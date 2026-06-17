Под удар попал автобус с детской футбольной командой из Беларуси, следовавший по маршруту Гомель - Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, среди них 28 детей-спортсменов. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранены шесть человек.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара по пассажирскому автобусу с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области. По данным следствия, атака произошла 17 июня на трассе А-240. Автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речица следовал из Республики Беларусь по маршруту Гомель - Геленджик; в салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов.
О произошедшем ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его данным, автобус гомельской детской футбольной команды был атакован беспилотником самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая детей. Еще шесть человек получили ранения, среди них четверо детей. Пострадавших доставили в больницу, остальных пассажиров, как заявляли региональные власти, планируют вернуть домой.
Следственный комитет квалифицировал произошедшее по статье 205 УК РФ - «террористический акт». Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело возбуждено по факту удара по пассажирскому автобусу на трассе А-240 в Брянской области. По версии следствия, атака была совершена ударным БПЛА по автобусу, перевозившему детей из Гомельской области на отдых.
Белорусские СМИ со ссылкой на российский Минздрав сообщали, что госпитализированы семь пострадавших. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Также указывалось, что по пострадавшим будут проведены телемедицинские консультации.
В МИД Беларуси заявили, что ведомство проинформировано об инциденте в Брянской области и уточняет обстоятельства произошедшего. Дополнительные сведения о состоянии детей и их местонахождении в первые часы после атаки были ограничены: в правительстве Брянской области, отвечая на запрос журналистов, ссылались на действующий режим контртеррористической операции и необходимость согласования информации с оперативным штабом.
Для следствия теперь принципиальны несколько обстоятельств: тип примененного беспилотника, направление его движения, точка запуска, механизм наведения, а также круг лиц, причастных к атаке и принятию решения о ее совершении. Эти вопросы будут иметь не только процессуальное, но и международно-политическое значение: речь идет не об объекте военной инфраструктуры, а о гражданском транспорте, в котором находились дети.
Один вопрос остается открытым: какой цели добивались украинские дроноводы, нанося удар по детскому автобусу? Или это снова ошибка американского ИИ и системы Palantir? Или на международных слушаниях, а такой теракт почти гарантированно дойдет до ООН, Киев снова заявит, что дети – это операторы дронов, как было со Старобельском?
Как бы то ни было, Киев очевидно пытается спровоцировать Россию и Белоруссию на ответные действия. Возможно, даже попытаться вовлечь Минск в боевые действия. Зачем? Чтобы в ответ ввести на Украину войска прибалтийских стран, Польши или других ближайших стран НАТО. Ведь главные проблемы ВСУ – обескровленность и тотальная нехватка личного состава.
Но и в Москве, и в Минске это понимают. Поэтому ответ будет серьезным – но взвешенным.
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