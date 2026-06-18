Кошка не снимает, а усугубляет стресс: ученые пришли к неожиданному выводу

Новое (и крайне противоречивое) исследование показало, что кошки вообще не снимают стресс, а иногда даже добавляют его. Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

Погладил кошку – снял стресс? Многие владельцы пушистых созданий уверены, что так и есть. Однако новое (и крайне противоречивое) исследование, предпринятое учеными из Открытого университета в Нидерландах, показало, что кошки вообще не снимают стресс, а иногда даже добавляют. KP.RU вник в аргументы статьи, опубликованной в издании Frontiers in Psychology.

Ученые связались с владельцами кошек и собак, и было таких владельцев аж 188. Несколько раз в день испытуемые, с помощью мобильного телефона, отправляли ученым отчеты о своем психологическом состоянии. Они также сообщали о фактах «тесного взаимодействия с животным», то есть попросту, гладили кошку или играли с собакой – и писали об этом.

Собственно, вот и весь эксперимент.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ВЫВОДЫ

Оказалось: люди, которые попали в трудную ситуацию и испытали кратковременный стресс, поглаживая кошку, только усугубляли свое состояние. Не утешили их пушистые, не помогли решить проблему.

- Взаимодействие с животным не стало буфером для стресса, - говорит соавтор исследования, психолог Майке Яссенс. - В случае кошек мы даже заметили негативное воздействие.

Что касается собак, они тоже стресс не снимали, но хотя бы не усиливали.

В то же время ученые заметили, что, если не брать экстремальные ситуации, в целом наличие в доме животного делает хозяев более спокойными и «счастливыми». Что вообще-то противоречит сказанному выше.

Также ученые заметили, что, если не брать экстремальные ситуации, в целом наличие в доме животного делает хозяев более спокойными и «счастливыми». Фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock/Fotodom

- Положительное влияние общения с домашними животными на самочувствие, по-видимому, действительно существует, но, похоже, это происходит не потому, что животные помогают людям лучше справляться со стрессом именно в тот момент, когда он возникает, - говорит Майке Яссенс.

Ученые делают тысячу оговорок: выборка маленькая, методика удаленного эксперимента несовершенна, а многие полученные данные или не точны, или не объяснимы. Однако, уверенно заявляют: кошка – не таблетка, погладил и прошло. Хотя в целом радует. Ну, такое.

ПЛОХО ИЗУЧЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Кошки, которые у нас постоянно перед глазами, изучены на удивление плохо. И часто выводы науки противоречат тому, что люди видят своими глазами.

Так, в науке устоялось мнение, что кошки довольно глупы: себя в зеркале не узнают, шарики с буквами не достают, до обезьян и даже воронов им далеко. В то же время любой кошатник расскажет потрясающие истории, свидетельствующие о незаурядном уме пушистых.

Так и со стрессом. Люди уверены: гладить кошку – помогает снять тревогу. А ученые связи не увидели.

Это не первая в науке попытка изучить феномен «кошки – психотерапевта». Так, еще в далеком 2011 году появилось исследование (и оно нашумело) точно с такими же выводами: кошка не помогает, напротив, усугубляет, а «позитив» владельцам только кажется.

Однако, в 2016 году вышла другая статья, и там все наоборот: кошка (и собака) – это счастье и защита от переживаний. Правда, исследование (как и все прочие) основано на опросе 263 человек, так что «масштабным» и «исчерпывающим» его тоже не назовешь.

Кошки, которые у нас постоянно перед глазами, изучены на удивление плохо. Фото: svitlini/Shutterstock/Fotodom

Производители кормов и прочих «кошачьих» вещей тщательно собирают научные данные позитивного плана. Так, на их сайтах можно прочитать, что кошка снижает выработку гормона стресса, кортизола, а частота мурлыканья (20-140 герц) благотворно влияет на нервную систему. Все эти факты в научной прессе действительно мелькали. Понятно, что производители собирают такие сведения ради продвижения своих услуг. Что не делает сами выводы ложными.

ГЛАВНОЕ – ЭТО РАБОТАЕТ

Строго доказанным можно считать утверждение, что для одиноких пожилых людей кошка – отличная защита от деменции и прочих старческих проблем с мозгом. Воспринимая питомца как «товарища», а то и «внука», пожилой человек держит голову в тонусе. Ему есть о ком заботиться! И это действительно помогает.

- Я много раз видел, как кошка ложилась на голову человека, страдающего головной болью, и боль уходила, - говорит историк, а также авторитетный человек в «кошачьем» сообществе Москвы Андрей Астайкин. - Я думаю, все дело в эффекте плацебо, но если это работает, значит, работает.

Конечно, наука обязана быть объективной. Но в мире, где так остро стоит проблема бездомных животных, исследование, основанное на опросе пары сотен человек, и утверждающее, что «кошки усугубляют стресс» (но это неточно) может ударить по судьбам конкретных пушистиков. Возможно, ученым стоит думать и об этических последствиях своих выводов, раз уж все, что связано с кошками, становится вирусным.

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