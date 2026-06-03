Алла Пугачева игнорирует Верку Сердючку на Кипре: и вот почему

Алла Пугачева не пришла на концерт Верки Сердючки на Кипре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, прилетела на Кипр. Артист дал концерт в Лимасоле. Оценить шоу коллеги в гордом одиночестве пришел Максим Галкин*. Его жена Алла Пугачева отказалась идти на выступление украинского музыканта.

Максим Галкин* без Аллы Пугачевой появился на шоу Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, на Кипре. Галкин* вел себя тихо. Иноагент сидел за отдельным столиком. Похоже, Сердючка его мало интересовала. Большую часть времени юморист что-то тревожно изучал в своем телефоне и даже не смотрел на сцену.

Примадонна отказалась сопровождать мужа-иноагента на мероприятие, которое прошло в местной винодельне. Вероятно, Алла Борисовна не захотела провоцировать злопыхателей на лишние сплетни, которые наверняка бы поползли бы после ее встречи с украинским певцом. Или же просто плохо себя чувствует.

Андрей Данилко спел в кипрской винодельне Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

О том, что у певицы начались серьезные проблемы со здоровьем, было известно давно. Сейчас ее пятый муж старается как можно больше времени проводить дома. Недавно Галкин* вернулся с гастролей по США.

У Пугачевой болят ноги. "Да! Я старая. И ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы». Встаешь, думаешь: «Так, надо посидеть, чтоб голова не закружилась, а то встанешь - упадешь еще». Мне главное, чтобы стенты мои не выпали, чтобы ножки мои ходили", - говорила Алла Борисовна.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

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