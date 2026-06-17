«Это вампиры, они питаются нашей болью»: полковник Матвийчук высказался об ударе по автобусу с белорусскими футболистами

Заказной автобус вез ребят на отдых в Геленджик и попал под обстрел ВСУ. Фото: Егор КОВАЛЬЧУК

Украинские беспилотники нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Машина с юными футболистами следовала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Ранены шесть человек. В том числе, четверо ребят. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры будут возвращены домой.

СКР возбудил дело о теракте. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей.

На Радио "Комсомольская правда" говорили с полковником в отставке, военным экспертом, главным редактором информагентства ANNA-NEWS Анатолием Матвийчуком.

Атака была целенаправленной. Фото: sbbytoday @ соцсети

МЫ ВОЮЮЕМ НЕ С ЛЮДЬМИ

- Они опять бьют по детям...

- То, что произошло, говорит о том, что на той стороне не договороспособные люди. Они понимают только силу. Ответ должен быть таким - только удары по центрам принятия решений. Мы воюем не с людьми. Воюем с идеологией неонацизма. При том то, что киевский режим делает против России, по мнению Европы суду не подлежит. Этому потворствуют структуры и ЕС, и НАТО.

- Военные и политические эксперты об этом говорят — но Киеву все-равно, и после атаки на общежитие педагогического колледжа они атакуют автобус с детской командой.

- Они знают, где и как ударить больнее. Это вампиры. Они питаются нашей болью, выплесками наших эмоций. Разрушив школу, больницу, поразив поезд и автобус, ранив или убив детей — они наносят нам сильный эмоциональный урон.

- Они надеются на что?

- На то, что это в итоге выльется в серьезные внутренние потрясения. Они добиваются смены режима и смены власти. И разрушения России.

БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ

- Для нас-то не важно, чьи это дети, но в данном случае, они из Беларуси — это что, попытка втянуть Минск в конфликт на Украине?

- Киеву невыгодно, чтобы Беларусь вступила конфликт на российской стороне. Они скорее бы хотели, чтобы белоруссов обвинили в неоправданной агрессии против Украины. И против Беларуси начались военные действия — силами НАТО.

- Для чего?

- Это отвлечение одного из главных, едва ли не единственных союзников России — и чтобы разжечь их внутренние проблемы. Есть же и так называемый белорусский полк Калиновского*, который воюет на стороне Украины в зоне СВО. Они все время его используют как красную тряпку. Пытались его перебросить уже на польско-белорусскую границу. Это игра вдолгую. Такая… многоходовка. Попытки взбудоражить белорусскую общественность — и через детей, и через энергетику.

Да, Лукашенко не раз заявлял про нейтральность белорусскую - и они пытаются держать марку, а Киев их провоцирует.

Удар по белорусским детям - попытка втянуть страну в конфликт. Фото: Егор КОВАЛЬЧУК

КТО НЕ МОЛЧИТ?

- Мария Захарова предложила дать жесткую оценку атакам на пассажирские поезда и автобусы, иначе это будет поощрением преступлений нацистов — но международное сообщество вновь молчит и «не замечает» ничего?

- Ну, например из Китая и Индии звучало осуждение как ударов по Старобельску, так и по гражданским поездам и автобусам. А запад уже взял на вооружение приемы геббельсовской пропаганды. Урсула фон дер Ляйен ведь обмолвилась в то же духе, что и нацисты — что русские, мол, это недочеловеки. И, как минимум, европейское сообщество не должно относиться к русским, как к субъектам права, носителям общечеловеческих «демократических ценностей». Они все наши действия представляют аморальными и агрессивными — и не важно, есть ли тому фактические подтверждения. Поскольку «агрессия России» направлена против Украины, которая «стоит на страже истинных европейских ценностей». Тут полный правовой нигилизм по отношению к нам.

- И что, нам в такой ситуации бесполезно искать союзников?

- Назову пять наших союзников. Беларусь, КНДР, наши армия, флот и беспилотные войска. Россия была создана мечом - им себя утверждает и защищает

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Били целенаправленно, убита сопровождающая: ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области

Попытка решить главную проблему ВСУ: Зачем Киев ударил по автобусу с белорусскими футболистами в Брянской области

* – Организация признана террористической и запрещена на территории России и Белоруссии.