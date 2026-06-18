Сергей Цеков дал оценку угрозам киевского режима отрезать Крым от Большой земли: «морочат голову западникам»

Бахвальством назвал угрозы Федорова первый заместитель Госсовета Крыма Сергей Цеков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Обещанием сделать Крымский полуостров островом отличился накануне руководитель украинского оборонного ведомства Михаил Федоров. На что глава МИД РФ Сергей Лавров иронично отреагировал в том смысле, что 35-летний чиновник не так давно находится в должности, и ему еще предстоит в ней освоиться. И было добавлено, что непонятно, каким именно образом бывший министр цифровой трансформации, ставший главным по обороне, хочет «сделать Крым островом».

Бахвальством назвал угрозы Федорова первый заместитель Госсовета Крыма Сергей Цеков. KP.RU связался с бывшим членом международного комитета Совета Федерации РФ, ныне одним из руководителей Крымского парламента, чтобы получить его подробные комментарии.

- Сергей Павлович, так как именно киевский режим, украинская армия могли бы сделать Крым островом?

- Мы видим, что ВСУ наносят удары по мостам на севере Крыма, на перешейке. Они пытаются активно атаковать трассу Новороссия на запорожском и херсонском участках. Атаки отбивают. Не без потерь.

- Атакуют не просто трассу — бьют по бензовозам, которые идут по ней и снабжают топливом и Крым, и группировки войск топливом?

- Да, бензовозы постоянно идут по этой трассе. А они ее атакуют. Но бьют они также и по пассажирским автобусам, пытаются осложнить и железнодорожное движение в северной части Крыма, в районе Джанкоя, Керчи, у Крымского моста.

- Угроза украинского министра — не пустословная?

- Ну что, вот сделали это чудо, Федорова, министром обороны. Но, если проанализировать подобные заявления всех этих украинских министров обороны - подобных высказываний с их стороны много было.

- Не напомните, кто, например, о таком говорил?

- Министр Гелетей заявлял, что он парад проведет на следующий год в Севастополе. Приблизительно то же самое говорил Буданов* когда руководил ГУР. Да и другие.

- Кого они взбадривают такими заявлениями?

- И самих себя, и население Украины. Хотя, конечно, больше такими высказываниям они работают на западную, европейскую аудиторию. Западникам голову морочат, что ВСУ постоянно атакуют, и что они не сегодня-завтра будут в Крыму. И раздувают сложности различного характера, обещая Крым сделать островом. Что невозможно.

- Прежде уже пытались вас отрезать от Большой земли?

- В 2014-м у нас не было ни движения по трассе Новороссия — которой в нынешнем виде и не было, да и территория, по которой она идет, еще была как бы «украинской». И ни по мосту, - потому что и самого моста еще не было. И, тем не менее, мы жили. И успешно развивались. Если в Киеве думают, что в Крыму такими заявлениями они у кого-то вызовут страх — они глубоко заблуждаются. Ничего подобного не будет. Хотя да, люди волнуются.

- Крым ранее пережил и водную, и энергетическую блокаду со стороны Украины?

- Это все было — ну и что, они сломили крымчан? Ну нет же! Хотя были и есть какие-то переживания. Кто-то, может, и боится чего-то.

- Не многие боятся?

- Таких единицы. Я считаю, что подобные заявления — они просто консолидируют крымчан.

- Атаки по Крымскому мосту могут быть в эти дни?

- Да, такое может быть. Мы это понимаем. Но мы не сидим, не ждем, когда они нанесут удар по Крымскому мосту. Все нормальные люди видят, знают - мы занимаемся обеспечением безопасности и сухопутных трасс, и моста, и отражением атак. Делаем это постоянно. И крымчане, и вся страна в целом. Про это заявление из Киева забудут через некоторое время.

- Для людей в Крыму эти страшилки из Киева значимы?

- Это вы, журналисты, обсуждаете с военными экспертами и политологами. Прочитали - ну и прочитали. И забыли через день. А в Крыму просто работают и живут своей жизнью.

*Внесен в реестр экстремистов и террористов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военкор Коц об атаке на Москву: Рекордный налет. Снимаю шляпу перед ПВО

«Людей на Украине хватит максимум на 2-3 года»: Николай Азаров рассказал о замене Зеленскому, восстановлении разрушенного и ситуации в Армении