Газ, АЭС и самолеты: о чем договариваются Россия и АСЕАН на саммите в Казани

Владимир Путин открыл саммит Россия-АСЕАН в Казани. Фото: Александр Щербак/ТАСС

С 17 по 19 июня Президент России Владимир Путин работает в Казани. Сюда слетелись лидеры и премьер-министры 11 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Разговор, в основном, пойдет об экономическом сотрудничестве: то есть о газе, ядерной энергетике, продовольствии и даже самолетах.

С 17 по 19 июня Президент России Владимир Путин работает в Казани. Фото: Александр Щербак/ТАСС

СВЕЧА ГОРЕЛА

Татарское гостеприимство начиналось с трапа – прибывающих высоких гостей на красной дорожке встречали с чак-чаком, давно ставшим визитной карточкой Казани. На случай сильной жары в холодильниках томилось мороженое, но погода тоже была на редкость радушной.

Президента России встретил глава региона Рустам Минниханов. Но вместо того, чтобы сразу отправиться на место торжественных встреч – в театр имени Галиасгара Камала, кортеж Владимира Путина направился к Казанскому кремлю. Здесь толпились гости и прихожане – президент пожал руку каждому:

- Вы откуда?

- Из Москвы!

- Мы тоже из Москвы, - улыбался Путин.

В Благовещенском соборе президент поставил свечку и на минуту замер. Тем же утром беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии – может быть о них молился Путин? А может о судьбе России…

С почтением президент зашел и в стоящую рядом мечеть Кул-Шариф – экскурсию по ней провел лично глава Татарстана. Но гости ждали, и слишком задерживаться, рассматривая шедевры зодчества XIV века (именно в это время был заложен Казанский кремль), не было…

Президента России встретил глава региона Рустам Минниханов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

ТРИ ТРОНА

- Дорогие друзья, хотел бы еще раз от души поприветствовать вас в России. Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, - обратился Владимир Путин к гостям на торжественном приеме. - Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и АСЕАН. Состав участников, а приехали представители всех 11 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, свидетельствует о стремлении к укреплению партнерства…

Президент добавил – на саммите будут дана оценка плодотворному сотрудничеству стран за прошедшие годы, а также намечены цели работы на будущее.

- Результаты нашего сотрудничества налицо. Сформированы солидная договорно-правовая база отношений, запущена работа диалоговых площадок. Расширен спектр практического взаимодействия в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии, туризм, гуманитарные контакты в целом, - сказал российский лидер.

Кроме официальных мероприятий, на полях саммита непрерывно проходили встречи. Так, в среду Путин поговорил с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. А на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом не только обсуждали отношения государств, но и от души смеялись. Гость вспомнил, как во время визита в Россию Путин проводил ему экскурсию по Кремлю. В Андреевском зале президент спросил:

- Три трона стоят: один - для царя, второй - для его жены, для царицы, а третий трон, как вы думаете, для кого?

Малайзийский премьер, не задумываясь, ответил: «Для второй жены!». Тогда Путин очень смеялся, отмечая, что, несмотря на всю разницу культур, мы очень дружны. В Казани Анвар Ибрагим эту историю, продолжив отшучиваться: «У меня, кстати, все еще одна жена! Одна!».

Кстати, правильный ответ на загадку – три трона были установлены для коронации Николая II. Центральный – для него, второй – для супруги Александры Федоровны, а третий – для императрицы-матери, Марии Федоровны.

Президент Владимир Путин добавил – на саммите будут дана оценка плодотворному сотрудничеству стран за прошедшие годы, а также намечены цели работы на будущее. Фото: Александр Щербак/ТАСС

ГАЗ, АЭС И САМОЛЕТЫ

Помимо смеха и прекрасных отношений, главным наполнением саммита стали переговоры об экономическом сотрудничестве. Чем именно будем торговать – уточнил для журналистов глава минэкономразвития Максим Решетников:

1. Самый большой интерес страны АСЕАН проявляют к торговле энергоресурсами. Это нефть, газ, нефтепродукты и уголь.

2. Вторая строчка – это продукты питания и не только: в Малайзию Россия поставляет индейку, во Вьетнам растут поставки свинины, Индонезия заинтересована в импорте наших удобрений. Россия же из стран ассоциации получает кофе, какао, пальмовое масло, тропические фрукты.

Всего за 10 лет торговый оборот между Россией и АСЕАН увеличился на 58% - до 21 млрд долларов.

3. Отдельная строчка – сотрудничество в ядерной энергетике (не зря на ПМЭФ было сказано, что 80% всех атомных станций за рубежом строит именно Россия). Подробности привел гендиректор «Росатома» Лихачев.

- Индонезия интересуется технологией плавучих АЭС, идут переговоры о создании целого «флота» таких станций.

- Лаос думает о строительстве атомной электростанции малой мощности.

- Во Вьетнаме уже строится станция «Ниньтхуан-1», а вместе с ней – центр ядерной науки и технологий.

Взамен страны АСЕАН могут поставить нашей стране, например, самолеты – министерство транспорта разработало предложение по схеме «мокрого лизинга» лайнеров для российских авиакомпаний. Летать, кстати, они могут как раз в страны АСЕАН, развивая туризм (а Таиланд, Филиппины, Малайзия – популярные у россиян направления).

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ САММИТА

Проведя переговоры, Россия и АСЕАН подписали план по расширению партнерства до 2030 года, заявления о сотрудничестве в области культуры и в области энергетики. Работу подытожил сам Владимир Путин:

- Расчеты в коммерческих сделках между странами важно постепенно переводить в национальные валюты.

- Россия собирается наращивать экспорт в АСЕАН продукции с высокой добавочной стоимостью. Речь о удобрениях и медикаментах.

- Экспорт продовольствия и энергоносителей также будет расширяться.

- Будут расширяться торговые пути, в том числе морские и жд-перевозки.

- Россия и АСЕАН будут вместе работать в сфере безопасности, кибербезопасности, борьбы с мошенничеством, наркотрафиком и преступностью.

- Продолжится работа в гуманитарной сфере: сегодня в наших университетах учатся около 5 тысяч студентов из стран ассоциации.

- Развивается туризм – в прошлом году количество россиян, посетивших страны АСЕАН, выросло на 37%, а в Россию приехало на 34% больше туристов.

- Будет развиваться внешнеполитическая координация между странами – для противодействия новым вызовам, таким, как ситуация вокруг Ирана.

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