«Съемка частникам – запрещена!». В России хотят запретить частные комплексы автоматической фиксации нарушений

Количество камер автоматической фиксации нарушений растет – уже в прошлом году на наших дорогах работало свыше 32 тысяч таких комплексов. Фото: Olga Maksimava/Shutterstock/Fotodom

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ?

Камеры автоматической фиксации нарушений – друг безопасного дорожного движения, хотя в народе особой любовью не пользуются. Тем не менее, их количество растет – уже в прошлом году на наших дорогах работало свыше 32 тысяч таких комплексов. Вот только часть камер не принадлежит государству, а установлена частными лицами. По сути – предпринимателями, которые, заключив контракт с властями, сами покупают, устанавливают и обслуживают эти комплексы. А взамен получают процент от каждого штрафа.

И вот эту практику в Госдуме предложили упразднить.

Законопроект, запрещающий частным компаниям установку и эксплуатацию камер автоматической фиксации нарушений, уже подготовлен межфракционной инициативной группой и направлен в кабмин. Причина – конфликт интересов, связанный с заинтересованностью коммерческих операторов в получении прибыли. Мол, это слабо соотносится с основной функцией данных камер – обеспечением порядка на дорогах.

«Для частных компаний безопасность и комфорт автолюбителей – далеко не главное. Как результат – постоянные обжалования постановлений, появляющихся в результате таких фиксаций. Решение здесь только одно – устранение всяких посредников между автовладельцами и государством», - говорится в пояснительной записке.

Сейчас камеры ставят как попало, лишь бы больше штрафов собрать с водителей. Фото: Tramp57/Shutterstock/Fotodom

Если сформулировать по-простому: ставят эти камеры как попало, лишь бы больше штрафов собрать. Пользуясь, в том числе, огрехами в организации дорожного движения, которые приводят к ошибкам водителей и, как следствие – к случайным нарушениям. А о профилактике аварийности речь в данном случае не идет. Так что заведовать всеми камерами должно исключительно государство.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?

Идея, скажем прямо, не новая. Ровно такое же предложение вносилось в Госдуму летом 2023 года, но было отклонено Правительством. С формулировкой: «поправки недостаточно обоснованы». Теперь – очередная попытка.

- И, честно говоря, предложение устарело, - рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – В свое время речь действительно шла о том, что частники устанавливали свои камеры где попало и как попало. Но за прошедшее время в этой сфере ввели существенные ограничения, так что сейчас царит полный порядок. Правила установки автоматических комплексов фото-видеофиксации нарушений четко прописаны в законах, каждое место необходимо согласовывать с властями и с ГАИ, а контроль за этой деятельностью ведется действительно жесткий. То есть, никаких проблем с тем, где именно стоят камеры, по факту сейчас нет. Есть разве что с их количеством, средним возрастом и техническим состоянием.

При этом, пользуясь услугами частных компаний, государство снимает с себя часть издержек. Ведь каждый комплекс стоит денег, плюс его нужно обслуживать (а значит – нужен технический персонал), содержать, обновлять… Все это выливается в значительные суммы, которые больно бьют по бюджету.

- А государственные деньги всегда можно потратить на что-то более важное, - продолжает Антон Шапарин. – Так что число камер, которые обслуживают частные операторы, наоборот нужно бы увеличивать! Сейчас их количество оценить сложно – четкой статистики нет, поскольку в каждом случае и в каждом регионе действуют свои схемы контрактов и концессионных соглашений. Сложно понять, какие комплексы на балансе у государства, а какие – у физлиц и юрлиц. Но, в любом случае, число последних не так велико. И, кстати, не стоит думать, что это сверхдоходный бизнес. Как любой инфраструктурный инвестпроект, установка подобных комплексов – «работа в долгую». Расходы – существенные, а отдача – в виде процента от штрафов - не так велика. Окупиться за 2-3 года не выйдет. Что же касается автовладельцев, то им абсолютно все равно, чья именно камера зафиксировала нарушение.

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Количество камер автоматической фиксации нарушений растет – уже в прошлом году на наших дорогах работало свыше 32 тысяч таких комплексов