Вместо понтов – гарантии и инвестиции: ВЦИОМ выяснил, как за 20 лет изменились взгляды на престиж россиян

В условиях экономической турбулентности и геополитической неопределенности люди все чаще ценят не то, что можно показать, а то, что дает прочные гарантии для себя и своих детей. Фото: Julia Zavalishina/Shutterstock/Fotodom

«В чем сила, брат? Разве в деньгах?» - пророческий вопрос Данилы Багрова из культового фильма давно стал оценкой личного престижа каждого из нас. И престиж этот за последние двадцать лет кардинально изменился. Еще недавно казалось, что он измеряется машиной, квартирой и заграничным отпуском. Тем самым показным стилем «дорого-богато», кичится которым было принято в 1990-х и 2000-х. Теперь на сцену выходят другие ценности. В этом убедились аналитики ВЦИОМа, опросив 1600 респондентов на тему «Что, по-вашему, в настоящее время в России является признаком престижа, статуса?» и сравнив полученные ответы с результатами 20-летней давности.

Выяснилось, что для каждого второго важно дать детям качественное образование – 50%. В 2006 году таковых было 37%. О возможности получить качественное медицинское обслуживание как признаке престижа высказались 39% (в 2006 году – 21%). Покупка квартиры для 32% является повышением статуса (в 2006 году – 23%). Подробности см. в «Конкретно». Любопытно, что 20 лет назад именно наличие хорошего жилья было на первом месте – 55% (ныне – 20%). А еще обязательно наличие автомобиля – 27% (ныне – 15%).

- Основная причина перемен - в переходе от демонстративного потребления к прагматичной стратегии долгосрочного благополучия, - комментирует разницу в результатах директор центра полевых исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. - В условиях экономической турбулентности и геополитической неопределенности люди все чаще ценят не то, что можно показать, а то, что дает прочные гарантии для себя и своих детей: здоровье, образование и крышу над головой становятся не просто благами, а инструментами выживания и развития. Показательно, что новый взгляд на престиж универсален - он практически не зависит от дохода и возраста, что подтверждает его глубокий ценностный характер. Таким образом, современный российский престиж - это не статусное потребление, а инвестиция в будущее, где главными активами становятся человеческий капитал и базовые жизненные опоры.

Кандидат социологических наук, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Филипп Малахов разложил, как говорится, по полочкам.

- Ценность образования резко возросла после хаоса 1990-х, когда профессиональные дипломы обесценились на фоне уличной коммерции, - уверяет социолог. - Тогда мы наблюдали парадокс: те, кто не утруждал себя долгой учебой, а сразу шел в предпринимательство, зачастую оказывались вполне обеспеченными. В то же время люди с фундаментальным образованием, потратившие годы на профессиональную подготовку, влачили жалкое существование. Помню, в 1998-м, работая в университете, я на собственном опыте прочувствовал эту горькую иронию: моей зарплаты едва хватало лишь на месячный проездной. Сегодня же ситуация кардинально иная. Спрос на квалифицированные кадры колоссален, и неважно, стоматолог ты или сварщик — качественное образование и высокий профессионализм гарантируют достойный заработок. Это верный признак того, что в стране сформировалась зрелая экономика. Престиж образования ныне неразрывно связан с тем, что оно стало эффективным инструментом для достижения статуса, позволяющим человеку диктовать свои условия на рынке потребления.

Престиж образования ныне неразрывно связан с тем, что оно стало эффективным инструментом для достижения статуса, позволяющим человеку диктовать свои условия на рынке потребления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Что касается покупки квартиры, эксперт разделил понятия на два фактора. Одно дело - приобрести единственную крышу над головой, и совсем другое - купить недвижимость как актив, чтобы сдавать ее и чувствовать себя рантье, обеспечивая безбедную старость.

- Думаю, что сегодняшнее понимание престижа тяготеет именно ко второму сценарию, - предположил Филипп Малахов. - Лишнее жилье - это не просто квадратные метры, а финансовая подушка, которая позволяет приобретать дорогие автомобили, путешествовать и даже оплачивать обучение детей. Иными словами, квартира перестала быть самоцелью и превратилась в средство для завоевания более высокого социального положения. Когда люди жили в стесненных условиях, мечта о ремонте и расширении пространства была «болевой точкой». Сейчас же, на фоне 20-летнего роста благосостояния, эти вопросы перестали быть критическими. Люди говорят о престиже не в вакууме, а через призму своих текущих тревог и забот. Если проблема утратила остроту, она уходит из топа статусных ориентиров.

По мнению социолога, представления о престиже меняются вместе с жизнью: одни блага становятся доступнее, другие устаревают.

- Когда-то экзотические бананы и апельсины на русском столе считались уделом бояр и царей, ведь их везли за тридевять земель. Сегодня же они порой стоят дешевле картошки, и о престиже здесь речи не идет. Так же подвижны и социальные установки, - привел примеры эксперт. - Сегодняшние выпускники вузов не горят желанием немедленно обзаводиться жильем или создавать «ячейку общества». У них иные приоритеты. И чем больше становится таких людей, тем сильнее трансформируется коллективный образ успеха. Еще 10 лет назад для молодого специалиста было чрезвычайно почетно трудиться в гигантской корпорации с многотысячным штатом. Теперь же в тренде создание личного бренда, удаленная работа и свобода передвижения. В конечном счете, рассуждая о престиже, мы всегда говорим о моде и о том, как окружающие воспринимают наш успех. Но мода меняется, и вместе с ней меняемся мы.

КОНКРЕТНО

Как изменился взгляд россиян на престиж?

2006 и 2026

Дать детям качественное образование 37% 50%

Получить качественное медицинское обслуживание 21% 39%

Возможность покупки квартиры 23% 32%

Хорошее жилье 55% 20%

Возможность приобрести загородный дом, дачу 12% 19%

Возможность приобрести недвижимость за рубежом 20% 16%

Возможность провести отпуск за границей 23% 15%

Наличие автомобиля 27% 15%

Возможность посещать дорогостоящие мероприятия 6% 6%

Наличие дорогой мебели и техники бытовой 10% 3%

Другое 2% 5%

Затрудняюсь ответить 8% 11%

(По данным опроса ВЦИОМа 1600 респондентов с указанием до трех вариантов ответа)

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