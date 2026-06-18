«Когда премьер играет на фортепьяно, то спокойнее спать всей стране!»: Михаил Мишустин собрал коллег по СНГ, чтобы укрепить культурные связи

Мишустин обсудил с премьерами стран СНГ развитие креативных индустрий. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Премьеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана приехали в Санкт-Петербург для участия в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Подобное мероприятие проводится впервые. В городе на Неве сейчас в разгаре белые ночи - самое привлекательное время для туристов со всего мира, и потому где, как не в Санкт-Петербурге, лучше всего укреплять культурные связи и креативить. Сама обстановка располагает.

Премьеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана приехали в Санкт-Петербург для участия в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Открыл конференцию премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что укрепление культурных связей - важная задача для всех стран на пространстве СНГ.

- Чтобы у людей было больше возможностей узнать своих ближайших соседей, познакомиться с их традициями и искусством, - пояснил премьер.

Глава кабмина напомнил, что страны СНГ проводят перекрестные дни культуры, конкурсы и фестивали.

- Постоянно выдвигаются новые инициативы. Например, наши узбекские друзья предложили запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга, что предполагает организацию общих мероприятий в области культуры, гастрономических недель и музыкальных событий. Сегодняшняя конференция – это очень хорошая возможность обсудить такую идею, - сказал премьер.

Он отметил, что подобные совместные инициативы помогают полнее раскрыть потенциал национальных культур и способствуют укреплению взаимопонимания.

- Вложения в гуманитарную сферу имеют большой мультипликативный эффект! - заключил Мишустин.

Премьер отметил, миллионы талантливых граждан, проживающих на пространстве СНГ, формируют новые точки роста – креативные индустрии.

- Главной движущей силой являются не ресурсы, а человеческий капитал, мастерство и нестандартные идеи. И производимая продукция не только представляет материальную ценность, но и помогает сохранять и передавать национальную идентичность, культурный и цивилизационный код – не только внутри страны, но и за рубежом. Музыка, кино, книги, цифровые сервисы, архитектурные проекты, традиционная кухня, дизайнерская одежда, ремесленные изделия – делают государство узнаваемым на мировой арене. И такие отрасли – дают дополнительный импульс экономике, - сказал премьер.

По словам Мишустина, в России драйверами креативной экономики становятся программное обеспечение, реклама, гастрономия, исполнительские искусства, архитектура и урбанистика.

По словам Мишустина, в России драйверами креативной экономики становятся программное обеспечение, реклама, гастрономия, исполнительские искусства, архитектура и урбанистика. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

- Развитие креативной экономики в наших государствах помогает созданию новых рабочих мест, способствует самореализации молодежи, увеличивает выпуск востребованных и уникальных продуктов, повышает конкурентоспособность на глобальном уровне. И конечно, это очень важно для сохранения культурного наследия, - сказал премьер, отметив, что в России вклад креативных секторов в валовой внутренний продукт увеличивается. По итогам прошлого года он составил 4,2%.

Премьер подчеркнул: важно, чтобы креативный бизнес развивался не только в столицах, но и в небольших населенных пунктах.

- Основу сектора составляют малые компании и индивидуальные предприниматели, ремесленные мастерские, начинающие технологические коллективы. А значит, им нужна дополнительная помощь, поддержка государства для выхода на экспорт и упрощенные административные, налоговые режимы. Вместе – мы сможем это обеспечить, - призвал Мишустин коллег по СНГ.

Отдельно премьер поднял тему защиты авторских прав.

- Необходимо наладить обмен опытом по таким темам и определить общие подходы к регулированию цифровых платформ и использованию технологий искусственного интеллекта в творческой сфере. Предлагаю решать эти задачи вместе. У нас есть все возможности, чтобы стать заметными центрами творческих индустрий в Евразии. Главное – действовать вместе, опираясь на общие ценности и традиции, - призвал Мишустин.

Помимо участия в конференции, премьеры из стран СНГ смогли насладиться красотой и культурой Санкт-Петербурга. Михаил Мишустин организовал для гостей отличную культурную программу: премьеры вместе побывали на гала-концерте в Михайловском театре, а также посетили один из исторических пригородов Санкт-Петербурга.

- В самом Петербурге вы сможете провести время лучше, чем на этой конференции, да пусть не обидятся на меня организаторы, - пошутил спецпредставитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступивший модератором мероприятия.

Отвечая на вопрос Швыдкого «что для вас 20 век в искусстве и культуре?», Михаил Мишустин признался, что в школьные годы увлекался театром, вместе с одноклассниками часто ходил на балет и оперу.

- Для меня традиция русской балетной, театральной школы очень важны. Я стараюсь говорить об этом со своими детьми, чтобы их заинтересовать, - поделился премьер.

- Михаил Владимирович поскромничал! На самом деле он прекрасно играет на фортепьяно! А когда премьер играет на фортепьяно, то спокойнее спать всей стране, - пошутил Швыдкой.

Михаил Мишустин хорошо играет на фортепьяно. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

С шутки свое выступление начал и премьер Белоруссии Александр Турчин.

- «Черный квадрат» нарисовать дело не хитрое, а вот его продать - целое искусство, - развеселил зал Турчин и отметил, что в креативной экономике главный продукт не сырье, а интеллект.

Он также рассказал об успешных проектах России и Белоруссии в трансграничном туризме.

- Чем больше таких решений, тем выше будет турпоток. Нам и россиянам есть, что показать друг другу, - сказал Турчин.

Читайте также:

Мишустин: РФ будет вместе с Узбекистаном укреплять продовольственную безопасность

Поддержка русского языка, строительство АЭС и цифровые проекты: главное о переговорах Михаила Мишустина в Узбекистане