СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара по пассажирскому автобусу с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области. Фото: evkovalchuk @ МАКС

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Под удар попал автобус с детской футбольной командой из Беларуси, следовавший по маршруту Гомель - Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, среди них 28 детей-спортсменов. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранены шесть человек.

ПОДРОБНОСТИ АТАКИ НА АВТОБУС С ДЕТЬМИ ИЗ БЕЛОРУССИИ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара по пассажирскому автобусу с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области. По данным следствия, атака произошла 17 июня на трассе А-240. Автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речица следовал из Республики Беларусь по маршруту Гомель - Геленджик; в салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов.

О произошедшем ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его данным, автобус гомельской детской футбольной команды был атакован беспилотником самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая детей. Еще шесть человек получили ранения, среди них четверо детей. Пострадавших доставили в больницу, остальных пассажиров, как заявляли региональные власти, планируют вернуть домой.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Следственный комитет квалифицировал произошедшее по статье 205 УК РФ - «террористический акт». Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело возбуждено по факту удара по пассажирскому автобусу на трассе А-240 в Брянской области. По версии следствия, атака была совершена ударным БПЛА по автобусу, перевозившему детей из Гомельской области на отдых.

В результате атаки БПЛА на автобус погибла женщина, сопровождавшая детей. Еще шесть человек получили ранения, среди них четверо - дети. Фото: evkovalchuk @ МАКС

Белорусские СМИ со ссылкой на российский Минздрав сообщали, что госпитализированы семь пострадавших. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Также указывалось, что по пострадавшим будут проведены телемедицинские консультации.

В МИД Беларуси заявили, что ведомство проинформировано об инциденте в Брянской области и уточняет обстоятельства произошедшего. Дополнительные сведения о состоянии детей и их местонахождении в первые часы после атаки были ограничены: в правительстве Брянской области, отвечая на запрос журналистов, ссылались на действующий режим контртеррористической операции и необходимость согласования информации с оперативным штабом.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ: ЗАЧЕМ УКРАИНА УДАРИЛА ПО ДЕТСКОМУ АВТОБУСУ?

Для следствия теперь принципиальны несколько обстоятельств: тип примененного беспилотника, направление его движения, точка запуска, механизм наведения, а также круг лиц, причастных к атаке и принятию решения о ее совершении. Эти вопросы будут иметь не только процессуальное, но и международно-политическое значение: речь идет не об объекте военной инфраструктуры, а о гражданском транспорте, в котором находились дети.

Один вопрос остается открытым: какой цели добивались украинские дроноводы, нанося удар по детскому автобусу? Или это снова ошибка американского ИИ и системы Palantir? Или на международных слушаниях, а такой теракт почти гарантированно дойдет до ООН, Киев снова заявит, что дети – это операторы дронов, как было со Старобельском?

Как бы то ни было, Киев очевидно пытается спровоцировать Россию и Белоруссию на ответные действия. Возможно, даже попытаться вовлечь Минск в боевые действия. Зачем? Чтобы в ответ ввести на Украину войска прибалтийских стран, Польши или других ближайших стран НАТО. Ведь главные проблемы ВСУ – обескровленность и тотальная нехватка личного состава.

Но и в Москве, и в Минске это понимают. Поэтому ответ будет серьезным – но взвешенным.

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