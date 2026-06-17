Аукцион по продаже сумки из кожи тиранозавра с треском провалился: под видом динозавра продавали курицу в бриллиантах

Аукцион в Париже, где компания Giquello впаривала сумку модницам, полностью провалился Фото: REUTERS.

В Париже на днях продавали сумку из кожи тираннозавра. Вы не ослышались, речь о тех самых жуткого вида динозаврах, которые обитали на Земле 66-68 миллионов лет назад. Возможно, кто-то изобрел машину времени и добыл кусочек кожи? Или «Парк Юрского периода» - не фантастика? Все намного, намного интереснее. Разбираемся, откуда добыли материал, и почему сумку так никто и не купил.

ТЯНЕТСЯ, КАК РЕЗИНА

Перенесемся на четверть века назад. Начало нулевых годов. США, штат Монтана. Знаменитое палеонтологическое «месторождение» Хелл-Крик. Сегодня это выжженные пустынные места, а миллионы лет назад здесь, во влажных тропических болотах, кипела жизнь. Тираннозавры – колоссальные создания на мощных ногах, с крошечными «ручками» и огромной головой, терроризировали окрестности.

Одному повезло попасть в историю. Его кости оказались запечатанными в песчанике, без доступа кислорода. Ученые, откопавшие каменный массив, сразу поняли: внутри – настоящая ткань животного. Наконец-то мы узнаем, из чего эти чудовища состояли! Окаменелости, конечно, чрезвычайно информативны. Но окаменелость – лишь форма, в ней реальный биологический материал давно замещен горными породами. А тут, видимо, сохранился «исходник».

Тираннозавры – колоссальные создания на мощных ногах, с крошечными «ручками» и огромной головой. Фото: Edwin Butter/Shutterstock/Fotodom

Образцы прибыли в лабораторию университета штата Северная Каролина. Лаборант Мэри Швейцер аккуратно растворила каменную оболочку в слабой кислоте, и не поверила своим глазам. В ее руках оказалась ткань, гибкая и мягкая, которая тянулась, как резина. Под микроскопом потрясенная лаборант узрела клетки и кровеносные сосуды.

Открытие признали не сразу. И все-таки удалось доказать: в руки ученых попал костный коллаген, структурный белок, который формирует каркас кости.

И он немного напоминал куриный коллаген. Да, птицы произошли от динозавров. Но не комично ли, что самый страшный зверь Юрского периода – по сути курица?

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ НА ЭТОМ ДЕНЕГ

Шли годы, генная инженерия набирала обороты.

В 2025 году кто-то в международном креативном агентстве VML мучительно думал, чем удивить народ. На глаза попалась статья о давней находке. Идея! А сделаем-ка мы вещь из уникального материала - кожи динозавра! Какую вещь? Сумочку, конечно. Богатые дамы готовы платить за сумочки баснословные деньги.

Идея про кожу динозавра пришла, впрочем, не с чистого листа: три года назад агентство уже потрясало мир фрикадельками из мамонта (см. «Кстати»).

Для солидности VML подключила две компании, The Organoid Company и Lab-Grown Leather Ltd. Им предстояло обеспечить научную базу проекта. Первая занимается выращиванием трехмерных органов человека (для тестирования лекарств), вторая – производит кожу, как настоящую, но без убийств животных и прочих жестокостей: ее выращивают из клеток в биологических реакторах.

Главная задача заключалась в том, чтобы продукт не воспринимался как «искусственная кожа», как имитация. Для этого надо было убедить рынок: мы не кожзам гоним.

Как заявляют компании, они изучили образцы коллагена, и с помощью ИИ восстановили полную генетическую цепочку. И вырастили кожу тираннозавра так, как обычно выращивают «живое синтетическое» в биологическом реакторе.

А, кстати, как?

Как заявляют компании, они изучили образцы коллагена, с помощью ИИ восстановили полную генетическую цепочку и вырастили кожу тираннозавра так, как обычно выращивают «живое синтетическое» в биологическом реакторе Фото: REUTERS.

НАУКА И НЕМНОГО МАГИИ

Итак, у нас есть костный белок, но нет ДНК динозавра. ДНК не сохраняется даже в законсервированных окаменелостях.

Впрочем, даже от коллагена – скорее тень. Множество «генетических деталей» белка пропали навсегда. Здесь-то и потребовалась прозорливость ИИ, который домыслил утраченное. При этом ИИ опирался на предположение, что динозавры – предки птиц и крокодилов. Ох, нехорошо получается. С одной стороны, коллаген из раскопок вроде и правда доказывает - птицы произошли от динозавров. С другой, восстанавливая этот самый коллаген, мы исходим из гипотезы, что птицы и есть родственники динозавров. Какой-то замкнутый круг. Ну ладно.

Подчеркнем (это важно): мастера не имели дела ни с единой реальной молекулой из тех раскопок. Брали только информацию.

Так или иначе, у нас в распоряжении целый «пазл»: 1400 аминокислот, 18 тысяч знаков генетического кода.

И мы просим компанию The Organoid Company на основе этого «чертежа» построить натурную модель. То есть взять реальные вещества, и соединить их в точности, как на «чертеже». Что получилось? Вожделенная ДНК динозавра!

Затем берется набор живых клеток (и да, это были куриные клетки), куда наша ДНК внедряется. Видели, как разводят мидий? Ставят в воде этакие сети, а мидии за ячейки хватаются. Так и тут. Создали сетку из тончайших синтетических нитей, и принялись цеплять на них клетки. Этим занималась уже фирма Lab-Grown Leather.

Мало-помалу сетка обросла тканью, живые клетки перестали нуждаться в «подпорках». И вот у нас уже миллиарды клеток (а начинали-то с одной). В итоге ученые наконец получили четыре листа формата А4 «настоящей кожи динозавра».

Фото: REUTERS.

Еще один сомнительный нюанс: инженеры заставили клетки расти так, чтобы получилось нечто грубое и чешуйчатое. «Как у динозавра». А как у динозавра? Мы не знаем. Как отметила палеонтолог Мелани Дюринг, мы понятия не имеем, какова подлинная фактура кожи тираннозавра.

И НЕМНОГО ЧЕРНЫХ БРИЛЛИАНТОВ

Теперь представьте, что вы приходите в ателье с этими четырьмя листами, и говорите мастеру:

- Себестоимость материала – 80 тысяч евро. Как видишь, его мало. Сшей-ка мне из этого сумку без остатков и обрезков.

Кстати о себестоимости: львиную долю в ней составляют услуги ИИ-инженеров. То есть сам «материал», работа реактора – ерунда. А вот инженеры трудиться за копейки отказались.

Шитье поручили фирме Enfin Levé. Эти ребята-дизайнеры из Берлина горазды на выдумки (основатель бренда – Михал Хадас). Они работают с дорогими и высокотехнологичными материалами, выдумывая что-то на стыке моды и науки.

- Хм, а эта ваша кожа тираннозавра втрое прочнее кожи быка, ведет себя непредсказуемо, как резать-то будем? – примерно такие реплики звучали в мастерской, но – справились.

Получилась, по их собственным словам, «агрессивная» вещь, которую для пущей убедительности снабдили вставками из серебра и черными бриллиантах.

Ух ты, богато.

Именно этот арт-объект представили публике весной в амстердамском музее Art Zoo. Рядом с сумкой стоял макет тираннозавр в натуральную величину. Что могло пойти не так?

Фото: Art Zoo Museum/VML

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

Ну, примерно все. Уже на презентации стало понятно, что мировое научное сообщество все эти художества не приняло.

Скептиков возглавил палеонтолог Томас Хольц-младший, который как дважды два показал, что из кости нельзя сделать кожу. В порыве энтузиазма как-то забыли, что коллаген-то костный. А костный белок к кожному отношения не имеет. Вот это поворот.

Аукцион в Париже, где компания Giquello впаривала сумку модницам, полностью провалился. Организаторы рассчитывали на 500 тысяч долларов. Цена, ниже которой торги отменяются – 300 тысяч. Поскольку стоимость лота едва доползла до 150 тысяч, и замерла, как вкопанная, лот сняли.

Причиной оказался именно разнос со стороны научного сообщества. Смутила и «новизна»: если подлинная кость тираннозавра, всего лишь кость! – может уйти с молотка за 6-8 миллионов, тут мы имеем вещь, сработанную в 2026 году.

И самое неожиданное: хваленый дизайн компании Enfin Levé просто не понравился. Какой-то кусок угля, писали модные журналы. Это для готов-панков-неформалов? У очень богатых людей есть свои представления о том, что такое «красиво». Не угадали.

ЗРЯ ЗАБЫЛИ О СПИЛБЕРГЕ

Тем не менее, вещь остается интересной, но не как «сумка из кожи тираннозавра», а как высокая и, возможно, даже полезная технология на будущее. Органы выращивать. Или, когда научимся реконструировать тираннозавров, дополнять утраченные элементы. Вырастили динозавра, вроде бегает и рычит, а ручек-то нету. Раз, сделали ручки.

Возможно, организаторам с самого начала не стоило играть в науку, а пригласить режиссера «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга. На имя потянулись бы киноманы, и все бы получилось. Или торговать вещью именно как объектом технологическим, а не палеонтологическим. Впрочем, кто мы такие, чтобы давать советы. Там люди поумнее нас думали, да, как петух, в суп попали.

После аукциона компания BSF Enterprise PLC (она финансировала все работы) пытается договориться с богачами напрямую и ведет тихие приватные переговоры.

Тираннозавр попытался вернуться в наш мир – пусть в виде сумки. Но ни чучелом, ни тушкой – не получилось.

КСТАТИ

А еще были котлеты из мамонта

Мамонты жили тысячи, а не миллионы лет назад. Поэтому в вечной мерзлоте нет-нет, да попадается настоящее мясо. Среди геологов ходят байки, что его давали собакам (и те ели), и даже вроде лакомились сами (вряд ли). Но знакомая нам компания VML три года назад пошла сложным путем. Они наняли фирму Vow из Австралии (а много ли там мамонтов?), восстановили ДНК мамонта, недостающие части кода подретушировали с помощью ДНК слонов, и внедрили в стволовые клетки овцы. Получилась фрикаделька размером с футбольный мяч, но все ее отказались есть. Котлету передали в музей науки в Амстердаме, и там она вроде как лежит до сих пор.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Можно ли вырастить динозавра, как в кино?

Если верить «Парку Юрского периода», сначала в янтаре нашли кровь динозавра. Кровь содержалась в комарах, которые кусали динозавров, а потом увязли в смоле. Ученые якобы извлекли кровь, получили ДНК, и вживили в яйца страусов.

К сожалению, это кино. В реальности ДНК погибнет через 6 миллионов лет. Как отмечал Логан Кистлер из Смитсоновского института, на Земле нет ни единой молекулы ДНК динозавра. Вторая проблема – куда ДНК вставлять. Да, птицы – родственники динозавров, но неимоверно далекие. Лазейка, впрочем, есть. Цыпленок, пока он эмбрион, проходит через «стадию динозавра». Вот бы на этом этапе «отключить» его развитие, а затем стимулировать рост. И такие попытки были. Вот только живого динозавра как не было, так и нет.

КОНКРЕТНО

СУМКА

Размеры: 24 на 25 на 11 см

Вес: 350 г

Тип: клатч

Особенность: втрое прочнее кожи быка (толщина 2 мм)

Детали: накладки черненого серебра, инкрустация черными бриллиантами

Ремешок: нейлон

Цвет: сине-зеленый

Текстура: чешуйки

Себестоимость: около $100 тыс, заявленная стоимость $500 тыс, не продана.

ТИРАННОЗАВР

Крупнейший сухопутный хищник в истории

Размеры: длина от носа до кончика хвоста – 12-13 м, рост 6 м

Масса: до 10 тонн

Толщина кожи: 1 мм (гипотетически)

Зубы: 60 штук размером с банан

Вымер: от удара астероида

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