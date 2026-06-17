Объявивший о своей смертельной болезни Джереми Кларксон поделился трагическим фото из больницы

Джереми Кларксон объявил, что болен раком и проходит курс лечения. Кадр из телешоу Clarkson's Farm / Prime Video

Поклонники программ «Ферма Кларксона» и Top Gear увидели Джереми Кларксона таким, каким его до сих пор никто не наблюдал на экране. Перед ними предстал не язвительный весельчак, а человек, который оказался лицом к лицу со смертельной болезнью.

После скандального ухода из автомобильного шоу Top Gear (Кларксон подрался с продюсером из-за того, что ему не смогли вовремя подать стейк) Джереми перешел к съемкам сериала о работе на ферме - он купил большие угодья в графстве Оксфордшир.

В последних двух сериях пятого сезона 66-летний ведущий рассказал, что врачи обнаружили у него агрессивную форму рака.

КАК ДЖЕРЕМИ КЛАРКСОН ОБЪЯВИЛ О БОЛЕЗНИ

Новость прозвучала во время будничного обсуждения предстоящей уборки урожая. Съемки эпизода проходили прошлым летом, то есть Джереми скрывал свое заболевание от публики почти год.

За столом вместе с Кларксоном сидели управляющий хозяйством Чарли Айрленд и фермер Калеб Купер. Разговор шел о ячмене и пшенице, когда Кларксон неожиданно замолчал, тяжело вздохнул и произнес: «У меня рак».

Ведущий объяснил, что узнал о диагнозе еще в мае прошлого года после медицинского обследования и биопсии. Врачи выявили у него агрессивную форму рака предстательной железы, однако болезнь удалось поймать на ранней стадии. Именно это, по мнению Кларксона, дает надежду: «Если бы я не пошел проверяться и врачи не обнаружили проблему вовремя, это вполне мог быть мой последний урожай».

Чарли Айрленд и Калеб Купер после того, как Кларксон заявил о своем недуге. Кадр из телешоу Clarkson's Farm / Prime Video

КОГДА ОПЕРИРОВАЛИ КЛАРКСОНА И КАКОВ ПРОГНОЗ ВРАЧЕЙ

Операцию назначили на 4 августа 2025 года - как раз тогда, когда на ферме начинается горячая уборочная пора. «Я очень надеялся сначала закончить уборочную, а уже потом заняться лечением. Но операция приходится на разгар сезона», - пожаловался Кларксон.

Во время разговора Калеб Купер едва сдерживал слезы. В кадре видно, как он вытирает глаза и пытается поддержать своего друга.

После операции телеведущий надеялся быстро вернуться к работе. Однако события развивались не по плану.

В финале сезона зрители увидели не ферму, а машину скорой помощи с включенными мигалками. Следующий план - из больничной палаты, где Кларксон сказал, что после лечения у него возникли осложнения.

Тогда он произнес фразу, которая стала самой обсуждаемой среди зрителей: «Если все закончится хорошо, увидимся в шестом сезоне. А если нет - значит, нет. Берегите себя».

Перед выходом финала пятого сезона Кларксон предупредил поклонников, что новые эпизоды будут совсем не похожи на предыдущие.

- Обычно мы стараемся делать шоу добрым, спокойным и веселым. Но эти серии совсем другие. Смотреть их очень тяжело, - признался он. Пока Джереми показал душераздирающие фото из больничной палаты.

Кларксон поделился новостями о том, что у него возникли осложнения после курса лечения. Кадр из телешоу Clarkson's Farm / Prime Video

У КЛАРКСОНА БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ И СИГАРЕТАМИ

Проблемы со здоровьем преследуют шоумена два последних года. Начались они после купания в Индийском океане. Джереми отплыл от берега совсем недалеко, но еле смог вернуться: «В моих легких было больше воды, чем в озере, я был практически мертв».

В Британии он продолжал чувствовать боли в груди. Врачи обнаружили практически полностью закупоренную артерию и установили стент.

Несмотря на новый диагноз, Кларксон продолжает работать. Сейчас идут съемки очередного сезона телевикторины «Кто хочет стать миллионером?», которую он ведет, Amazon подтвердил планирование шестого сезона «Фермы Кларксона». Однако съемки стартуют только после того, как ведущий сможет восстановить силы.

Большую часть жизни Джереми был завзятым курильщиком и бросил пагубную привычку в 57 лет, когда заболел тяжелейшей пневмонией. Врачи тогда поставили ему ультиматум: либо он отказывается от сигарет, либо последствия станут фатальными.

Также Кларксон не ограничивал себя в спиртном и нездоровой еде. Все не могло не сказаться на состоянии телеведущего.

Джереми не был бы собой, если бы не превратил болезнь в часть шоу. Рекламные контракты посыпались на него как из ведра, вдобавок неделю назад он открыл платформу Only Farmers для бронирования отдыха и экскурсий на фермах.

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