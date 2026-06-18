Лайма Вайкуле собирает на фестиваль «сбитых летчиков»: Русофобы будут петь и смешить публику в Юрмале на русском языке

Через месяц в Юрмале пройдет музыкальный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Через месяц в Юрмале пройдет музыкальный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле. «Рандеву» проводится в 11-й раз. С каждым годом, отчаявшаяся от отсутствия прежних стабильных доходов, Вайкуле все больше «скатывается» в политику, собирая и рекламируя артистов с упоминанием украинских нацистов. Петь это сборище русофобов и прочих малоизвестных артистов планирует на концертах фестиваля, которые в этом году состоятся с 24 по 26 июля. Несмотря на рекламу, билеты продаются плохо - большая часть самых дорогих вип-мест раздается бесплатно как приглашения, о чем не стесняются сообщать местные блогеры. В этом году не берут и галерку.

Реклама трех концертных дней фестиваля идет активно, но пока залы полупустые — блогеры прогнозируют, что пустующие места заполнят за пару дней до «Рандеву», раздав бесплатные приглашения, чтобы в онлайн трансляции не опозориться пустыми местами. Так было год назад — приглашения на непроданные места раздавали бесплатно.

Список артистов на фестиваль утвержден. Продюсер и хозяйка фестиваля Вайкуле сделала ставку на иноагентов и прочих русофобов. Но это наоборот отпугнуло зрителя.

К примеру, выступление иноагента Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)* представляют в рекламе в Латвии как концерт певицы, которая «в рамках благотворительных туров помогла собрать более 400 тысяч евро в поддержку украинских беженцев» — собирают на таких мероприятиях на помощь нацистам. Что она будет петь? Естественно, что те песни, с которыми выступала раньше в России, потому что другие никому не нужны. Главная ставка по продажам билетов сделана на артиста разговорного жанра иноагента Семена Слепакова* — он представлен как «мастер интеллектуальной сатиры». Прилетит из Израиля иноагент Андрей Макаревич*, у которого в Латвии намечен и отпуск, и несколько выступлений — берется петь теперь и за небольшие гонорары: Вайкуле много не платит. Но иноагенты теперь зрителю не нужны — они с трудом собирают на свои выступления русскоговорящую публику в клубах, кафе и прочих малых залах. Поэтому они рады и небольшой подачки от Вайкуле в виде гонорара и компенсации билетов, заранее в целях экономии на дороге намечают и другие выступления поблизости.

Будут петь никому не известные артисты из Украины, давно живущие заграницей, малоизвестные исполнители из Латвии и других стран. «Отряхнули пыль» с дуэта Потап и Настя Каменских.

Когда Лайма Вайкуле начинала проводить свой фестиваль в Юрмале 11 лет назад, тогда билеты на него продавались успешно, так как приезжали петь артисты из Москвы, были отдыхающие на курорте, которые разбирали билеты.

Разлетается информация о том, что на второй день фестиваля в зале будет Алла Пугачева, которая приедет сюда с семьей на летний отдых. Пугачева июль проводит в Юрмале, поэтому «светит лицом» у подруги Вайкуле на фестивале. Чтобы не опозориться окончательно с полупустым концертным залом Вайкуле ищет любые способы заполнить места. Но итог будет как всегда — придется раздавать билеты бесплатно. Стоит отметить, что выгружают на продажу не все билеты, создавая на схеме искусственно антураж наполовину заполненного зала - чтобы не отпугивать потенциальных зрителей пустыми местами. При этом вместимость зала всего 2110 мест.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети артистов и звезды получили дипломы о высшем образовании: Какие профессии освоили в вузах Марк Эйдельштейн, Петр Гуменник, дочери Олега Газманова и Анны Седоковой

Четыре нестандартных истории любви звезд: Как Сафонов, Спиваковский, Ветров и Макаров остепенились после женитьбы на красивых стюардессах