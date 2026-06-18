Кошка не снимает, а усугубляет стресс: ученые пришли к неожиданному выводу

Погладил кошку – снял стресс? Многие владельцы пушистых созданий уверены, что так и есть. Однако новое (и крайне противоречивое) исследование, предпринятое учеными из Открытого университета в Нидерландах, показало, что кошки вообще не снимают стресс, а иногда даже добавляют. KP.RU вник в аргументы статьи, опубликованной в издании Frontiers in Psychology.
Ученые связались с владельцами кошек и собак, и было таких владельцев аж 188. Несколько раз в день испытуемые, с помощью мобильного телефона, отправляли ученым отчеты о своем психологическом состоянии. Они также сообщали о фактах «тесного взаимодействия с животным», то есть попросту, гладили кошку или играли с собакой – и писали об этом.
Собственно, вот и весь эксперимент.
Оказалось: люди, которые попали в трудную ситуацию и испытали кратковременный стресс, поглаживая кошку, только усугубляли свое состояние. Не утешили их пушистые, не помогли решить проблему.
- Взаимодействие с животным не стало буфером для стресса, - говорит соавтор исследования, психолог Майке Яссенс. - В случае кошек мы даже заметили негативное воздействие.
Что касается собак, они тоже стресс не снимали, но хотя бы не усиливали.
В то же время ученые заметили, что, если не брать экстремальные ситуации, в целом наличие в доме животного делает хозяев более спокойными и «счастливыми». Что вообще-то противоречит сказанному выше.
- Положительное влияние общения с домашними животными на самочувствие, по-видимому, действительно существует, но, похоже, это происходит не потому, что животные помогают людям лучше справляться со стрессом именно в тот момент, когда он возникает, - говорит Майке Яссенс.
Ученые делают тысячу оговорок: выборка маленькая, методика удаленного эксперимента несовершенна, а многие полученные данные или не точны, или не объяснимы. Однако, уверенно заявляют: кошка – не таблетка, погладил и прошло. Хотя в целом радует. Ну, такое.
Кошки, которые у нас постоянно перед глазами, изучены на удивление плохо. И часто выводы науки противоречат тому, что люди видят своими глазами.
Так, в науке устоялось мнение, что кошки довольно глупы: себя в зеркале не узнают, шарики с буквами не достают, до обезьян и даже воронов им далеко. В то же время любой кошатник расскажет потрясающие истории, свидетельствующие о незаурядном уме пушистых.
Так и со стрессом. Люди уверены: гладить кошку – помогает снять тревогу. А ученые связи не увидели.
Это не первая в науке попытка изучить феномен «кошки – психотерапевта». Так, еще в далеком 2011 году появилось исследование (и оно нашумело) точно с такими же выводами: кошка не помогает, напротив, усугубляет, а «позитив» владельцам только кажется.
Однако, в 2016 году вышла другая статья, и там все наоборот: кошка (и собака) – это счастье и защита от переживаний. Правда, исследование (как и все прочие) основано на опросе 263 человек, так что «масштабным» и «исчерпывающим» его тоже не назовешь.
Производители кормов и прочих «кошачьих» вещей тщательно собирают научные данные позитивного плана. Так, на их сайтах можно прочитать, что кошка снижает выработку гормона стресса, кортизола, а частота мурлыканья (20-140 герц) благотворно влияет на нервную систему. Все эти факты в научной прессе действительно мелькали. Понятно, что производители собирают такие сведения ради продвижения своих услуг. Что не делает сами выводы ложными.
Строго доказанным можно считать утверждение, что для одиноких пожилых людей кошка – отличная защита от деменции и прочих старческих проблем с мозгом. Воспринимая питомца как «товарища», а то и «внука», пожилой человек держит голову в тонусе. Ему есть о ком заботиться! И это действительно помогает.
- Я много раз видел, как кошка ложилась на голову человека, страдающего головной болью, и боль уходила, - говорит историк, а также авторитетный человек в «кошачьем» сообществе Москвы Андрей Астайкин. - Я думаю, все дело в эффекте плацебо, но если это работает, значит, работает.
Конечно, наука обязана быть объективной. Но в мире, где так остро стоит проблема бездомных животных, исследование, основанное на опросе пары сотен человек, и утверждающее, что «кошки усугубляют стресс» (но это неточно) может ударить по судьбам конкретных пушистиков. Возможно, ученым стоит думать и об этических последствиях своих выводов, раз уж все, что связано с кошками, становится вирусным.
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