечно. При этом, как и в прошлом, так и сегодня, врач сохраняет свой сан жреца и вместе с ним свою всевозрастающую ответственность.

- А вот мне почему-то больше всего врезался в сознание многократно повторяемый докторами тезис о том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить.

- А для меня это не просто тезис – это смысл моей профессиональной жизни. Ведь я принадлежу к особому – и исключительно важному – отряду медицинских работников – санитарной службе, службе профилактики заболеваний, службе предупреждения и ликвидации различных эпидемий и пандемий.

Прекрасно, когда медицина может излечить самые страшные и тяжелые недуги. Но лучше всего – просто вообще не болеть, правда? И вот профилактическая медицина на это и направлена – создать такие условия, чтобы люди не заболели, научить граждан здоровому образу жизни, гасить, что называется, на корню широкое распространение каких-то эпидемически опасных инфекций.

- А вы знаете, мне кажется, большинство людей этого просто не замечает.

- Возможно. Или недооценивает. А как заметишь, если заразу вовремя притушили, не дали распространиться?

Но это значит, что служба работает правильно и хорошо! Кстати, именно на этом благородном поприще совершалось и совершается огромное количество подвигов. Да-да, именно таким словом можно и нужно называть многие героические страницы и целые главы в жизни нашего государства.

История отечественной медицины хранит множество примеров жизненного подвига наших предшественников и учителей, несущих свет мудрости, душевности и человеколюбия, примеров доброты, сострадания, милосердия и прощения.

- Ну, что ж, от души поздравим всех нас с этим праздником, и в первую очередь – служителей и жрецов медицины, как вы сказали.

- С удовольствием!

Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником. Давайте воздадим всем им должное, их жизненному подвигу, пожелаем им всего самого лучшего, человеческого и творческого долголетия.

Пусть ваша дальнейшая благородная деятельность будет наполнена творческими достижениями… А преданность профессии станет твердым убеждением подлинной жизненной позиции.

И, конечно, особым вниманием хочу почтить своих коллег, служителей профилактической медицины. Ведь, повторюсь, лучше всего вовсе не болеть, чем долго лечиться.

Но если уж избежать встречи с инфекцией не удалось – на помощь придут самоотверженные люди – медики, и будьте уверены – сделают все, чтобы вернуть вам здоровье, силы и уверенность в завтрашнем дне.

И, конечно, будьте все здоровы, дорогие друзья и коллеги!

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