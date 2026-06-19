70 блогеров и звезд обмануты на 100 млн рублей: подробности громкой аферы

У аферистов расчет простой: многие блогеры не хотят публично рассказывать, что стали жертвой мошенников. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Не исключено, что в историю отечественной криминалистики эта история войдет, как самая громкая афера, жертвами которой стали российские блогеры. Не один, не два, не три – их количество исчисляется десятками!

ХУДОЖНИЦА СО «СВЯЗЯМИ»

На днях в Москве арестовали 29-летнюю Хатуну Аташян. Девушка когда-то трудилась в судебной системе (какое-то время даже была секретарем городского суда в Подмосковье!), пыталась устроиться в органы таможни, но в последний год назад начала стремительно выходить в «высший свет». Например, на некоторых модных сайтах ее начали представлять, как художницу. Жанр своих картин, написанных под влиянием Фриды Кало, сама Хатуна называла «сюрреализмом с нотками примитивизма». На одной из модных наград Аташян даже подарила свою картину певице Заре… По версии следствия, все эти публикации и мелькание в бомонде стали лишь подготовкой к преступлению.

Параллельно Хатуна начала связываться с популярными блогерами и другими знаменитостями, представляясь VIP-партнером роскошных отелей в разных странах мира (ОАЭ, Франция, Турция). Звездам предлагалось бесплатно пожить несколько дней в люксовых номерах. Взамен – рассказать об отеле на своей страничке. И да, можно взять с собой супругов или детей. Но за них нужно будет немного доплатить с большой скидкой.

Отели, о которых шла речь, - действительно были элитные. Так что скидка все равно предусматривала суммы в несколько миллионов. Но многие на предложение Аташян соглашались и переводили ей деньги. Однако перед вылетом на место или даже уже по прилету оказывалось, что никто российских путешественников не ждет.

На данный момент известно, что предприимчивой художнице поверили около 70 человек, а общую сумму ущерба оценивают в 100 млн рублей. Среди пострадавших – блогерши Катя Мезенова (1,5 млн подписчиков в одной из соцсетей) и Никки Сей (1,3 млн), бывшая солистка группы Serebro Дарья Шашина (Чебанова), модель и участница шоу «Холостяк» Николь Сахтариди и многие другие.

Когда посыпался вал заявлений в правоохранительные органы, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Хатуну Аташян задержали, когда она пыталась через Белоруссию улететь в ОАЭ. Якобы «на отдых». Теперь Хатуна находится в СИЗО.

Хатуна Аташян в помещении суда. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Между тем эксперты уточняют, что эта история может быть лишь вершиной айсберга и о большинстве подобных преступлений против топ-блогеров могут не знать ни журналисты, ни полицейские. Почему?

«ЭТО ОБЫЧНАЯ СХЕМА»

Председатель Союза блогеров России Денис Нырков уточняет, что само по себе предложение Аташян к звездам российского интернета вовсе не выглядело подозрительным. Потому что по такой бартерной схеме работают очень многие.

- Это довольно распространенная практика в туристической отрасли, - объяснил эксперт корреспонденту KP.RU. - Например, блогеру могут полностью оплатить проживание и перелет, а для членов семьи или сопровождающих предоставить существенные скидки. Я бы сказал, что это одна из самых популярных бартерных моделей в тревел-сегменте. Многие отели, курорты и туристические компании работают именно так. Поэтому подобное предложение само по себе обычно не вызывает подозрений. Но нынешняя ситуация доказывает, что под видом реального партнера может оказаться мошенник. Причем, внешне все может выглядеть абсолютно профессионально и прозрачно: договоры, переписка, красивые презентации, рекомендации и даже отзывы других людей.

Председатель Союза блогеров России Денис Нырков. Фото: Союз блогеров

- О каких необычных бартерных предложениях блогерам вам встречались?

- Например, блогерам предлагали бесплатно путешествовать на круизных лайнерах, тестировать премиальные автомобили, жить на частных виллах, участвовать в закрытых мероприятиях мировых брендов, получать ювелирные изделия на съемки или пользоваться бизнес-джетами в обмен на контент. То есть, ролики про ту или иную услугу. Но чаще всего встречаются более приземленные варианты: отели, рестораны, техника, одежда, косметика, автомобили, образовательные программы и различные сервисы.

При этом, по словам эксперта, обычно блогеров атакуют по тем же мошенническим схемам, что и предпринимателей.

- Во-первых, это фальшивые рекламодатели, которые просят внести предоплату за организацию съемки, логистику или бронь. Во-вторых, поддельные менеджеры известных брендов. Человеку пишут якобы от крупной компании и под разными предлогами пытаются получить деньги или доступ к аккаунтам. В случае захвата странички преступники могут вымогать крупные суммы за возврат контроля. В-третьих, распространены схемы с фишингом (кражи личных данных и реквизитов, - Авт.) и угоном аккаунтов через поддельные документы, медиакиты, ссылки на брифы и рекламные кабинеты. Помимо этого, часто встречаются предложения об инвестициях, криптопроектах или эксклюзивных партнерствах с обещанием высокой доходности. Так как блогеры часто намеренно выставляют напоказ свой высокий уровень доходов, они становятся привлекательной целью для мошенников.

АФЕРИСТЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Блогер CQvalie, он же Кирилл Раковский (его ролики собрали более 25 млн лайков Tit-Tok), рассказал KP.RU, что пока не сталкивался с мошенниками, которые предлагали что-либо по бартеру и просили доплатить. Зато однажды его пытались развести по другой схеме.

- Мне написал с предложением о сотрудничестве новый менеджер по рекламе. Условия мы согласовали, и он очень попросил добавить его в контакты по сотрудничеству на аккаунтах. Уже на следующий день он пришел с рекламным предложением от клиента. Создал беседу, где мы были втроем, и клиент спросил, может ли он перечислять деньги менеджеру. Я ответил, что да. А когда клиент прислал чек об оплате, менеджер тут же вышел из беседы и заблокировал нас. Клиент начал говорить, что мы его обманули, требовал либо вернуть ему деньги, либо запостить очень сомнительный пост в мой канал. Я ничего из этого не сделал. Потом коллеги мне объяснили, что на самом деле никакого клиента не было. Со мной общался с двух разных страниц один и тот же мошенник.

При этом Денис Нырков отмечает, что публичными становятся далеко не все преступления, жертвами которых становятся знаменитости из интернета.

- У аферистов расчет простой: многие блогеры не хотят публично рассказывать, что стали жертвой мошенников. Для человека с большой аудиторией это может восприниматься как репутационный риск. Во-вторых, иногда украденные суммы оказываются относительно небольшими по сравнению с доходами блогера, и человек просто предпочитает не тратить время на длительные разбирательства. В-третьих, бывают ситуации, когда пострадавший понимает, что сам допустил серьезную ошибку и не хочет выносить эту историю в публичное пространство.

То есть, некоторым интернет-деятелям просто стыдно выставить себя в глазах публики «лопухом». Он ведь своих подписчиков с умным видом жизни учит, а тут! Но почему же заявления в полицию не пишут?

- Вероятность того, что после обращения в органы мошенников вычислят, на мой взгляд очень низкая, - пожимает плечами блогер CQvalie. - Дело в том, что мошенники обычно общаются с фейкового телеграм-аккаунта, который в конце концов удаляет переписку у обоих участников. Так что если блогера обманули, но он не успел сделать скриншотов переписки - непонятно, на кого писать заявления, так как и страница преступника, и весь диалог полностью исчезли.

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