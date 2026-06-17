Белый дом не спешит публиковать текст мирного меморандума, который будет подписан с Ираном в пятницу, 19 июня, на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии. Фото: REUTERS.

Белый дом не спешит публиковать текст мирного меморандума, который будет подписан с Ираном в пятницу, 19 июня, на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии. Ожидается, что документ «украсят» автографами вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Не торопится с публикацией и Тегеран. Местные агентства сообщают: это сделают после подписания. И называют «неточной» версию документа, которую обнародовало агентство Bloomberg.

Меморандум, уверяют иранцы — например, журналисты портала Tasnim со ссылкой на близкие к переговорной команде источники - действительно состоит из 14 пунктов. Однако в опубликованном Bloomberg варианте, в частности, в пункте, который касается Ормузского пролива, «отсутствуют важные ключевые слова».

Тегеран недоволен тем, что тут не значатся правила оплаты за проход через Ормузский пролив. Фото: REUTERS.

КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ?

Сегодня на саммите G7 во Франции Дональд Трамп снова грозил Ирану: мол, если на дальнейших переговорах что-то пойдет не так и Тегеран «поведет себя плохо», Штаты вернутся к бомбардировкам Исламской республики.

А еще президент США, по сути, опроверг информацию о том, что в меморандуме зафиксируют создание инвест-фонда на $300 млрд для восстановления иранской экономики - хотя сей пункт значился во всех вариантах утечек. «Это неправда. Мы не инвестируем ни цента. Если это сделают страны Персидского залива - то хорошо. Но они не будут делать это еще некоторое время, пока не разберутся с поведением» иранцев.

Источники Bloomberg оговорились: детали продолжают согласовывать, формулировки еще могут измениться до подписания.

Но все же о чем же конкретно написано в спорном, с иранской точки зрения, пятом пункте про Ормуз по версии американского агентства?

«После подписания Меморандума Иран незамедлительно предпримет шаги, чтобы в течение 30 дней возобновилось движение торговых судов из Персидского залива в Оманское море и обратно в довоенном объеме, принимая во внимание необходимость устранения технических препятствий и обезвреживания мин Ираном».

Судя по всему, Тегеран недоволен тем, что тут не значатся правила оплаты за проход через Ормузский пролив. Ведь после основных переговоров, которые должны идти еще два месяца, иранцы намерены взимать с танкеров и сухогрузов пошлины. Формально — как экологический сбор и плату за услуги по навигации, страховке, охране.

Между тем, по информации Politico, деньги намерены взимать сами американцы - за то, чтобы суда проходили Ормуз в сопровождении их военных кораблей и пользовали страховками американских фирм.

ГДЕ ТРИСТА ТРИЛЛИОНОВ?

Что касается фонда на $300 триллионов, то вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью CBS сообщил: доступ к нему Тегеран получит не просто после подписания основного соглашения (того самого, что будет обсуждаться еще два месяца). А лишь после того, как демонтирует свою ядерную программу, ликвидирует запасы обогащенного урана и согласится на жесткие внешние инспекции.

Да и сам фонд еще не создан, хотя, пишет Reuters, страны Персидского залива и частные компании из других государств, включая США предварительно согласились обеспечить половину его наполнения.

В общем, со стороны по реалистичности это напоминает план превращения сектора Газа в цветущий курорт. На счету созданного ради этого Трампом «Фонда мира» денег нет до сих пор.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/www.imago-images.de/Global Look Press

КОГДА РАЗМОРОЗЯТ АКТИВЫ?

Версия меморандума, которую 15 июня опубликовало иранское агентство Mehr, гласила: еще до начала основных переговоров американцы разморозят половину от $24 млрд замороженных иранских активов. Согласно варианту Вloomberg, пункт выглядит гораздо более расплывчато. Сумма не называется, а разморозка средств завязана на некий «переговорный прогресс».

Джей Ди Вэнс так и вовсе опроверг историю с 24 миллиардами: дескать, об этом речь вообще не шла, с иранцами тему обсудят позже.

Так что к пятнице возможны большие сюрпризы.

Кстати, если меморандум или последующая сделка сорвутся, часть вины за это возложат на Вэнса, гораздо более скептически настроенного по отношению к Украине, чем «ястреб»-госсекретарь Марко Рубио. Оба считаются главными претендентами от республиканцев на пост президента США.

К тому же с иранцами переговариваются те же Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые ведут с Москвой переговоры по Украине. Как бы трамповским гневом в случае провала не зацепило их тоже.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТ НЕФТЬ?

За трое суток после объявления Трампа о том, что с Ираном подпишут меморандум, через Ормузский пролив прошли всего семь судов. Дональд обещает: до полной разблокировки надо подождать еще пару дней. Но возможно ли это на практике с учетом массы спорных вопросов - и большого количества мин?

Сегодня на торгах цена барреля Вrent падала ниже $78 (до войны она колебалась между 70-75 долларами, во время конфликта достигала пика в $126). Если соглашение с Тегераном сорвется, нефть сделает обратный кульбит…

Эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов в интервью KP.RU отмечает:

– Попытки США и Израиля ослабить иранский ракетный потенциал успехом не увенчались. По оценкам американской разведки, более половины ракет и пусковых установок остается у Ирана в распоряжении.

Именно Иран в ходе конфликта продемонстрировал способность влиять на мировую энергетику и вынудил Вашингтон в итоге реагировать дипломатически, а не военным путем.

В то же время в меморандуме заложен потенциальный внутренний конфликт. Выбор в пользу переговорного сценария вместо силового, который поддерживала часть консервативных кругов, может со временем обернуться политическими издержками для иранского руководства – особенно если США нарушат договоренности либо используют соглашение как временную паузу.

При благоприятном развитии событий меморандум, однако, может стать основой более устойчивой архитектуры безопасности Ближнего Востока. Но для этого потребуется подключение дополнительных гарантов, включая Россию и Китай, без которых долгосрочная легитимность такого соглашения останется под вопросом.

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